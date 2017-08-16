9 секретных функций смартфона, о которых важно узнать прямо сейчас

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10 лет назад, чтобы сделать 10 дел, нужно было 10 разных устройств. Сегодня многие вещи для нас заменил смартфон. Мы звоним, пишем, смотрим телевизор, читаем СМИ и даже платим с помощью смартфона. Но и это еще не все.

Мы в AdMe.ru нашли еще несколько полезных инструментов из смартфона, которые могут помочь вам в повседневной жизни.