9 секретных функций смартфона, о которых важно узнать прямо сейчас
10 лет назад, чтобы сделать 10 дел, нужно было 10 разных устройств. Сегодня многие вещи для нас заменил смартфон. Мы звоним, пишем, смотрим телевизор, читаем СМИ и даже платим с помощью смартфона. Но и это еще не все.
Мы в AdMe.ru нашли еще несколько полезных инструментов из смартфона, которые могут помочь вам в повседневной жизни.
Надпись на экране блокировки
- Вы потеряли свой телефон, а экран, конечно же, заблокирован графическим ключом. Секретным кодом владеете только вы. Казалось бы, надежды на возвращение любимого гаджета нет. Оказывается — есть! В новых версиях Android вы можете добавить надпись на экран блокировки и, например, попросить вернуть гаджет.
- «Настройки» — «Блокировка экрана и пароли» — «Подпись на экране блокировки». Оставить можно что угодно — резервный номер телефона или e-mail.
Гарантия возвращения утерянного смартфона
- Если надписи мало, то можно подстраховаться. Помогут приложения класса «Антивор». У них широкий набор действий. Например, Cerberus может скрытно делать снимки камерой, активировать микрофон, блокировать смартфон и / или удалить с него данные, узнать его координаты или включить громкий сигнал тревоги, чтобы привлечь внимание окружающих.
Режим экономии памяти
- Рано или поздно память смартфона вас подведет. Чтобы этого избежать, можно использовать флешку, облачные сервисы типа Dropbox или скидывать фото на компьютер. А можно соригинальничать и выгрузить фото в Telegram Messenger.
- В Telegram есть возможность отправлять самому себе файлы, сообщения и ссылки. Его можно свободно использовать и как облачное хранилище и как записную книжку. Просто найдите свой собственный номер и пишите сколько угодно.
Охранная система из смартфона
- Один из вариантов применения старого смартфона — создание простенькой охранной системы для вашего дома. Приложение с функцией датчика движения превратит смартфон в камеру наблюдения, которая делает снимки, когда кто-то появляется в кадре. Фото отправляются вам сразу же.
- Подробнее о том, как можно собрать такой гаджет, можно узнать здесь. Также можно использовать смартфон в качестве радионяни для ребенка (в этом случае понадобится приложение, реагирующее на шум). Но помните, что для настоящей безопасности лучше использовать специальные устройства.
Видеорегистратор
- Еще одна полезная функция использования камеры смартфона — видеорегистратор. Смартфон нужно закрепить так, чтобы камера имела максимальный обзор. Для максимального эффекта можно воспользоваться приложениями, которые созданы для превращения смартфона в видеорегистратор.
- Конечно, речь идет не о том, чтобы пользоваться им постоянно (для этого лучше купить хороший видеорегистратор). Но это полезно, например, в тех случаях, когда вы арендуете машину в туристической поездке или пользуетесь каршерингом.
Доступ к волшебному меню
- Если вы очень серьезно относитесь к своему телефону и проводите с ним много времени, то нет ничего зазорного, чтобы провести его детальную настройку. Для этого нужно попасть в «Меню разработчика».
- Настройки — «О телефоне» — тапнуть 7 раз на пункт «Номер сборки». Поздравляем, теперь вы разработчик! В этом меню есть множество параметров для улучшения быстродействия, качества связи и внешнего вида системы.
Ультрафиолетовый детектор
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Ультрафиолетовый детектор — вещь не только веселая, но и полезная. Например, с его помощью можно проверить банкноты на подлинность. Сделать его можно и в домашних условиях, имея скотч, пару маркеров и смартфон.
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Вам понадобятся смартфон со вспышкой (фонариком), фиолетовый и синий маркеры и скотч. Наклеиваете кусочек скотча на вспышку, закрашиваете синим маркером, сверху добавляете еще слой скотча, закрашиваете его фиолетовым, затем добавляете еще два слоя в той же последовательности. Готово! Подробнее об этом нехитром устройстве вы можете узнать здесь.
Строительный уровень из смартфона
- Смартфоны давным-давно оснащаются акселерометром и гироскопом — датчиками, которые позволяют определять положение устройства в пространстве. Скачав приложение для Android или iOS, вы можете заменить им стандартный строительный ватерпас. По крайней мере, для небольших бытовых запросов он точно подойдет. Для профессиональной стройки лучше использовать отдельный инструмент.
Занимательная статистика
- Если вы или ваши близкие стали замечать, что буквально не выпускаете свой смартфон из рук, то, возможно, об этом стоит задуматься. Чтобы понять, насколько вы зависимы от телефона и какое именно приложение вам «мешает», можно найти занимательную статистику.
- Сделать это в iOS проще простого: «Настройки» — «Аккумулятор» и нажать на клавишу циферблата, что справа от графы «Последние 7 дней». Перед вами появится перечень наиболее востребованных приложений в порядке убывания. А вот для Android придется установить приложение (да-да, еще одно), например, Instant.
Фото на превью pixabay