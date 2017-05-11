9 самых необычных способов знаменитостей быстро прийти в форму

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Что ни говори, но знаменитости совсем не такие, как мы. Мы можем пообещать себе начать заниматься с понедельника, откладывать тренировки раз за разом, срываться на вкусняшки, а они проводят большую часть жизни, стараясь соответствовать нашим ожиданиям. Мы в AdMe.ru подготовили для вас подборку самых необычных способов, к которым прибегали актеры и исполнители, чтобы быстро привести себя в форму. Стоит заметить, что для знаменитостей крайностей не существует, поэтому все-таки не пытайтесь это повторить самостоятельно.

Натали Портман

Для роли балерины, не страдающей от лишнего веса, Портман пришлось снизить свой вес почти до 40 кг. Диета не слишком отличалась от питания ее героини: половинка грейпфрута, морковь и миндаль. Но скудный рацион и усиленные тренировки не такая уж большая плата за «Оскар», ведь так?

Бейонсе

Чтобы экстренно сбросить 7 кг перед съемками «Девушек мечты», Бейонсе отказалась от твердой пищи. Две недели она пила только воду с соком лимона, кайенским перцем и кленовым сиропом, изредка разбавляя рацион свежими овощами. Результат поражает, но певица признает, что больше не решилась бы на подобный эксперимент.

Мэттью Макконахи

Премия за «Лучшую мужскую роль» далась актеру совсем не просто. В течение 4 месяцев он придерживался экстремально низкокалорийной диеты, потеряв около 20 кг веса. Основой его питания было большое количество жидкости и белок, однако Макконахи утверждает, что процесс был сложным именно с психологической точки зрения.

Риз Уизерспун

Для восстановления формы после родов Риз Уизерспун обратилась к популярной диете на основе детского питания. Секрет прост: пюрированная пища легко усваивается организмом, а размер порции не позволяет переедать.

Энн Хэтэуэй

Второстепенная роль работницы фабрики, умирающей от туберкулеза, предполагала соответствующий вид. Энн была вынуждена придерживаться низкокалорийной диеты, составляющей не более 500 ккал в день. Актриса позволяла себе всего 2 порции сухой овсяной лапши, немного редиса и хумуса в день. Энн вспоминает опыт и смеется, что ради обтягивающего костюма женщины-кошки ей и вовсе пришлось сидеть на диете из «капусты и пыли».

Кристина Агилера

По словам певицы, она придерживается крайне необычной диеты: каждый день она потребляет что-то хрустящее, что-то мягкое, а также горячее и холодное. При всем при этом продукты должны быть одного цвета, к примеру в понедельник белый цвет и такие продукты, как капуста, белая фасоль, творог. Сложно подвергать сомнению способ, глядя на ее великолепную фигуру.

Кристиан Бэйл

Для съемок в фильме «Машинист» актеру пришлось избавиться от 30 кг за 4 месяца. Его диета состояла из банки тунца и 1 яблока в день и не превышала 300 ккал. Чтобы не чувствовать голода, Бэйл пил много воды, что в конце концов помогло ему добиться нужного результата. К слову, потерял Кристиан не только жир, но и мышцы, что и сделало его таким болезненно истощенным.

Мадонна

Как бы вы хотели выглядеть в 58 лет? Уверены, что как Мадонна. Певица поддерживает прекрасную форму, и в то время как другие просто сокращают свои калории, она и вовсе отказывается от них. Диета основана на идее, что одного только воздуха достаточно для поддержания активности нашего тела. Вы готовите еду, но только наслаждаетесь ее запахом и не едите ничего, кроме супа из воды и соли. Конечно, Мадонна не придерживается такого питания постоянно, но прибегает к нему по необходимости.

Николь Кидман

После рождения ребенка для грядущих проектов Николь Кидман пришлось выбрать довольно строгую диету: 1 яйцо вкрутую на завтрак, 1 — на обед и 2 — на ужин. Подобное питание крайне несбалансированное и содержит мало калорий, но актриса потеряла даже больше килограммов, чем планировала. Вердикт: работает, но долго не продержишься.