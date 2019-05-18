9 простых лайфхаков, которые помогут поддерживать тело здоровым

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Многие считают, что сохранение здоровья требует серьезных усилий, времени и денег. Но на самом деле можно изменить свою жизнь и почувствовать себя лучше, просто включив несколько новых привычек в свой распорядок дня. Например, отбеливать зубы с помощью фруктов или выпивать чашку горячего кофе для здоровья желчного пузыря. В этой статье мы расскажем о доступных способах позаботиться о себе.

AdMe.ru оценил простые лайфхаки, которые помогут правильно относиться к своему телу и ежедневно дарить себе немного любви.

1. Пейте виноградный сок против мигрени

Если вы страдаете от мигрени и ищете способ избавиться от невыносимой боли — виноградный сок будет просто находкой. Так как мигрень, как правило, вызвана дисбалансом химических веществ в мозге, виноградный сок окажется очень кстати. Он действует не как обезболивающее, а как профилактическое средство. Виноградный сок содержит витамины С, А и В2, и именно они делают его таким эффективным. Витамин В2, также известный как рибофлавин, играющий важную роль в лечении мигрени, помогает сбалансировать химические вещества в мозге. Он снижает уровень железа в крови (повышенное содержание этого микроэлемента как раз и провоцирует появление мигрени).

2. Ешьте лосось, чтобы иметь блестящие и здоровые волосы

Красивые волосы — это то, о чем мечтает каждый из нас. Но не все понимают, что решающую роль играет не то, что мы наносим на кончики волос, а то, что мы едим. Секретный ингредиент в данном случае — лосось. Эта рыба богата витамином D и омега-3 жирными кислотами, необходимыми для увлажнения волос и кожи головы. Кроме того, омега-3 сохраняют волосяные фолликулы здоровыми, а недостаток этих кислот препятствует нормальному росту волос. Таким образом, чем больше лосося вы потребляете, тем здоровее становятся ваши волосы. Благодаря своим увлажняющим свойствам омега-3 помогают уменьшить воспаление, вылечить перхоть и избавиться от сухости, которая способствует ломкости волос.

3. Избавляйтесь от лишних килограммов, употребляя воду с лимоном и солью

Лимон и соль — два волшебных ингредиента, которые помогают выводить токсины из организма и довольно быстро избавляться от лишних килограммов. Такой напиток увеличивает перистальтику кишечника и снижает аппетит, препятствуя избыточному потреблению калорий. Исследования подтверждают, что вода с солью и лимоном также ускоряет метаболизм. Согласно данным Национального института здоровья, при употреблении большого количества воды в организме вырабатывается больше энергии без дополнительных калорий, а сами калории при этом сжигаются быстрее.

4. Отбеливайте ногти зубной пастой

Хотя небольшое пожелтение ногтей абсолютно естественно, иногда оно смотрится не слишком аккуратно. Зубная паста отлично справляется с этой проблемой. Она отбеливает и защищает не только зубы, но оказывает подобное воздействие и на ногти, так как в их составе тоже содержится кератин. Для этого лайфхака понадобится нанести немного пасты на кончик чистой зубной щетки. Почистите ей ногти, оставьте на минуту, вымойте руки как обычно — и вуаля!

5. Стимулируйте рост волос сывороткой собственного приготовления

Повторимся, питание — это ключевой момент, когда речь идет о быстром росте волос. Но обойтись без средств по уходу все же не получится. Первый ингредиент, который потребуется для приготовления сыворотки, — касторовое масло. Оно содержит важные питательные вещества, такие как витамин Е, омега-9 и омега-6 жирные кислоты, а также минералы, которые помогут увлажнить кожу головы. Вторым важным компонентом является масло авокадо, богатое витаминами и минералами, питающими волосы и защищающими их от ломкости. Это единственное масло, которое способно проникать в стержень волоса и увлажнять его, а не просто создавать на его поверхности маслянистый слой.

Третий ингредиент — кокосовое масло, которое считается королем всех масел по многим причинам. Начнем с того, что оно единственное из всех предотвращает потерю белка. Масло кокоса также защищает стержень волоса от воздействия окружающей среды и солнца. Как приготовить сыворотку: Влейте в небольшой контейнер 1/3 касторового масла, 1/3 масла авокадо и 1/3 кокосового масла.

Хорошенько встряхните.

Нанесите смесь на кожу головы и волосы и помассируйте в течение 10–15 минут.

Дайте впитаться 30–60 минут.

Смойте, а затем нанесите немного масла на кончики волос, пока они еще влажные.

Повторяйте 3 раза в неделю.

6. Завтракайте в первые 30 минут после пробуждения

После того как вы проснулись и выпили воду с лимоном и солью, важно позавтракать как можно скорее. Даже если вы не чувствуете голода, пропускать завтрак — огромная ошибка, особенно когда вы пытаетесь сбросить или удержать вес. По данным Национального реестра контроля веса, более 70 % людей, соблюдающих диету, завтракают в первые 30 минут после пробуждения. Все потому, что во время сна метаболизм замедляется, и для перехода в нормальный режим ему требуется около часа. Если вы позавтракаете до того, как ваш метаболизм полностью «проснется», вы будете чувствовать себя более сытым в течение длительного времени.

7. Пейте гидролизованный коллаген

Старение — не та вещь, с которой просто примириться. Мы пытаемся обратить время вспять, покупая увлажняющие средства, маски и сыворотки, богатые коллагеном (белком, ответственным за сохранение упругости и сияние кожи). Дело в том, что даже гидролизованный коллаген не проникает в кожу достаточно глубоко, чтобы улучшить ее общее состояние. Так что лучший выход из ситуации — это принимать добавки. Согласно исследованиям, прием гидролизованного коллагена может замедлить старение на 27 %, улучшить здоровье костей, увеличить мышечную массу, предотвратить потерю костной ткани и остеопороз, а также облегчить боль в суставах.

8. Отбеливайте зубы с помощью фруктов

Улыбка — то, что идет всем людям. Но как насчет тех случаев, когда вы чувствуете себя неуверенно из-за желтоватого налета на зубах? Не волнуйтесь, это вполне можно изменить с помощью рациона. Фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, могут творить чудеса, когда дело доходит до удаления желтых пятен с зубов. Клубника отбеливает зубы и удаляет налет от кофе и вина.

отбеливает зубы и удаляет налет от кофе и вина. Яблоки действуют как естественные пятновыводители, провоцируя сильное выделение слюны и улучшая процесс очистки полости рта.

действуют как естественные пятновыводители, провоцируя сильное выделение слюны и улучшая процесс очистки полости рта. Апельсины и любые кислые фрукты помогают нейтрализовать кислотность рта, вызывающую разрушение зубов. Важно: после каждой процедуры отбеливания не забывайте полоскать рот водой, чтобы обезопасить зубы от агрессивного воздействия фруктовых кислот.

9. Пейте кофе для здоровья желчного пузыря

Хотя кофе иногда ассоциируется с неправильным питанием, без добавок он весьма полезен. Согласно исследованиям, напиток активирует сокращения желчного пузыря. Это предохраняет от преобразования мелких кристаллов в желчном пузыре в большие камни. Если в следующий раз кто-то скажет вам, что у вас зависимость от кофе, просто покажите ему эту статью!

Какой лайфхак вы бы хотели попробовать? Если у вас есть собственные полезные хитрости, поделитесь ими в комментариях!