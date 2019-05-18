9 простых лайфхаков, которые помогут поддерживать тело здоровым
Многие считают, что сохранение здоровья требует серьезных усилий, времени и денег. Но на самом деле можно изменить свою жизнь и почувствовать себя лучше, просто включив несколько новых привычек в свой распорядок дня. Например, отбеливать зубы с помощью фруктов или выпивать чашку горячего кофе для здоровья желчного пузыря. В этой статье мы расскажем о доступных способах позаботиться о себе.
AdMe.ru оценил простые лайфхаки, которые помогут правильно относиться к своему телу и ежедневно дарить себе немного любви.
1. Пейте виноградный сок против мигрени
Если вы страдаете от мигрени и ищете способ избавиться от невыносимой боли — виноградный сок будет просто находкой. Так как мигрень, как правило, вызвана дисбалансом химических веществ в мозге, виноградный сок окажется очень кстати. Он действует не как обезболивающее, а как профилактическое средство.
Виноградный сок содержит витамины С, А и В2, и именно они делают его таким эффективным. Витамин В2, также известный как рибофлавин, играющий важную роль в лечении мигрени, помогает сбалансировать химические вещества в мозге. Он снижает уровень железа в крови (повышенное содержание этого микроэлемента как раз и провоцирует появление мигрени).
2. Ешьте лосось, чтобы иметь блестящие и здоровые волосы
Красивые волосы — это то, о чем мечтает каждый из нас. Но не все понимают, что решающую роль играет не то, что мы наносим на кончики волос, а то, что мы едим. Секретный ингредиент в данном случае — лосось. Эта рыба богата витамином D и омега-3 жирными кислотами, необходимыми для увлажнения волос и кожи головы.
Кроме того, омега-3 сохраняют волосяные фолликулы здоровыми, а недостаток этих кислот препятствует нормальному росту волос. Таким образом, чем больше лосося вы потребляете, тем здоровее становятся ваши волосы. Благодаря своим увлажняющим свойствам омега-3 помогают уменьшить воспаление, вылечить перхоть и избавиться от сухости, которая способствует ломкости волос.
3. Избавляйтесь от лишних килограммов, употребляя воду с лимоном и солью
Лимон и соль — два волшебных ингредиента, которые помогают выводить токсины из организма и довольно быстро избавляться от лишних килограммов. Такой напиток увеличивает перистальтику кишечника и снижает аппетит, препятствуя избыточному потреблению калорий.
Исследования подтверждают, что вода с солью и лимоном также ускоряет метаболизм. Согласно данным Национального института здоровья, при употреблении большого количества воды в организме вырабатывается больше энергии без дополнительных калорий, а сами калории при этом сжигаются быстрее.
4. Отбеливайте ногти зубной пастой
Хотя небольшое пожелтение ногтей абсолютно естественно, иногда оно смотрится не слишком аккуратно. Зубная паста отлично справляется с этой проблемой. Она отбеливает и защищает не только зубы, но оказывает подобное воздействие и на ногти, так как в их составе тоже содержится кератин.
- Для этого лайфхака понадобится нанести немного пасты на кончик чистой зубной щетки. Почистите ей ногти, оставьте на минуту, вымойте руки как обычно — и вуаля!
5. Стимулируйте рост волос сывороткой собственного приготовления
Повторимся, питание — это ключевой момент, когда речь идет о быстром росте волос. Но обойтись без средств по уходу все же не получится. Первый ингредиент, который потребуется для приготовления сыворотки, — касторовое масло. Оно содержит важные питательные вещества, такие как витамин Е, омега-9 и омега-6 жирные кислоты, а также минералы, которые помогут увлажнить кожу головы.
Вторым важным компонентом является масло авокадо, богатое витаминами и минералами, питающими волосы и защищающими их от ломкости. Это единственное масло, которое способно проникать в стержень волоса и увлажнять его, а не просто создавать на его поверхности маслянистый слой.
Третий ингредиент — кокосовое масло, которое считается королем всех масел по многим причинам. Начнем с того, что оно единственное из всех предотвращает потерю белка. Масло кокоса также защищает стержень волоса от воздействия окружающей среды и солнца.
Как приготовить сыворотку:
- Влейте в небольшой контейнер 1/3 касторового масла, 1/3 масла авокадо и 1/3 кокосового масла.
- Хорошенько встряхните.
- Нанесите смесь на кожу головы и волосы и помассируйте в течение 10–15 минут.
- Дайте впитаться 30–60 минут.
- Смойте, а затем нанесите немного масла на кончики волос, пока они еще влажные.
- Повторяйте 3 раза в неделю.
6. Завтракайте в первые 30 минут после пробуждения
После того как вы проснулись и выпили воду с лимоном и солью, важно позавтракать как можно скорее. Даже если вы не чувствуете голода, пропускать завтрак — огромная ошибка, особенно когда вы пытаетесь сбросить или удержать вес. По данным Национального реестра контроля веса, более 70 % людей, соблюдающих диету, завтракают в первые 30 минут после пробуждения.
Все потому, что во время сна метаболизм замедляется, и для перехода в нормальный режим ему требуется около часа. Если вы позавтракаете до того, как ваш метаболизм полностью «проснется», вы будете чувствовать себя более сытым в течение длительного времени.
7. Пейте гидролизованный коллаген
Старение — не та вещь, с которой просто примириться. Мы пытаемся обратить время вспять, покупая увлажняющие средства, маски и сыворотки, богатые коллагеном (белком, ответственным за сохранение упругости и сияние кожи).
Дело в том, что даже гидролизованный коллаген не проникает в кожу достаточно глубоко, чтобы улучшить ее общее состояние. Так что лучший выход из ситуации — это принимать добавки. Согласно исследованиям, прием гидролизованного коллагена может замедлить старение на 27 %, улучшить здоровье костей, увеличить мышечную массу, предотвратить потерю костной ткани и остеопороз, а также облегчить боль в суставах.
8. Отбеливайте зубы с помощью фруктов
Улыбка — то, что идет всем людям. Но как насчет тех случаев, когда вы чувствуете себя неуверенно из-за желтоватого налета на зубах? Не волнуйтесь, это вполне можно изменить с помощью рациона. Фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, могут творить чудеса, когда дело доходит до удаления желтых пятен с зубов.
- Клубника отбеливает зубы и удаляет налет от кофе и вина.
- Яблоки действуют как естественные пятновыводители, провоцируя сильное выделение слюны и улучшая процесс очистки полости рта.
- Апельсины и любые кислые фрукты помогают нейтрализовать кислотность рта, вызывающую разрушение зубов.
Важно: после каждой процедуры отбеливания не забывайте полоскать рот водой, чтобы обезопасить зубы от агрессивного воздействия фруктовых кислот.
9. Пейте кофе для здоровья желчного пузыря
Хотя кофе иногда ассоциируется с неправильным питанием, без добавок он весьма полезен. Согласно исследованиям, напиток активирует сокращения желчного пузыря. Это предохраняет от преобразования мелких кристаллов в желчном пузыре в большие камни. Если в следующий раз кто-то скажет вам, что у вас зависимость от кофе, просто покажите ему эту статью!
Какой лайфхак вы бы хотели попробовать? Если у вас есть собственные полезные хитрости, поделитесь ими в комментариях!
Фото на превью depositphotos.com