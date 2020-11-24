9 простых ингредиентов, которые помогут избавиться от волос на лице в домашних условиях

Обычно нежелательный рост волос на лице у женщин происходит из-за высокого уровня андрогенов (например, тестостерона) в организме. Эти волоски не всегда опасны для здоровья, и их можно удалить одним из множества способов. Например, с помощью электролиза, лазера или воска. Но ряд этих способов может быть дорогостоящим, а процедура — болезненной.

Мы в AdMe.ru назовем несколько ингредиентов, которые помогут вам сделать лицо гладким, и, что самое приятное, вы наверняка сможете найти все необходимое прямо у себя на кухне.

1. Овсяная паста + мед + лимонный сок

Ингредиенты: 1/2 ч. л. крупно измельченной овсянки

1 ст. л. меда

6–8 капель лимонного сока Овсянка отлично справляется со многими кожными заболеваниями, связанными с зудом и раздражением, и особенно хорошо отшелушивает кожу. В сочетании с медом и лимонным соком она также помогает при удалении волос. Вам необходимо смешать все эти ингредиенты в пасту, втереть ее в область роста волос и смыть через 15 минут. Примерно через месяц регулярных процедур вы увидите первые результаты.

2. Сахар + вода + лимонный сок

Эта техника, широко известная как шугаринг, популярна из-за способности замедлять рост волос, а значит, при повторении процедуры нежелательных волос будет становиться все меньше. Чтобы процедура прошла легко, быстро и безболезненно, лучше доверить ее профессионалам. Но если вы уверены в своих силах, то вполне возможно применить этот метод и в домашних условиях. Главное — помнить о том, что шугаринг может быть противопоказан при кожных и некоторых других заболеваниях. Ингредиенты: 1 стакан сахара

1/4 стакана лимонного сока

1/4 стакана воды Вскипятите смесь в кастрюле и дайте ей немного потомиться на медленном огне. Осторожно перемешайте (если мешать слишком интенсивно, смесь может начать кристаллизироваться) и убедитесь, что паста не пригорает. Конечное вещество должно быть золотистого цвета. Дайте ему остыть перед использованием. Распределите сахарную пасту по коже легкими движениями против роста волос. Помимо лица ее можно наносить и на другие части тела. Рекомендуется повторять каждые 3–5 недель.

3. Папайя + молоко

Ингредиенты: 2 ст. л. мелко нарезанной мякоти папайи

1 ст. л. молока Папайя содержит папаин — фермент, расширяющий волосяные фолликулы и вызывающий естественное выпадение волос. Кроме того, молочная кислота очищает эпидермис (внешний слой кожи), выравнивая цвет лица. Просто смешайте папайю с молоком, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на лицо. Вотрите ее в кожу, подержите около 30 минут, затем смойте. Повторяйте процедуру 4–5 раз в неделю для быстрого достижения результата.

4. Яйцо + сахар + кукурузная мука

Ингредиенты: 1 яйцо

1 ст. л. сахара

1/2 ст. л. кукурузной муки Если смешать все эти ингредиенты, можно получить эффективную отшелушивающую маску для удаления волос. Большую роль здесь играют яичные белки, поскольку они выравнивают тон кожи и образуют тонкую пленку на лице, способствующую депиляции. После нанесения маску оставить до полного высыхания, а затем смыть и нанести успокаивающий увлажняющий крем.

5. Мятный чай

Ингредиенты: 1 стакан воды

1 ч. л. сушеной мяты

4–5 свежих листьев мяты (по желанию) Доказано, что мятный чай является эффективным антиандрогенным элементом при легком гирсутизме, а это означает, что он может помочь удалить любые нежелательные волосы на лице. Пейте его 2 раза в день, чтобы сбалансировать гормоны и уменьшить рост волос.

6. Ячмень + сок лайма + молоко

Ингредиенты: 1 ст. л. ячменного порошка

1 ст. л. сока лайма

1 ст. л. молока В то время как сок лайма сужает поры, ячмень отшелушивает и смягчает кожу, а также удаляет нежелательные волосы на лице, замедляя их рост. Пасту из этих компонентов нужно нанести на лицо, оставить на 30 минут, а затем смыть водой.

7. Апельсиновая цедра + овсяные хлопья + вода

Ингредиенты: 2 ст. л. сухой измельченной цедры апельсина

1 ст. л. овсяных хлопьев

1 ст. л. воды Приготовив густую пасту из этих компонентов, вы сможете с ее помощью осветлить волосы и легко отшелушить кожу. Овсянка является превосходным натуральным средством для очищения кожи. Апельсиновая цедра обладает осветляющими и увлажняющими свойствами, придает коже сияние и даже помогает избавиться от прыщей и шрамов. Пасту необходимо оставить на несколько минут, чтобы она подсохла, а затем помассировать лицо круговыми движениями и смыть. Повторяйте 2–3 раза в неделю.

8. Куркума + нутовая мука + соль + молоко

Ингредиенты: 1 ст. л. куркумы

1 ст. л. нутовой муки

1 ст. л. воды Индийцы давно используют куркуму для удаления лишних волос. Этот ингредиент обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, а значит, он защитит вашу кожу в процессе депиляции. Смешайте в равных частях куркуму, воду и нутовую муку (которая также обладает отшелушивающими свойствами) в однородную массу и нанесите ее на проблемную область. Подождите, пока паста высохнет, и смойте теплой водой. Повторяйте еженедельно.

9. Сырая папайя + куркума + нутовая мука + алоэ вера

Ингредиенты: 2 ст. л. сырой мякоти папайи

2 ст. л. геля алоэ вера

1 ч. л. куркумы

2 ст. л. нутовой муки Алоэ вера защищает кожу от УФ- и гамма-излучения, а гель обладает увлажняющими и омолаживающими свойствами. Соединив гель алоэ вера с остальными ингредиентами, вы получите идеальную маску для лица. Нанесите ее и оставьте на 30 минут, затем смойте. Используйте 3–4 раза в неделю.