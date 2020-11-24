9 простых ингредиентов, которые помогут избавиться от волос на лице в домашних условиях
Обычно нежелательный рост волос на лице у женщин происходит из-за высокого уровня андрогенов (например, тестостерона) в организме. Эти волоски не всегда опасны для здоровья, и их можно удалить одним из множества способов. Например, с помощью электролиза, лазера или воска. Но ряд этих способов может быть дорогостоящим, а процедура — болезненной.
Мы в AdMe.ru назовем несколько ингредиентов, которые помогут вам сделать лицо гладким, и, что самое приятное, вы наверняка сможете найти все необходимое прямо у себя на кухне.
1. Овсяная паста + мед + лимонный сок
Ингредиенты:
- 1/2 ч. л. крупно измельченной овсянки
- 1 ст. л. меда
- 6–8 капель лимонного сока
Овсянка отлично справляется со многими кожными заболеваниями, связанными с зудом и раздражением, и особенно хорошо отшелушивает кожу. В сочетании с медом и лимонным соком она также помогает при удалении волос. Вам необходимо смешать все эти ингредиенты в пасту, втереть ее в область роста волос и смыть через 15 минут. Примерно через месяц регулярных процедур вы увидите первые результаты.
2. Сахар + вода + лимонный сок
Эта техника, широко известная как шугаринг, популярна из-за способности замедлять рост волос, а значит, при повторении процедуры нежелательных волос будет становиться все меньше. Чтобы процедура прошла легко, быстро и безболезненно, лучше доверить ее профессионалам. Но если вы уверены в своих силах, то вполне возможно применить этот метод и в домашних условиях. Главное — помнить о том, что шугаринг может быть противопоказан при кожных и некоторых других заболеваниях.
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара
- 1/4 стакана лимонного сока
- 1/4 стакана воды
Вскипятите смесь в кастрюле и дайте ей немного потомиться на медленном огне. Осторожно перемешайте (если мешать слишком интенсивно, смесь может начать кристаллизироваться) и убедитесь, что паста не пригорает. Конечное вещество должно быть золотистого цвета. Дайте ему остыть перед использованием.
Распределите сахарную пасту по коже легкими движениями против роста волос. Помимо лица ее можно наносить и на другие части тела. Рекомендуется повторять каждые 3–5 недель.
3. Папайя + молоко
Ингредиенты:
- 2 ст. л. мелко нарезанной мякоти папайи
- 1 ст. л. молока
Папайя содержит папаин — фермент, расширяющий волосяные фолликулы и вызывающий естественное выпадение волос. Кроме того, молочная кислота очищает эпидермис (внешний слой кожи), выравнивая цвет лица. Просто смешайте папайю с молоком, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на лицо. Вотрите ее в кожу, подержите около 30 минут, затем смойте. Повторяйте процедуру 4–5 раз в неделю для быстрого достижения результата.
4. Яйцо + сахар + кукурузная мука
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сахара
- 1/2 ст. л. кукурузной муки
Если смешать все эти ингредиенты, можно получить эффективную отшелушивающую маску для удаления волос. Большую роль здесь играют яичные белки, поскольку они выравнивают тон кожи и образуют тонкую пленку на лице, способствующую депиляции. После нанесения маску оставить до полного высыхания, а затем смыть и нанести успокаивающий увлажняющий крем.
5. Мятный чай
Ингредиенты:
- 1 стакан воды
- 1 ч. л. сушеной мяты
- 4–5 свежих листьев мяты (по желанию)
Доказано, что мятный чай является эффективным антиандрогенным элементом при легком гирсутизме, а это означает, что он может помочь удалить любые нежелательные волосы на лице. Пейте его 2 раза в день, чтобы сбалансировать гормоны и уменьшить рост волос.
6. Ячмень + сок лайма + молоко
Ингредиенты:
- 1 ст. л. ячменного порошка
- 1 ст. л. сока лайма
- 1 ст. л. молока
В то время как сок лайма сужает поры, ячмень отшелушивает и смягчает кожу, а также удаляет нежелательные волосы на лице, замедляя их рост. Пасту из этих компонентов нужно нанести на лицо, оставить на 30 минут, а затем смыть водой.
7. Апельсиновая цедра + овсяные хлопья + вода
Ингредиенты:
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2 ст. л. сухой измельченной цедры апельсина
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1 ст. л. овсяных хлопьев
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1 ст. л. воды
Приготовив густую пасту из этих компонентов, вы сможете с ее помощью осветлить волосы и легко отшелушить кожу. Овсянка является превосходным натуральным средством для очищения кожи. Апельсиновая цедра обладает осветляющими и увлажняющими свойствами, придает коже сияние и даже помогает избавиться от прыщей и шрамов. Пасту необходимо оставить на несколько минут, чтобы она подсохла, а затем помассировать лицо круговыми движениями и смыть. Повторяйте 2–3 раза в неделю.
8. Куркума + нутовая мука + соль + молоко
Ингредиенты:
- 1 ст. л. куркумы
- 1 ст. л. нутовой муки
- 1 ст. л. воды
Индийцы давно используют куркуму для удаления лишних волос. Этот ингредиент обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, а значит, он защитит вашу кожу в процессе депиляции. Смешайте в равных частях куркуму, воду и нутовую муку (которая также обладает отшелушивающими свойствами) в однородную массу и нанесите ее на проблемную область. Подождите, пока паста высохнет, и смойте теплой водой. Повторяйте еженедельно.
9. Сырая папайя + куркума + нутовая мука + алоэ вера
Ингредиенты:
- 2 ст. л. сырой мякоти папайи
- 2 ст. л. геля алоэ вера
- 1 ч. л. куркумы
- 2 ст. л. нутовой муки
Алоэ вера защищает кожу от УФ- и гамма-излучения, а гель обладает увлажняющими и омолаживающими свойствами. Соединив гель алоэ вера с остальными ингредиентами, вы получите идеальную маску для лица. Нанесите ее и оставьте на 30 минут, затем смойте. Используйте 3–4 раза в неделю.
Сколько необходимых составляющих нашлось у вас дома? Пробовали ли вы какой-нибудь из этих методов?