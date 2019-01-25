9 простых действий, которые можно выполнить в течение дня, чтобы выглядеть моложе и похудеть

7

80

9.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Найти время в течение дня, чтобы сделать комплекс упражнений, получается не всегда. Особенно в условиях рабочей недели. Поэтому «заняться собой» можно между ежедневными делами, выполняя очень простые, но эффективные действия.

Главное в упражнениях, которые мы в AdMe.ru подобрали, — это регулярность их выполнения. Занимайтесь в любое время, когда вспомните, но желательно каждый день, чтобы увидеть результат.

1. Массаж лба против морщин за рабочим столом

Поставьте локоть на стол, поверните ладонь внутренней стороной вверх. Положите лоб на основание ладони и расслабьте шею. Делая ладонью круговые движения с легким нажимом, продвигайте ее от места между бровями вверх к линии роста волос. Повторяйте массажные движения, чтобы проработать всю поверхность лба, всегда в направлении от бровей к верху лба. Идеальное время: в течение рабочего дня.

2. Сжимание кулаков для здоровья вен и молодости рук

Для укрепления здоровья вен и повышения эластичности сосудов выполняйте это упражнение несколько раз в день. Вены на руках станут менее заметными глазу. С усилием сжимайте руки в кулаки, а расжимая, старайтесь растопырить пальцы, не расслабляя их. Выполняйте по 20 сжиманий 3–4 раза в день. Идеальное время: в течение дня.

3. Лимфодренажные прыжки

Чтобы заставить хорошо циркулировать лимфу (а значит, избавиться от отеков и застоя жидкости в организме), улучшить венозное кровообращение, быстро почувствовать себя бодрым утром, можно воспользоваться простой техникой лимфатического дренажа. Это мелкие прыжки на месте — виброгимнастика, которую придумал Александр Микулин. Приподнимитесь на носочки примерно на 1,5–2 см от поверхности и опускайтесь, легко ударяя пятками об пол. Возвращайтесь в исходное положение. Упражнение нужно совершать в быстром темпе, можно придерживать руками грудь, чтобы не испытывать неприятных ощущений. Желательно выполнить до 100 прыжков. Упражнение лучше выполнять без обуви либо в обуви на плоской подошве. Идеальное время: утром в ванной, также помогает снять усталось при длительном подъеме в гору.

4. Зависание в дверях для осанки

Эта растяжка полезна взрослым и детям. Она помогает поставить «на место» лопатки, сохранять правильное положение плеч, раскрыть грудную клетку и укрепить мышцы спины. Встаньте в дверном проеме, возьмитесь руками за наличники двери на уровне своей талии и прогнитесь вперед. Зависните на 10–20 секунд. Спина должна быть напряжена, лопатки отведены назад, пресс напряжен. Вернитесь в исходное положение. Это упражнение можно выполнять несколько раз в день, постепенно увеличивая время зависания. Чем выше вы поднимаете руки, тем большее напряжение идет на мышцы — регулируйте это по собственному самочувствию. Есть и другой способ выполнения этого упражнения — положить руки на наличники двери и сделать шаг вперед. При этом верхняя половина туловища остается в проеме двери. Идеальное время: утром и вечером по дороге в ванную комнату.

5. Мини-упражнения для подтяжки ягодиц

Заставьте работать ягодичные мышцы, даже если вы редко вспоминаете о спортзале. 1. Сжимайте и расжимайте ягодицы в течение 20 секунд, сделайте перерыв в 10 секунд и повторите упражнение. Выполните 5 раз. 2. Напрягайте ягодицы при ходьбе. Делая шаг правой ногой, напрягайте правую ягодицу, левой — левую. Подход — 30 шагов с упражнением, 30 шагов отдыха. Повторите 5 раз. Идеальное время: в течение дня.

6. Вибрация ног для профилактики варикоза

Многие упражнения для профилактики и облегчения симптомов варикоза нужно делать в положении «ноги наверху». Оно уже само по себе облегчает состояние усталости, избавляет от неприятных ощущений в ногах и помогает избавиться от отеков. Лягте на пол или диван, поднимите ноги под прямым углом, упираясь ими в стену. Полежите в таком положении 1 минуту, можно натягивать носки на себя и вверх. Затем в течение 2 минут выполняйте вибрацию ногами — легко и быстро трясите ими, можно постукивать о стену. Идеальное время: вечером, перед сном.

7. Повороты головы для снятия зажимов шеи

Это простое действие способно быстро снять напряжение в шее и улучшить цвет лица, который зависит в том числе и от того, хорошо ли циркулируют кровь и лимфа. При спазмированных мышцах шеи выглядеть безупречно не получится — их нужно расслаблять, выполняя комплекс упражнений. Помассируйте заднюю поверхность шеи от основания спины до затылочной впадины. Затем в положении сидя или стоя с прямой спиной медленно поворачивайте голову то в одну, то в другую сторону, стараясь почувствовать, как растягиваются мышцы. Повторите 20 раз. Идеальное время: в течение рабочего дня.

8. «Мини-вакуум»

Полноценное упражнение «Вакуум» нужно выполнять только на голодный желудок, желательно с утра. Однако «Мини-вакуум» можно выполнять в течение дня, но стоит учитывать, что втягивание живота опасно сразу после еды. В положении сидя или стоя с ровной спиной сделайте вдох, затем выдох и, задержав дыхание, втяните живот, стараясь подтянуть и мышцы таза. Задержитесь в таком положении 10–15 секунд, выдохните. Повторите 5 раз. Идеальное время: в течение дня, не менее чем через 1 час после еды.

9. Ходьба сидя против целлюлита

Помимо притока крови к тканям, работы мышц и активизации обменных процессов в коже это упражнение стимулирует работу кишечника, что способствует выводу токсинов и хорошему обмену веществ. Сядьте на пол на такую поверхность, которая не будет под вами скользить, в одежде, которая не собирается в крупные складки. Отрывайте правую ногу и ягодицу от пола и передвигайте вперед, затем левую. Чередуем ноги и продвигаемся на метр вперед, затем назад. За один раз нужно выполнить не менее 30 шагов. Идеальное время: утром и вечером.

Какие упражнения пришлись вам по душе? Попробуете этот небольшой комплекс?