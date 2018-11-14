9 продуктов, которые мы всегда мыли неправильно

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Все, кто заботится о своем здоровье, знают, как важно тщательно мыть продукты после покупки. Казалось бы, ничего легче не придумаешь, всего-то и надо, что открыть кран и подставить продукт под струю воды. Но и в этом простом деле есть свои нюансы и сложности.

Мы в AdMe.ru собрали несколько обычных продуктов, с которыми многие до сих пор обращаются неправильно.

Замороженные овощи

Замороженные овощи в ярких пакетах во многом облегчают жизнь работающего человека: их можно просто засыпать в кастрюлю и сразу отварить. Но и здесь есть свой секрет. Перед заморозкой овощи подготавливают, в том числе обрабатывают водой, поданной под сильным напором. Поэтому многие не моют замороженные овощи перед использованием, и это уместно, если блюдо готовится при высоких температурах. Однако если вы предпочитаете овощи al dente, то стоит их тщательно промыть и готовить так же, как свежие, особенно если они заморожены самостоятельно или куплены на развес. В этом случае заготовки были открыты для бактерий и чужих рук.

Рис

Все виды риса необходимо промывать 3–4 раза перед готовкой, особенно длиннозерный. И дело здесь не в возможной пыли или других загрязнениях, а в крахмале, который находится на поверхности зерен. Именно из-за него приготовленный рис слипается в вязкую кашу и смотрится неаппетитно, в то время как предварительно промытый выглядит образцово — зернышко к зернышку. Также стоит промывать и другие крахмалистые крупы — кукурузную или пшеничную — по нескольку раз, до прозрачной воды, для большей рассыпчатости готового блюда.

Мидии и устрицы

Любые морепродукты в раковинах необходимо тщательно промывать, даже если вы купили их в замороженном виде. Дело в том, что песок и водоросли из воды могут скапливаться в самих раковинах. Загрязнения выходят на поверхность при приготовлении и могут дополнить собой ваше блюдо, а ведь вам вовсе не нужны такие «приправы».

Молоко и молочные продукты

Пакеты и бутылки с молоком, питьевым йогуртом и другими жидкими продуктами также необходимо мыть перед открытием. Молоко на полке супермаркета в любом виде доступно для рук других покупателей, которые перебирают емкости в поисках даты производства или подходящего пакета. Затем тару прокатывают по ленте у кассы, чья чистота тоже далека от идеальной. Как только мы открываем пакет или бутылку, вход для бактерий с поверхности становится свободным, поэтому лучше всего тщательно промыть упаковку до вскрытия.

Рыба

Промывать сырую рыбу не требуется, если вы не собираетесь ее есть в таком виде. При приготовлении все бактерии в филе уничтожатся под действием температуры, а вот во время мытья они могут переселиться на любые поверхности в кухне. Но после разделывания рыбы необходимо хорошо вымыть руки, разделочную доску и нож.

Капуста

Цветная, брокколи, красная или белокочанная — капусту в любом случае необходимо тщательно промыть. В случае с цветной капустой и брокколи нужно разобрать вилок и сполоснуть каждое соцветие по отдельности. С краснокочанной и белокочанной капустой все еще интереснее. Прежде всего при мытье обязательно отогнуть 2–3 верхних слоя с листьями, так как за ними может скрываться пыль и песок. От последствий воздействия на вилок бактерий или насекомых можно избавиться с помощью воды с добавлением уксуса. Положите капусту в воду на несколько минут, а затем еще раз промойте водой — и овощ будет полностью очищен.

Напитки в банках

Выпить баночку газировки или сока очень приятно, особенно в жаркий день: жестяная емкость способствует хорошему охлаждению напитка, что делает его более вкусным. Однако не спешите прикладывать баночку к губам: напитки до магазинов зачастую доставляют в пыльных машинах, да и на полке баночка доступна любым рукам. По возможности вымойте крышку или всю упаковку целиком либо протрите салфеткой, а лучше всего перелить содержимое в стакан.

Листовые салаты

Айсберг, руккола, обычный дачный салат — все зеленые листовые овощи очень вкусны и полезны. Но если вы покупаете не готовые нарезанные листья, а вилок или куст в горшочке, то важно тщательно промыть зелень. Чтобы избавиться от песка и земли между листьями, нужно нарвать салат руками и замочить на несколько минут в чистой холодной воде. Затем извлеките листья из воды и разложите на бумажные полотенца, чтобы стекла лишняя жидкость. Все — салатик можно есть.

Яблоки

Наиболее чистыми всегда будут местные сезонные фрукты, которые не требуют специальной обработки для доставки, но если захотелось яблочка не в сезон, главное — правильно его отмыть. Исследования показали, что если оставить фрукты в воде с добавлением пищевой соды на 12 минут, то с их поверхности очистятся даже пестициды. Такие яблоки полностью безопасны.

У каждого есть свои секреты готовки или семейные кулинарные традиции. Расскажите, какие лайфхаки по очистке продуктов или приготовлению блюд знаете вы?