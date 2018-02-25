9 продуктов, которые нельзя наносить на кожу лица, по мнению дерматологов

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Многие женщины очень любят самодельные маски и скрабы для очищения лица и тела. В интернете можно найти тысячи таких рецептов, и каждый обещает дать фантастический результат. Важно четко знать, какие средства можно использовать для ухода и наносить на кожу лица, а какие нет. В противном случае могут появиться неэстетичные пятна и другие дефекты.

AdMe.ru решил выяснить, какие распространенные домашние средства приносят больше вреда, чем пользы, и какие из них никогда бы не посоветовал ни один профессиональный косметолог.

1. Пищевая сода вызывает шелушение кожи

Да, она очень похожа на микрогранулы, которые обычно используются в скрабах для лица, но на самом деле она не подходит для такого применения. Чтобы это понять, достаточно вспомнить уроки химии в 8-м классе. Уровень pH у людей с нормальной кожей варьируется от 4,5 до 5,7. Пищевая сода — суперщелочной продукт с высоким уровнем pH, равным 9. Даже одного раза будет достаточно, чтобы пересушить кожу, а если пользоваться содой регулярно, это приведет к значительной потере влаги.

2. Зубная паста оставляет ожоги

Не стоит наносить зубную пасту на прыщики и покраснения. Во-первых, это не поможет или по крайней мере не подействует так, как специально разработанные средства для кожи. Во-вторых, в пасте столько дополнительных ингредиентов, таких как перечная мята, перекись, ароматизаторы, спирт, которые могут просто сжечь кожу. Вместо этого используйте перекись бензоила.

3. Горячая вода способствует распространению прыщей на коже

Да, горячая вода сушит кожу, так что дерматологи считают ее еще одним раздражителем. Конечно, приятно принимать расслабляющую ванну или согреваться под душем, но не забывайте, что слишком горячая вода в буквальном смысле смывает защитный кожный барьер (скорее всего, вы и сами не раз видели покраснения и ощущали небольшой зуд после горячей воды). Особенно она противопоказана людям с экземой, псориазом или кератозом. А кроме того, приводит к появлению большего количества прыщиков у людей с проблемной кожей.

4. Перекись водорода вызывает раздражение и покраснения

Это всем известное и прекрасное средство, если применять перекись в качестве мягкого антисептика для небольших ранок, царапин и порезов. Но использовать ее в качестве компонента для самодельного косметического средства — плохая идея. И не только потому, что перекись водорода часто вызывает реакцию в виде раздражений и покраснений, но еще и потому, что от частого ее применения ослабевают защитные функции кожи и нарушается уровень влажности.

5. Сахар и соль наносят повреждения и раздражают кожу

Как часто мы слышали о том, что соль и сахар — прекрасные отшелушивающие средства. Это правда. Но не для лица, а для тела! Смешайте немного кокосового масла с коричневым сахаром — и готов замечательный скраб для всего тела. Исключая лицо — для него это слишком грубая очистка. Твердые гранулы соли и сахара могут повредить нежный кожный покров, и ему еще долго придется приходить в себя, поэтому пощадите свое лицо.

6. Крем для рук стягивает кожу и вызывает аллергию

Кожа рук отличается достаточной жесткостью и грубостью. Эта часть тела постоянно испытывает стрессовые нагрузки от воздействия моющих и чистящих средств. Кожа лица, напротив, не так иссушается, обладает намного большей чувствительностью и восприимчивостью к факторам окружающей среды. Крем для рук, нанесенный на нежную кожу лица, способен уже за один раз закупорить поры, нарушив тем самым дыхание кожи и спровоцировав воспалительные процессы на ней. Кроме того, такие жесткие косметические средства могут вызвать тяжелые проявления аллергической реакции.

7. Спирт делает кожу жирной

Многие, у кого есть прыщи, почему-то считают, если они используют спирт, то помогают себе. Однако нужно знать, что когда кожа теряет защиту (а спирт, как известно, отлично растворяет жир), то автоматически начинает еще больше вырабатывать жир, чтобы защититься. Помимо этого, спирт разрушает пленку, которая защищает от пагубного воздействия внешней среды (бактерий, микробов, грязи и др.).

8. Лимон наносит ожоги

Им обычно рекомендуют протирать лицо для отбеливания, избавления от пигментных пятен, веснушек или угревой сыпи. Лимон действует прямо противоположно пищевой соде. Это кислота, которая, наоборот, имеет слишком низкий pH, равный 2. Когда вы протираете лицо соком лимона, это нарушает кислотность и создает раздражение на клеточном уровне. Масла, которые содержатся в цитрусовых, также являются фототоксичными. Они могут даже стать причиной ожогов на коже, если вы после лимонного «лосьона» сразу окажетесь на солнце.

9. Корица вызывает жжение и высыпания

Многие блогеры утверждают, что корица — прекрасный продукт, который поможет избавиться от прыщей, темных пятен и гиперпигментации. Это заблуждение. Когда французский видеоблогер Мари Лопес порекомендовала такую маску, пользователи забросали ее жалобами: новинка вызвала у них жжение, высыпания и высушивание кожи. А чрезмерное количество корицы может нанести непоправимый урон, предупреждают дерматологи.