9 повседневных вещей, которые вы делаете неправильно

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Жизнь — сложная штука, но никогда не поздно хоть немножко ее упростить. AdMe.ru собрал список вещей, которые, как оказалось, нужно делать совсем по-другому.

Подворачивайте упаковку чипсов

Простой способ, чтобы было удобно есть чипсы: откройте пачку и подгибайте упаковку снизу, подталкивая чипсы вверх. Тогда не придется залезать руками глубоко в упаковку, и они останутся чистыми, а саму пачку можно будет поставить на стол.

Держите бокал за ножку

Брать бокал нужно за ножку. Когда мы держим его за чашу, напиток быстро нагревается.

Нарезайте хлеб без крошек

Чтобы при нарезке хлеб не сильно крошился, поможет простой трюк: положите хлеб на доску «лицевой» стороной вниз.

Подогревайте еду в ящике под духовкой

Когда вы запекаете что-то в духовке, ящик под нею тоже нагревается. Если вы готовите много блюд и необходимо, чтобы уже приготовленные оставались теплыми, просто поместите еду в этот ящик.

Пейте сок, держа коробку за уголки

Чтобы сок не выливался на ребенка, отогните верхние уголки и скажите, чтобы он держал коробку за них. Вуаля — жажда побеждена, а одежда не залита соком.

Кладите колбасу на хлеб правильно

Для идеального бутерброда нужно взять два кружочка колбасы, разрезать их пополам и положить ровными краями «наружу». Внутренний перфекционист ликует!

Увеличьте громкость музыки с помощью стакана

Когда слушаете музыку с телефона, поместите его в стакан, и звук станет в разы громче.

Вешайте туалетную бумагу отрывным концом вперед

Туалетную бумагу лучше вешать отрывным концом от стены, а не к стене. Хотя на этот счет до сих пор ведутся споры, но бумагу, висящую именно так, легче отматывать, а руки при этом не прикасаются к стене, на которой могут быть вредные бактерии.

Наносите духи только за уши и на шею

Растирать их запястьями не нужно, так как во время трения выделяется тепло и самые летучие верхние ноты аромата быстро испаряются.