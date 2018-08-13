9 популярных народных рецептов для волос, используя которые, вы рискуете испортить свою шевелюру

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Всеобщее стремление к натуральности в уходе за собой — одна из тенденций нашего времени. Уход за волосами не исключение: интернет пестрит рецептами чудодейственных масок из яиц, масел, кефира и даже керосина для получения сияющей, пышной, здоровой шевелюры. Полностью отрицать действенность большей части из них, конечно, нельзя. Но стоит помнить о том, что в применении даже самых безобидных натуральных средств существуют не всегда очевидные подводные камни.

Мы в AdMe.ru проанализировали составы популярных в интернете рецептов домашних масок для волос и хотим предостеречь вас от самых распространенных ошибок при их использовании. И помните: лучше всего перед тестом любой новой самодельной смеси на волосах проконсультироваться со специалистом или со своим парикмахером.

1. Пиво

Что обещает? Глубокое восстановление волос, блеск, уменьшение выпадения и питание.

О чем следует помнить? Многие эксперты отмечают ряд негативных моментов в использовании пивных масок: Спирт сушит волосы и уничтожает естественный защитный слой жира на коже головы. В качестве решения этой проблемы обычно предлагают использовать пиво для ополаскивания (без длительного воздействия) или произвести дополнительную термическую обработку (подогреть и остудить).

При применении маски чувствуется довольно сильный запах пива, который может сохраняться и после того, как маску смоют (особенно если смывать без шампуня, как предписывается в некоторых рецептах). Иногда он исчезает на сухих волосах, но вновь появляется на мокрых (например, при попадании под дождь). Часто предлагают оставить пиво немного выдохнуться, но, судя по отзывам, это не всегда помогает.

2. Лук

Что обещает? Укрепление корней, усиление роста волос, здоровый блеск, более «толстые» волосы. На данный момент существуют исследования, доказывающие эффективность лукового сока (равно как и чесночного) при лечении облысения (очаговой алопеции). Предположительные причины: мощное антибактериальное и фунгицидное действие содержащихся в луке серы и антиоксидантов, оказывающих противовоспалительный эффект.

О чем следует помнить? Свежий луковый сок довольно агрессивен по отношению к коже, и, если на голове есть царапины, он может вызвать заметное раздражение.

Как бы банально это ни звучало: сильный, стойкий запах лука. При использовании этой маски стоит сразу же загуглить несколько способов избавления от запаха: они вам точно пригодятся. Чем больше будет кусочков лука (например, при использовании кашицы из блендера, а не сока), тем более сильным и стойким будет аромат. Для маски пригоден только луковый сок (из соковыжималки), без частиц.

Запах лука накапливается: с каждой новой маской от него будет все сложнее избавиться, а маски рекомендуется использовать курсом из нескольких десятков процедур.

Текучая консистенция маски вкупе с сильным слезоточивым эффектом может создать дополнительные проблемы.

3. Яйца

Что обещает? Помощь секущимся кончикам, обогащение витаминами D и Е, протеиновая терапия, которая делает волосы гладкими и блестящими.

О чем следует помнить? Главная ошибка, которую совершают многие люди при использовании яичных масок, — использование белка. Смывать маску в этом случае можно только холодной водой, поскольку иначе белок придется долго и нудно вычесывать: он попросту сварится.

Доказано, что белки яйца слишком велики по размеру для того, чтобы проникнуть в волос и образовать устойчивые связи, поэтому о протеиновой терапии можно забыть.

Запах от волос после использования яичных масок весьма специфичен (многим он напоминает запах псины), и смыть его полностью проблематично.

4. Сода

Что обещает? Осветление волос, смывка краски, придание волосам мягкости, обезжиривание, экономичная замена шампуню.

О чем следует помнить? Мытье головы только содой (с полным отказом от шампуня) — это большой риск. Уровень pH 5%-го раствора соды составляет около 8,1 pH, а ведь в некоторых рецептах для мытья головы предлагают использовать и более насыщенные растворы. При этом кислотность кожи головы в среднем значительно ниже — 5,5 pH (а у самих волос и вовсе около 3,67 pH). Исследование шампуней показало, что мытье головы жидкостями с уровнем кислотности выше 5,5 pH способно навредить волосам: повредить их структуру, усилить ломкость и спутываемость.

Способность соды отмыть волосы без использования дополнительных ингредиентов сомнительна — сравните внешний вид волоса под микроскопом после шампуня и после соды.

Другое исследование от ученых из Венского университета доказало, что использование щелочного мыла на коже головы усиливает выработку кожного жира и повреждает защитный слой. Таким образом, сода может быть эффективна для обезжиривания при разовом использовании, но длительное применение данного средства гарантированно ведет к проблемам как с кожей головы, так и с волосами.

5. Масла: кокосовое, касторовое, репейное

Что обещает? Решение проблем с сухостью волос и кожи головы, блеск и мягкость волос.

О чем следует помнить? На практике доказано: использование масел способно ухудшить состояние волос. Сухим волосам нужно прежде всего увлажнение, но оно невозможно, когда поверхность покрыта масляной пленкой. То же касается и питательных веществ: масло забивает чешуйки волоса и всего лишь маскирует проблему, вместо того чтобы ее решать.

При регулярном использовании масляных масок кожа головы становится более жирной, а вот сами волосы высушиваются (поэтому многие парикмахеры не рекомендуют наносить масла на всю длину).

При использовании масел следует помнить, что они вымывают краску из волос, и увлекаться ими после окрашивания не рекомендуется, если вы хотите сохранить цвет ярким.

6. Натуральные красители: хна и антоцианин

Что обещает? Яркий, насыщенный, стойкий цвет, улучшение структуры волос, блеск, усиление роста.

О чем следует помнить? У стойких натуральных красителей вроде хны и антоцианина есть ряд недостатков, о которых обычно забывают. Натуральные красители проникают в структуру волоса, поэтому их очень сложно вымыть. Рыжий или красноватый оттенок хны может сохраниться даже при перекрашивании в более темные тона. «Смыть» эти цвета, как это можно сделать с химической краской, почти невозможно: немногие парикмахеры берутся за «вывод из хны». Особенно сложно после ее использования получить холодный блонд или пастельные тона. То же самое касается и так называемой бесцветной хны: после лечения волос этим средством результат окрашивания с большой долей вероятности будет отличаться от задуманного.

Невозможно точно предсказать результат окрашивания химической краской после использования хны (лучший результат будет при окрашивании в рыжий цвет, но и здесь возможны варианты).

Натуральные красители «поднимают» чешуйки волоса, что заставляет его выглядеть толще, но этот эффект временный, а качество волос при этом снижается. Хна сушит кожу головы и волосы, поэтому при ее использовании рекомендуется уделять особое внимание увлажняющим маскам.

Для получения яркого чистого цвета с помощью натуральных красителей требуется идеальное осветление. К примеру, если окрасить антоцианином русые неосветленные волосы, получится в лучшем случае легкий оттенок, в худшем — грязь.

7. Соль

Что обещает? Эффект пилинга на коже головы, усиление роста волос.

О чем следует помнить? Эксперты отмечают полезные свойства ополаскивания соленой водой и солевых скрабов, но напоминают и о предосторожностях: Соляная маска может вызывать интенсивное жжение на коже. На коже головы не должно быть повреждений.

Соль нельзя использовать на сухих волосах: это может спровоцировать их повреждение и усиленное выпадение. При втирании соли обязательны интенсивное увлажнение и уход даже при жирной коже головы. Рекомендации по частоте применения: не чаще 1 раза в неделю, а после 10 процедур необходим перерыв на несколько месяцев.

8. Кислоты

Что обещает? Существует огромное количество рецептов масок и ополаскиваний с уксусом, лимонным соком и кисломолочными продуктами. Предполагается, что волосы после их применения будут гладкими, мягкими, здоровыми и приятными на ощупь.

О чем следует помнить? Нормальный уровень pH кожи головы — около 5,5, поэтому именно с таким показателем кислотности делают большинство продуктов для волос. Кислоты с их pH от 3 (например, в лимонном соке и уксусе) до 4,4 (йогурт и кефир), по мнению специалистов, могут вызвать раздражение на коже (особенно при продолжительном применении).

Любые кислоты (включая любимые поборниками ЗОЖ кефир и йогурт) сушат волосы, поэтому при применении таких масок на поврежденные, тонкие волосы велик шанс получить жесткую, запутанную шевелюру.

Кефир и лимонный сок входят в большое количество народных рецептов «смывок» для краски. Это следует учитывать, если вы хотите укрепить маской свежеокрашенные волосы.

Запах кефирной маски весьма специфичный и стойкий.

9. Керосин

Что обещает? Истоки использования керосина в качестве средства для волос следует искать в многочисленных байках о том, как раньше керосином травили вшей (такой метод борьбы с паразитами действительно был довольно распространенным), и эта процедура предотвратила выпадение волос и сделала их густыми и блестящими.

О чем следует помнить? Керосин — продукт нефтепереработки. Он обладает вязкой маслянистой структурой и сильным, въедливым запахом, окончательно избавиться от которого не помогут ни шампуни, ни эфирные масла (так как волос из-за своей пористой структуры хорошо впитывает запахи).

Керосин высокотоксичен при попадании в организм (в том числе при вдыхании испарений). К примеру, Национальный институт охраны труда США выделяет среди частых реакций организма на керосин целый ряд неприятных явлений: раздражение глаз, кожи, слизистой носа, горла, дерматиты, жжение в груди, головная боль, расстройства пищеварения, спутанность сознания, тревожность. Стоит ли так рисковать ради сомнительных результатов?

А какими натуральными средствами для волос пользуетесь вы? Пожалуйста, поделитесь в комментариях своими любимыми рецептами и результатами.