9 помощников для стирки, узнав о которых вы спросите: «Почему я не пользовался этим раньше?!»

В рекламе мы видим идеальных людей, у которых после стирки белое остается белым, пятна исчезают, словно по взмаху волшебной палочки, и застиранная одежда кажется новой. А в жизни светлые вещи так и норовят позаимствовать немного краски у цветных. Оказывается, есть помощники, которые делают так, чтобы ткани не линяли и не портились. И это не зелье и не магия, а то, что можно без труда купить через интернет.

AdMe.ru почитал отзывы пользователей о приспособлениях для стирки, отмел все бесполезное и постиг тайны стирального искусства.

Ловушки для цвета

Ловушки разных фирм работают по одному принципу — на себе оставляют частички краски, которые вымываются из одежды. Это актуально и в случаях, когда стираются разноцветные вещи в один заход, и когда, например, белый сарафан с красным цветочным принтом не хочется превратить в розовый с менее ярким рисунком. Кинул такие салфетки в стиралку, и одежда не линяет. Но бывают и казусы. Моя жена впервые стирала вещи разных цветов в одной загрузке, но таблетка для стирки застряла на крышке барабана, а еще улавливатель цвета выскочил, и теперь все вещи стали слегка розовыми. © howef / Reddit

«Я только что открыла для себя салфетки-ловушки цвета, они потрясающие! Я стирала все эти вещи разом, но ничего не полиняло!»

Ловушки цвета бывают многоразовые и одноразовые. Хотя пользователи советуют салфетки, которые по инструкции нужно выбрасывать после каждой стирки, использовать дважды, если они не сильно окрасились. Также салфетки-магниты производят как для цветных вещей, так и только для белых. В прачечной за границей мне дали странные белые салфетки. Я не знала, зачем они. Повторила за другими посетителями: положила их в барабан перед стиркой. Только через несколько лет узнала, что, оказывается, это салфетки-магниты. Буду пользоваться. Салфетки-магниты кто-то делает вручную. Вот способ: берете 1 стакан воды, 1 столовую ложку соды для стирки и обрезки белой ткани. Смешиваете воду и соду. После растворения соды кладете в жидкость салфетки. После того как ткань пропиталась, ее нужно просушить и затем использовать при стирке.

Приспособления для стирки обуви

«Постирал обувь в стиральной машине (Я усвоил урок)».

Когда хочется постирать любимые кроссовки в машинке, а не вручную, часто задаешься вопросом, а не развалятся ли они. Чтобы сохранить внешний вид и функциональность, оказывается, в обувь стоит помещать формодержатели.

После того как формодержатель окажется внутри, например, кроссовок, их лучше поместить в специальный чехол. Это может быть футляр с ворсинками для дополнительного очищения или просто мешочек, который будет защищать изделие от лишнего воздействия, а стиральную машину — от возможных мелких деталей, оторвавшихся от обуви. А те, кому и этих гаджетов мало, могут поискать специальную обувную стиральную машину, которая, к слову, не очень бюджетная. Кстати, подобные мешки и пакеты можно использовать и для стирки одежды.

Шарики для стирки

Оказывается, шары стоит класть в барабан машинки не только при стирке пуховиков, чтобы взбивать наполнитель и выбивать частицы грязи. Можно также с помощью шаров, например резиновых с пупырышками, добиться мягкости и воздушности полотенец и махровых изделий.

Окунувшись поглубже в просторы интернета, мы обнаружили и более креативные изобретения человеческой мысли. Например, противоизвестковый шарик. Приподнятая бровь в немом вопросе, а что это за зверь-то такой, — возможно, популярная реакция пользователей интернета. Но мы нашли комментарии людей, которые применяли подобный инструмент, и вот что о нем стоит сказать. Эти шарики используют в стиральной и посудомоечной машинах, чтобы минимизировать образование известкового налета. В описании сказано, что шарик состоит из магнитов, а создаваемое ими поле борется с налетом. По идее, от них ткани не должны становиться грубыми, а машинка — портиться из-за налета.

Мешочки для стирки бюстгальтеров

Для девушек, кому лень или просто не хочется стирать бюстгальтеры руками, оказывается, изобрели гаджеты для стирки лифчиков. Разнообразные мешки, чехлы всевозможных форм и конструкций призваны защищать форму белья.

Есть также шары для стирки белья и силиконовые чехлы. Главное отличие от тканевых мешков в отсутствии застежек-молний. Значит, звенья или бегунок не зацепят другую одежду или не сломаются. Судя по отзывам, такая проблема не редкость. А в целом и силиконовые и тканевые чехлы, и шары пользователи активно хвалят.

Портативные гаджеты для стирки

И в конце подборки — творения человеческой мысли, которые наконец-то могут освободить пространство в маленьких городских квартирах и будут полезны для любителей попутешествовать и замарать при этом одежду. Сегодня есть портативные стиральные машины, которые уменьшаются подобно складному ведру. Такой гаджет даже в чемодан влезет.

Портативная палка для стирки. Да, есть и такая. Походный или дачный вариант, когда стирать на руках не хочется, а машинки рядом нет. Палка на конце оснащена механизмом, который, подобно вантузу, втягивает воду. Вода под давлением проходит через одежду, очищая ее. Такой простой способ сэкономить на стиральной машине.