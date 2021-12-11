9 покупок, с которыми мы хотим сэкономить на распродажах, а в итоге расширяем дыру в кошельке

Время распродаж и «черной пятницы» принято считать самым удачным для шопинга, ведь рекламные кампании и витрины буквально ослепляют обилием скидок. Однако вместо того, чтобы существенно сэкономить, в этот период мы, наоборот, незаметно для себя тратим даже больше. А причин этому есть несколько — как наша собственная неосмотрительность и приобретение ненужных или излишних вещей, так и хитрые маркетинговые уловки магазинов.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие категории товаров лучше обходить стороной во время распродаж, чтобы не опустошить свой кошелек понапрасну.

9. Игрушки

Верите или нет, но «черная пятница» — не всегда лучшее время для приобретения игрушек в подарок. Цены на них в этот период снижаются совсем незначительно, исключением являются разве что менее популярные игрушки из прошлогодних коллекций. Зато более заманчивые предложения начинают появляться примерно за 1 или 2 недели до праздников, и тогда у вас действительно будет больше шансов сэкономить.

8. Книги

В период распродаж довольно легко повестись на цену и купить товары сверх необходимого. Например, у вас дома и так может лежать десяток непрочитанных книг, но рука все равно так и тянется прикупить еще 2–3 новых бестселлера. Лучше одернуть себя в этот момент и напомнить, что таким образом вы лишь бессмысленно пополните домашний склад за свои же деньги.

7. Телевизоры

Обычно телевизоры, продвигаемые продавцами и в рекламе по большой скидке в «черную пятницу», представляют собой устаревшие модели, которые довольно скоро потребуют либо ремонта, либо замены. В случае если вам действительно необходим телевизор, лучше обратить внимание на модели с более скромной скидкой — они могут выглядеть менее выгодными на фоне других, но уж точно сэкономят вам гораздо больше в перспективе.

6. Украшения

Для украшений и бриллиантов период «черной пятницы» также не считается слишком выгодным. В декабре интерес покупателей к украшениям возрастает настолько, что у магазинов появляется возможность сделать 20 % годовой выручки всего лишь за один месяц, а значит, рассчитывать на большие скидки в это время не стоит. Статистика гласит, что в течение года ближе к новогодним праздникам цены на бриллианты только растут.

5. Трендовые товары

Современный рынок постоянно старается удивить потенциальных покупателей чем-то новеньким. Но даже пора больших скидок — вовсе не повод немедленно скупать то, что модно и рекламируется из каждого утюга. Чтобы обезопасить себя от необдуманных покупок, лучше, как и при продуктовых закупках, заранее составить список необходимых вещей, которые вам хотелось бы приобрести со скидкой, а все остальное настойчиво пропускать мимо глаз.

4. Одежда

Низкие цены на одежду особенно часто приводят к иррациональным покупкам. Мы начинаем скупать вещи меньшего размера или не по сезону, убеждая себя, что скоро все равно нужно худеть и готовиться к лету. Кроме того, в этой погоне мы упускаем из виду еще и то, что скидки зачастую относятся лишь к конкретным товарам, а не ко всем направлениям. В итоге в этой покупательской эйфории мы прикупаем заодно и то, на что скидки нет и вовсе.

3. Косметика

Относительно косметики время распродаж тоже очень соблазнительно. Возникает желание закупиться про запас любимыми средствами или испробовать что-то новенькое, так как кажется, что меньшая цена сопряжена с меньшим риском. Вот только в первом случае у излишков может истечь срок годности, пока вы будете добивать уже открытые флакончики. А во втором слишком велик риск того, что вы побалуетесь один раз и по факту выбросите деньги на ветер.

2. Подарочные упаковки

Небольшие скидки на упаковочную бумагу действительно можно заметить и во время «черной пятницы». Однако по-настоящему весомое снижение цен все-таки происходит уже ближе к праздникам, что логично, ведь магазинам необходимо избавиться от запасов и расчистить полки. Так что, если есть возможность не упаковывать подарки сильно заранее, для приобретения бумаги, подарочных коробок и открыток лучше дождаться конца декабря.

1. Праздничный декор

Да, то же самое правило касается и новогодних украшений. В «черную пятницу» их покупка редко бывает удачной: даже если видны красные ценники, скидка, как правило, невелика. То ли дело конец года — и уж тем более начало нового. В январе праздничную отделку, освещение и прочее можно найти со скидкой до 90 %. Так что если все это у вас есть, но вы просто хотели выгодно обновиться, лучше дождаться января и закупиться по выгодным ценам для следующего года.