9 ошибок в тренировках, которые мешают обрести тело мечты

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда регулярные походы в спортзал не приносят должного результата, стоит задуматься, что вы делаете не так. Обычно дьявол кроется в деталях. И даже привычные вещи могут оказаться совершенно неверными. Мы в Adme.ru собрали типичные ошибки, которые допускают не только новички.

9. Длительные кардиотренировки

Многие уверены, что кардиотренировки полезны для сердца. Но на деле в этом вопросе следует знать меру. Чрезмерно длительные кардиотренировки могут иметь негативный эффект для сердечно-сосудистой системы. Конечно, не стоит от них отказываться, просто не переусердствуйте.

8. Низкокалорийная диета

Низкокалорийная диета в целом полезна для здоровья и может замедлять старение сердца и предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. Однако она содержит небольшое количество жиров, а во время тренировок организму требуется полноценное количество белков, жиров и углеводов. Чтобы получать необходимые для организма жиры, включите в рацион мясо лосося и авокадо.

7. Спортивные напитки с электролитами

Напитки с электролитами могут принести организму больше вреда, чем пользы. Особенно во время или после интенсивных тренировок. Все дело в том, что в них помимо минералов содержится большое количество сахара. Именно поэтому от употребления таких напитков стоит воздержаться.

6. Полный отказ от питья во время тренировок

Многие предпочитают не пить во время занятий спортом, но это неверно. Организм во время тренировок активно терят жидкость. Поэтому не стоит его чрезмерно истязать и полностью лишать воды. Это может привести к плохому самочувствию.

5. Повышение калорийности порций

Регулярные занятия спортом не повод объедаться между тренировками. Чтобы ваш вес сохранился в норме или уменьшился до нужного, следует не только прибегать к физической нагрузке, но и правильно питаться, не перебарщивая с калориями, так как за час в спортзале в среднем сжигается не более 500 ккал.

4. Тренировки на голодный или полный желудок

Тренировки на голодный или полный желудок — плохая идея. В такой ситуации велик шанс, что вы просто не сможете их закончить из-за усталости и недомоганий. Оптимальный вариант — поесть за 2 часа до похода в спортзал. Это залог удачной и продуктивной тренировки.

3. Сауна или баня после тренировки

После интенсивной работы в зале не стоит сразу идти в баню или сауну. Во время тренировки теряется много жидкости, а давление повышается. В результате поход в сауну может обернуться плохим самочувствием или даже обмороком. Перед тем как попариться, лучше попейте воды и сходите в душ.

2. Отказ от растяжки после тренировки

Не стоит отказываться от растяжки после интенсивной тренировки. Она поможет сократить боли в мышцах, которые обычно появляются уже на следующий день. После растяжки вы будете чувствовать себя значительно лучше.

1. Ежедневные тренировки

Регулярные тренировки и правильное питание — путь к стройному телу. Но регулярные не значит ежедневные. В этом случае вас ждет постоянная усталость, к тому же в организме увеличится уровень гормона кортизола, который может привести к набору лишнего веса. Чтобы избежать этого, делайте перерывы между тренировками, высыпайтесь и полноценно питайтесь.