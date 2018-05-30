9 ошибок при жарке шашлыка, которые допускают даже опытные кулинары

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На качество шашлыка влияют многие факторы: маринад, разновидность мяса. Но все это дело вкуса. В этой статье мы расскажем общие правила, которые нужно соблюдать, чтобы не испортить шашлык в процессе приготовления.

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9. Плотное насаживание кусков

Многие насаживают мясо на шампуры плотно, и это выглядит как кебаб из фарша. Но для того чтобы каждый кусочек мяса хорошо прожарился со всех сторон, между ними должен оставаться просвет примерно в 0,5 см. Если насаживать мясо на шампур плотно, оно не прожарится на месте стыков.

8. Нарезание кусков разной величины

Очевидно, что кускам разной величины требуется разное время для прожарки. И все-таки есть те, кто забывает об этом и насаживает на шампур разные кусочки. Рекомендуется нарезать мясо на куски по 3,5–4 см. Если они будут меньше, то мясо получится сухим, а если больше, то плохо прожарится в середине. Когда вы примеряете куски, протыкая их снова и снова, мясо теряет свой сок. Правильно нарезанное мясо избавит вас от необходимости устраивать каждому кусочку «примерку».

7. Добавление на шампур овощей

Странная привычка, происхождение которой остается загадкой. Очевидно, что овощи доходят до готовности быстрее, чем мясо. В процессе жарки снять овощи с шампура не получится и, скорее всего, они сгорят, оставив неприятный запах, который мясо впитает в себя. Если вам страстно хочется приготовить овощи на углях, используйте для них отдельные шампуры. Лучше всего это делать после приготовления основного блюда, когда уменьшится жар.

6. Использование жидкости для розжига

Те, кто хочет сэкономить время, пользуются жидкостью для розжига. Но дело в том, что главная задача — добиться стабильного, а не интенсивного горения, чтобы угли как можно дольше сохраняли жар. К тому же, если использовать жидкость для розжига, ваше блюдо будет приправлено неприятным запахом.

5. Использование трухлявых досок вместо хороших поленьев или углей

Многие используют вместо углей или поленьев старые доски от забора, гнилые ветки — все, что попадется под руку. Но от качества дров зависит не только то, как долго будет сохраняться жар, но и вкус вашего шашлыка. Чтобы угли прогорали равномерно, используйте сухие дрова одинакового размера из лиственных деревьев. Если вы используете купленный уголь, разожгите его с помощью щепок или бумаги.

4. Поливание углей в случае возгорания

Во-первых, из-за этого действия у углей уменьшается жар, ради которого мы соблюдали вышеперечисленные пункты. Во-вторых, если холодная вода попадет на кусочки мяса, есть риск, что шашлык прожарится неравномерно. От поливания мяса холодным маринадом тоже стоит воздержаться. Как лучше сделать: Если угли загорелись, сдвиньте шампуры или решетку в сторону и перемешайте их кочергой или палкой.

Если вы поливаете мясо маринадом, чтобы оно не обуглилось, доведите маринад до температуры кипения.

3. Жарка на открытом огне

Многим знакома такая картина: поход, костер, сосиски или шпикачки на ветках. И все помнят, что колбасное изделие покрывается темной корочкой. Это, безусловно, романтика. Но дело в том, что в отличие от сырого мяса колбасные изделия готовы к употреблению в сыром виде. Если же вы будете жарить на открытом огне шашлык, мясо быстро почернеет и превратится в угли с сырой сердцевиной.

2. Жарка на неподготовленных углях

Простое правило, которое нужно запомнить навсегда, — хорошо разогретые угли покрываются пепельной пленкой, через которую видна раскаленная сердцевина. Также они издают легкий металлический звон. Когда угли поседеют и зазвенят — пора приступать к жарке.

1. Надрезание кусков мяса для проверки готовности

Если вы не можете определить на глаз, хорошо ли прожарилось мясо, можно надрезать один, самый плотный кусок. Но помните, что это верный способ лишить мясо сочности. Ни в коем случае не надрезайте каждый кусочек на шампуре. Время приготовления зависит от того, какое мясо вы используете. И если вы соблюдали предыдущие пункты, то внешнего вида будет вполне достаточно, чтобы понять, готов ваш шашлык или нет.