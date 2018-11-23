9 ошибок маникюра, которые портят ваш образ

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Согласно недавней статистике, в среднем женщина тратит на маникюр около $ 500 в год. Так как уход за ногтями и нейл-арт набирают популярность, все больше людей включают маникюр в список обязательных процедур. Однако незнание некоторых ключевых моментов в уходе за ногтями может напрочь испортить образ и даже навредить здоровью.

AdMe.ru собрал для вас 9 ошибок, которые люди совершают чаще всего, делая маникюр.

1. Срезать кутикулу

Признайтесь, вы так делаете, потому что видели, что именно так работают профессионалы. Однако, когда вы срезаете кутикулу, то оставляете незащищенным порез, куда потенциально может попасть инфекция. К тому же, когда кутикула отрастает заново, она расслаивается и выглядит неаккуратной, что портит вид ногтя в целом. Если вам не хочется, чтобы кутикула закрывала ноготь, лучше всего использовать палочку из апельсинового дерева, с помощью которой можно отодвигать лишнюю кожу. Так вы не заработаете инфекцию, а маникюр будет выглядеть более эстетично.

2. Пренебрегать базовым покрытием

Многие считают, что основа для маникюра необязательна, а только отнимает время. Однако базовое покрытие существует для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление лака с ногтем и продлить жизнь вашего маникюра. Дело в том, что наши ногти выделяют естественные жиры, которые не дают лаку как следует закрепиться на поверхности ногтя. Основа для маникюра препятствует выделению жиров и предотвращает сколку лака.

3. Наносить толстые слои лака

Всем хочется, чтобы цвет ногтей был насыщенным и однородным, а сам процесс отнимал меньше времени. Это автоматически заставляет нас наносить толстые слои лака. Хоть это и кажется логичным, на самом деле это одна из главных ошибок в маникюре. Толстым слоям лака нужно в 2 раза больше времени для высыхания. Только нижнему слою требуется примерно 5–6 минут! Лак для ногтей в принципе разработан так, чтобы не высыхать при большой плотности: это позволяет ему храниться в пузырьках. Лучше нанести 3–4 тонких слоя, чем 1–2 толстых.

4. Использовать ватные палочки

Ватные палочки не раз доказывали свою незаменимость, особенно когда речь шла о макияже, так что, само собой, мы начали применять их и при маникюре. Когда лак заходит на кожу вокруг ногтя, мы пытаемся стереть его ватной палочкой, но одно неловкое движение приводит к катастрофе, и все приходится начинать сначала. Ворсинки ваты — неважно, как близко от ногтя они находятся, — прилипают к маникюру и безвозвратно его портят. Чтобы убрать лишний лак, вместо палочек можно использовать тонкую кисть для макияжа.

5. Работать пилочкой туда-обратно

Все мы замечали, как и профессионалы, и любители водят пилкой из стороны в сторону. Но на самом деле это попросту разрушает структуру ногтя и портит маникюр в целом. Движение туда-обратно провоцирует появление микротрещин, из-за чего лак ложится неравномерно, а сами ногти становятся более слабыми и чаще ломаются. Шлифовать ногти нужно круговыми движениями, а подпиливать — в одном направлении, чтобы не повредить их и позже не тратить уйму денег на восстановление.

6. Игнорировать нанесение лака на кончики ногтей

Нанесение лака по краям ногтей и с внутренней стороны предотвратит отслаивание маникюра во время активной работы с водой, например когда дело касается мытья посуды или головы. Вода имеет свойство забиваться между лаком и ногтем, из-за чего покрытие начинает скалываться по краю. Нанесение лака на внутреннюю часть кончиков ногтей делает маникюр непроницаемым и позволяет носить его до 5 дней дольше.

7. Сушить ногти под холодной водой

Довольно популярный метод среди тех, кто хочет высушить ногти быстрее, всего-навсего миф: холодная вода делает ногти более твердыми, а не сушит их; химические свойства лака для высыхания требуют кислорода, а не жидкости. Когда вы погружаете пальцы в холодную воду и надеетесь, что лак таким образом высохнет, вы всего лишь заставляете его затвердеть. В итоге это приведет к тому, что он быстрее слезет, так как он так и не достигнет полного высыхания. Вместо того чтобы погружать пальцы в холодную воду, дайте им высохнуть естественным путем. Если вы торопитесь, можно использовать фен.

8. Встряхивать пузырек с лаком

Кажется абсолютно естественным хорошенько потрясти пузырек, чтобы лак был однородным, или в случае, если тот заканчивается. Но мало кто знает, что, встряхивая, мы перемешиваем лак с воздухом и тогда в нем образуются крошечные пузырьки, неизбежно проявляющиеся на нашем маникюре. Вместо того чтобы трясти пузырек с лаком, медленно покатайте его в руках в горизонтальном положении.