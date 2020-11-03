9 обычных вещей, о скрытых функциях которых вы не догадывались

Мы часто пользуемся вещами по наитию, относимся к ним довольно поверхностно. Поэтому нам сложно даже представить, что формирующийся годами подход может быть неправильным. И тем более тяжело догадаться, что у привычных нам предметов могут быть другие функции или своеобразные пасхалки, заботливо заложенные производителями.

Мы в AdMe.ru выяснили несколько таких секретов и разобрались, для чего на некоторых овощах и фруктах приклеены стикеры с цифровым кодом и как все-таки можно отключить звук у микроволновки. А в конце вас ждет бонус, из которого вы узнаете, почему многие мужчины, в том числе звезды мировой величины, словно сговорились и никогда не застегивают нижнюю пуговицу пиджака (вы это, кстати, замечали?).

Брелок автосигнализации

Некоторыми производителями в брелок по умолчанию заложена функция, благодаря которой можно быстро проветрить салон. Для этого достаточно просто зажать на несколько секунд кнопку открытия дверей, и все окна опустятся одновременно. Работает это, конечно, только при наличии электроуправления стеклоподъемниками.

Стикеры на овощах и фруктах

Цифровой код на наклейках, которые иногда можно обнаружить на фруктах и овощах, на самом деле несет в себе определенную информацию о продукте. Четыре цифры обозначают, что фрукт или овощ был выращен в естественных условиях. Пятизначный код с девяткой в начале говорит о неорганическом происхождении. Восьмерка же одно время сигнализировала о применении технологии генной инженерии, однако производители отказались от этого обозначения, поэтому подобные номера были отданы в общее пользование.

Кутикула

Кутикула, от которой принято избавляться как от неэстетичного элемента, на самом деле играет важную роль: она является своеобразным «клеем», который запечатывает линию роста ногтя, предотвращая попадание внутрь бактерий. Именно поэтому вокруг маникюрной обработки, при которой мастер подлезает под кутикулу, до сих пор ведутся жаркие споры. Ведь порой такое вмешательство действительно заканчивается заболеванием всей ногтевой пластины.

Выемки на дне чашки

Да, и это оказалось не бессмысленным элементом: такие выемки нужны в качестве защиты от скольжения на влажной поверхности. Именно благодаря им чашка может удержаться на мокром столе, вместо того чтобы «поплыть» по нему и расплескать содержимое.

Деревянные вешалки

В современном мире деревянные вешалки являются скорее веянием моды. Однако изначально их принципиальная ценность в отличие от пластиковых или прочих вариантов была в том, что запах используемой для их изготовления древесины (в основном кедра) эффективно отпугивает насекомых, которые любят гнездиться в меховых и шерстяных изделиях.

Имбирь

Многие едят имбирь с роллами, чтобы разнообразить вкусовые ощущения. Но на самом деле он предназначался для того, чтобы очистить вкусовую палитру между употреблением различных суши и избежать перемешивания привкусов.

Выпуклости в канавке протектора шин

Подобные выпуклости в рисунке протектора играют важную роль: они являются своеобразными индикаторами того, насколько стерты шины. Если выступы в канавках протектора исчезли, значит, шины требуется заменить.

Синие щетинки на зубной щетке

Разноцветные щетинки на зубных щетках также не просто маркетинговый ход. В большинстве случаев это очередной индикатор, и потеря их цвета говорит о том, что пора заменить щетку на новую.

Звук микроволновки

Как оказалось, у некоторых моделей микроволновок все-таки можно отключить пронзительный звук, издаваемый в конце нагрева, хотя найти такую возможность непросто. Так, одни пользователи демонстрируют, как это работает на определенных СВЧ-печах: нужно зажать кнопку 2 на несколько секунд. Другие же находят эту функцию прямо в настройках.

Бонус: нижняя пуговица пиджака

Вы тоже замечали, что мужчины на красных ковровых дорожках редко застегивают все пуговицы пиджака? Оказалось, такая традиция уходит корнями во времена Эдуарда VII. Еще будучи принцем и страдая излишней полнотой, будущий король никак не мог приноровиться к входящим в моду пиджакам и жилетам, поэтому перестал застегивать нижнюю пуговицу, чтобы чувствовать себя комфортнее. Британский двор заметил это и стал повторять эту манеру за принцем в знак уважения. Постепенно следовать этому правилу стала вся страна.