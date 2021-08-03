9 незаметных ошибок в уходе за кожей, из-за которых мы тратим кучу денег на косметику, а результата ноль

Люди заботятся о своей коже: очищают, мажут увлажняющими и солнцезащитными кремами, борются с признаками старения и акне. При этом о некоторых важных правилах многие и не слышали, хотя без них состояние кожи может измениться в худшую сторону.

AdMe.ru насчитал 9 досадных ошибок, которые порой совершают даже рьяные бьютиголики.

Касаться пипеткой кожи

На видео в интернете девушки рассказывают о средствах для ухода за кожей и показывают, как их использовать. Но при этом многие наносят сыворотки неправильно, касаясь пипеткой лица. Из-за этого частички кожи могут попасть в баночку, и продукт испортится. Необходимо наносить средство так, чтобы лишний раз не контактировать с кожей: капнуть сыворотку на кончики пальцев или непосредственно на лицо.

Чистить поры щеткой для умывания

Щетки для лица позиционируются как универсальное средство, которым может умываться каждый, да еще и ежедневно. Говорят, что такой гаджет и правда очищает поры и отшелушивает кожу. Однако чересчур активное очищение может разрушить липидный барьер кожи, что приведет к обезвоживанию. Щетка при слишком активном использовании может поспособствовать выработке меланина, что в конечном итоге может привести к гиперпигментации кожи. Поэтому использовать этот девайс стоит с осторожностью.

Покупать спонжи конняку, не обращая внимания на цвет

Губка конняку производится из корней растения под названием аморфофаллус. Спонжи бывают разных цветов, и в данном случае это не просто маркетинговый ход: каждый цвет обозначает определенный активный ингредиент, который добавляет производитель. Так, серая губка может содержать древесный уголь, зеленая — чай, а красная — глину. Покупая спонжи, обращайте внимание на цвет и используйте средство, максимально подходящее вашему типу кожи.

Наносить глиняную маску на все лицо

Глиняные маски регулируют выработку кожного жира, оказывают антимикробное действие, матируют кожу. Однако не все участки на нашем лице нуждаются в матировании. Глиняную маску очень редко нужно наносить куда-то, кроме Т-зоны, так как кожа на других участках лица нуждается в ином уходе.

Считать солнцезащитный крем в ложках

Дерматологи говорят, что для защиты кожи от солнца необходимо нанести 2 мг солнцезащитного крема на 1 кв. см кожи. Чтобы упростить подсчеты, многие используют правило чайной ложки: для лица, к примеру, достаточно половины чайной ложки крема. Правило хорошее, но на самом деле половина ложки у всех разная, поэтому лучше ориентироваться не только на количество крема, но также на равномерность и тщательность его нанесения.

Думать, что тонального средства с SPF достаточно

Многие тональные средства и пудры содержат SPF. Из-за этого девушки ошибочно полагают, что солнцезащитный крем можно не использовать. Дерматологи говорят, что средства для макияжа, даже если они содержат солнцезащитный фактор, не обеспечивают достаточной защиты. Чтобы тональный крем сработал, нужно наносить в 7 раз больше средства, чем вы привыкли, а так, конечно же, никто не делает.

Хранить флакончики в ванной или на солнце

Плохая идея — хранить флакончики на подоконнике, где на них будут попадать прямые солнечные лучи. Также избыток тепла или холода может снизить эффективность средства. А самая главная ошибка — хранить кремы и эссенции в ванной на открытой полке. Пар быстро разрушает активные ингредиенты, а влажная среда просто идеальна для размножения грибка и плесени. Желательно хранить средства в закрытом шкафчике, а еще лучше — в спальне.

Не использовать SPF после автозагара

Многие ошибочно полагают, что после автозагара не нужно использовать солнцезащитный крем. Это неверно: средства для загара, как правило, не имеют солнцезащитного фактора. Поэтому после их использования нужно наносить крем, как обычно.

Использовать кислоты каждый день

По словам дерматологов, люди либо отшелушивают кожу слишком сильно, либо слишком мало. И все-таки избыточное отшелушивание часто приводит к появлению прыщей. Неправильно использовать сначала пилинги, а затем кислоты, и все это по несколько раз в день. Если у вас не очень жирная кожа, достаточно делать это 1–2 раза в неделю. Но лучше поcетить дерматолога, который подберет подходящий уход.