9 «опасных» симптомов, которых на самом деле не стоит бояться (Спойлер: с болью в груди не все так просто)

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Есть люди, которые относятся к своему здоровью с особенной заботой. К сожалению, под заботой имеется в виду не только правильное питание и полезные физические нагрузки, но и чрезмерная мнительность и привычка выискивать у себя симптомы опасных болезней. Ипохондрия — довольно распространенная проблема в современном мире. Еще более массовой делает ее интернет, где можно быстро описать свои недомогания и получить список заболеваний, которые их вызывают. Благодаря ему мнительные люди регулярно находят у себя опасные болезни.

Мы в AdMe.ru составили список распространенных симптомов, которые многие люди принимают за предвестники страшных заболеваний. Но на самом деле чаще всего они не означают никаких серьезных проблем со здоровьем.

1. Боль в груди

Сердце — один из самых важных органов в теле человека. Неудивительно, что боли в груди многих пугают и заставляют предполагать у себя опасные патологии. Но у здоровых людей причиной неприятных ощущений в груди чаще оказывается межреберная невралгия, а не болезни сердца. У некоторых невралгия может быть хронической, но у большинства неприятные ощущения вызваны резкими движениями или чрезмерными нагрузками. Как правило, они довольно быстро проходят сами собой. Панические атаки и другие нервные состояния тоже нередко вызывают боли в груди. Если у вас никогда не было проблем с сердцем, давлением и сосудами, вряд ли вас настиг инфаркт. Если боль усиливается или уменьшается при вдохе и наклоне, ощущается как плавающая или опоясывающая и не влияет на пульс и давление, болит не сердце. В большинстве случаев достаточно расслабиться и успокоиться, чтобы почувствовать себя лучше.

2. Боль и тяжесть в икрах

Подобные неприятные ощущения нередко появляются у людей, страдающих варикозной болезнью. Однако это самый неспецифический симптом из всех. Как правило, проблемы проявляются и визуально: вены становятся более выпуклыми, появляются сосудистые звездочки и другие изменения кожи. Здоровые люди тоже нередко ощущают боль и тяжесть в ногах, некоторые замечают отеки. Но прежде чем бить тревогу, стоит обратить внимание на менее опасные факторы, которые могли стать причиной таких состояний. Например, чрезмерная нагрузка, работа, из-за которой вы много времени проводите на ногах, неудобная одежда, обувь и поза. Если неприятные ощущения появляется редко, после напряженного дня, то вряд ли они связаны с тяжелой болезнью. Если на следующий день боль проходит и не беспокоит еще несколько недель или даже месяцев, скорее всего, нет смысла бежать к врачу.

3. Внезапное головокружение

Головокружение хоть раз испытывали все люди, в том числе и здоровые. Но мнительного человека помутнение в голове может напугать. Ведь потеря координации и равновесия нередко бывает признаком инсульта. Но, как и в случае с болями в ногах и груди, само по себе головокружение — неспецифический симптом, по которому нельзя делать выводы. Его может вызвать стресс — он провоцирует выброс гормонов, после чего и наступает слабость, головокружение и общее ухудшение самочувствия. Голова может закружиться из-за жары или слабого вестибулярного аппарата, если это случилось в транспорте. Это состояние может появиться даже из-за резкого поворота головы или чрезмерно тугого воротника. Если вы слишком раздражаете каротидный синус — место на шее, в котором расширяется сонная артерия, — давление упадет и вы почувствуете себя плохо. Проще говоря, разовое головокружение может быть обусловлено очень многими причинами. Если его не сопровождают другие странные и неприятные симптомы, не стоит волноваться.

4. Боль в горле и изменение голоса

Еще вчера вы чувствовали себя хорошо, а сегодня проснулись с больным горлом и странным «не своим» голосом. При этом других признаков простуды (вроде повышения температуры или насморка) нет. Не спешите подозревать у себя страшную болезнь. Гораздо более вероятно, что причиной таких изменений стали бактерии и вирусы. Некоторые заболевания, например ангина или фарингит, могут протекать без специфических «простудных» симптомов. Скорее всего, в течение дня состояние станет хуже, горло заболит сильнее, а голос станет более хриплым, но температура может остаться нормальной. Не стоит гуглить у себя симптомы рака горла. Обратитесь к врачу: лекарственные травы и таблетки вернут вас в норму быстрее, чем переживания о страшной болезни.

5. Температура выше или ниже нормы

С детства мы привыкли считать, что нормальная температура человека — 36,6 °С. Но, вероятнее всего, вы не знаете, какая температура нормальна именно для вас. Скорее всего, вы измеряете ее, только когда болеете — пару раз в год, и не делаете этого, когда здоровы. Нормальная температура тела варьируется от 36,1 до 37,2 °С. В среднем она действительно составляет 36,6 °С, но есть здоровые люди, постоянная температура которых — 36,9 или 37 °С. Поэтому, если вы измерили температуру и вдруг узнали, что она выше или ниже, чем вы ожидали, не спешите впадать в панику. Если вы чувствуете себя хорошо, возможно, именно эта температура для вас вполне естественна. Чтобы это узнать точно, замеряйте ее хотя бы 10 дней 3 раза в день. Записывайте результаты. Средний показатель и будет для вас нормой. Беспокойство должны вызывать отклонения в 0,5–1,5 °С в большую или меньшую сторону.

6. Увеличенные лимфоузлы

Изменение размера лимфоузлов пугает многих, ведь этот симптом появляется при онкологических заболеваниях. Однако он «вылезает» и при куда менее опасных проблемах. Увеличение лимфоузла может вызвать даже обычная простуда. В данном случае причина изменений размера — усиление работы этого органа и более активная выработка клеток, сражающихся с вирусом. Вместо того чтобы паниковать, ощупайте лимфоузлы через несколько дней. Скорее всего, их размер вернется в норму, как только инфекция будет побеждена. Некоторые люди могут обнаружить, что у них лимфоузлы лучше видны или прощупываются, чем у других. Но это также не говорит о патологии — они действительно у разных людей выглядят по-разному в зависимости от веса, роста и других физических особенностей.

7. Задержка менструаций

В норме менструация бывает раз в месяц — это действительно так. Но многие женщины и особенно молодые девушки воспринимают это слишком буквально. Раз в месяц не означает, что этот процесс будет наступать день в день. Менструальный цикл может колебаться и составлять от 21 до 45 дней. На изменения цикла могут повлиять вещи, которым вы даже не придаете значения: стресс на работе, поездка в отпуск и даже небольшие, казалось бы, изменения в питании. У девушек с формирующимся циклом и тех, кто начал принимать гормональные контрацептивы, частота менструаций также может меняться, и это нормально. Так что не стоит паниковать, если менструация пришла немного позже или раньше, чем вы ожидали. Стоит начинать бить тревогу, когда промежутки между циклами становятся слишком длинными или, наоборот, короткими.

8. Учащенное сердцебиение

В состоянии покоя мы редко замечаем, как работает наше сердце. Но некоторые люди ощущают и даже слышат удары, и это может доставлять определенный дискомфорт. Измерив пульс, человек увидит, что сердце бьется чаще, чем положено, и соберется к врачу. Но в большинстве случаев учащенное сердцебиение вполне нормальное. С детства мы привыкли слышать, что норма ударов в минуту — 60. На самом деле диапазон несколько шире — от 60 до 100 ударов. Частота сердцебиений зависит от многих факторов: питания, образа жизни, уровня стресса. Так что, если вдруг вы насчитали больше 60 ударов, поищите проблемы в привычных вещах. Курение, отсутствие физических нагрузок, лишний вес или постоянные переживания о здоровье — это еще не болезнь, но вполне могут быть причинами ускоренного сердцебиения. А возможно, с вами все в порядке, просто ваша норма — 75, а не 60 ударов.

9. Пигментация на коже

Рак кожи, как и другие виды этой болезни, внушает мнительным людям настоящий страх. Поэтому, заметив у себя на щеке или лбу странное пятнышко, многие начинают переживать. Но в большинстве случаев пигментация, конечно, не означает ничего ужасного. Летом темные пятнышки на коже появляются из-за загара. Солнце в больших количествах действительно вредно для кожи, но все-таки не смертельно. Есть и множество других причин: стресс, нехватка витаминов, изменение гормонального фона, связанного, например, с беременностью. Если небольшие пигментные пятна не болят, не увеличиваются в размерах и никак вас не беспокоят, кроме своего наличия, скорее всего, все в порядке. По разным причинам пигментация может появиться абсолютно у всех людей.

Заботиться о здоровье и прислушиваться к своему телу — полезно. Но стресс, мнительность и страх перед болезнями совершенно не укрепляют организм. Если вы заметили какой-то симптом, и он вас беспокоит, то не тратьте время на онлайн-диагностику и обратитесь к врачу. Так вы сэкономите нервы и быстрее начнете лечение, если оно действительно нужно. А у вас есть привычка ставить себе диагнозы по интернету?