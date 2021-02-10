9 нестандартных решений, которые стоит взять на заметку всем, кто собирается делать ремонт

Ремонт — дело ответственное и масштабное. Неудивительно, что, несмотря на все попытки учесть каждую деталь, некоторые нюансы все-таки выпадают из зоны нашего внимания и в итоге может получиться не совсем то, чего хотелось. Так, например, мы часто выбираем определенные дизайнерские решения только потому, что «так у всех», только позже осознавая, что можно было отдать предпочтение более удачным или функциональным альтернативам.

AdMe.ru решил сделать обзор как раз таких на первый взгляд непримечательных деталей, уделив внимание которым вы впоследствии сэкономите кучу нервов и времени и получите эстетическое удовольствие.

9. Контрастные плинтуса

Современные дизайнеры считают установку плинтусов под цвет стен или пола давно устаревшей привычкой. На самом деле они выглядят гораздо органичнее и привлекательнее, когда выполняют функцию эстетичной разделительной черты, а не сливаются с пространством воедино. Соответственно, модным плинтусом считается контрастный по отношению к стенам и полу, нередко высокий. Можно подобрать под цвет дверной коробки. Такая деталь способна ненавязчиво украсить и обогатить даже самый минималистичный интерьер.

8. Трап для ванны

На самом деле трап без преувеличения можно назвать одной из важнейших частей водопроводной системы ванны. Внутри этого устройства есть сетка и стакан, и оно выполняет функцию своеобразной ловушки для волос, мусора и прочих твердых частиц, которые часто засоряют трубы. При правильной и своевременной установке трап избавит вас от множества проблем, а также облегчит очистку слива.

7. Панель вытяжки под цвет гарнитура

Вытяжка обычно довольно сильно выделяется на фоне кухонного гарнитура своим железным блеском, а на небольшой кухне и вовсе выглядит неким нагромождением. Незаметно вписать ее в ряд шкафчиков можно несколькими способами, например интегрировать в специальный короб или отдать предпочтение выдвижному варианту. Но проще и практичнее всего выбрать вытяжку со съемной передней панелью, которую можно заказать в тон остальной мебели.

6. Магнитный упор для двери

Дверной ограничитель — очень полезная вещь для защиты стен, мебели и самих дверей от ударов. Однако крупные модели, выступающие над полом, выглядят не слишком эстетично, да и о них легко удариться ногой. Попробуйте присмотреться к магнитным упорам. Это скрытая плоская конструкция, внутри которой спрятан магнит. Когда дверь распахивается до ограничителя, он выдвигается вверх, притягивая ее к себе и фиксируя в таком положении.

5. Антивандальные обои

Если у вас есть дети или животные, обязательно подумайте об антивандальных обоях. Как понятно из названия, они имеют повышенную износостойкость и прочность и способны выдерживать воздействие влаги, кошачьих когтей и фломастеров. Правда, не всё сразу: существует несколько видов таких обоев, и придется выбрать какое-то одно свойство исходя из ваших потребностей. Например, ламинированные отличаются простотой в уходе и легко моются, а стеклотканевые максимально устойчивы к механическим повреждениям.

4. Уголки для дверных и оконных проемов

Пластиковые уголки выполняют вполне благородную функцию — защищают углы стен и края обоев от механических повреждений. И все же подходят они далеко не во всех случаях. Если на фоне светлых обоев они не привлекают внимания, то на темных стенах и покрытии с объемным рисунком белая рамка уже не выглядит так уместно. Чтобы обойтись без них, можно использовать разные способы. Если планируется покраска стен, то лучше заблаговременно позаботиться о металлических уголках, которые закроются штукатуркой. При оклейке же стен обоями можно рассмотреть варианты полноценных профилей (благо в магазинах они представлены разнообразных цветов и из разных материалов) или отделку деревом.

3. Зеркальный цоколь на кухне

Нижняя панель кухонного гарнитура, как правило, выполнена в том же цвете или из такого же материала, что и сама мебель. Но если сделать ее глянцевой или зеркальной, можно создать оригинальный эффект парения кухни над полом и визуально увеличить пространство. Однако нужно помнить, что такое дизайнерское решение в дальнейшем потребует тщательного ухода.

2. Вешалка с выдвижными крючками

Открытые секции для прихожих постепенно выходят из моды из-за своей громоздкости, уступая место пусть и маленьким, но аккуратным гардеробным. Однако рядом с дверью порой так не хватает пары вешалок для повседневных курток. В таком случае вместо торчащих из голой стены крючков можно установить стильную, как правило, деревянную панель с выдвижными крючками. Бывают они как небольшими, так и достаточно крупными, уже претендующими на роль самодостаточного элемента интерьера комнаты.

1. Место для хранения под ванной

В небольших ванных комнатах, как правило, мало места для хранения. Но как минимум один дополнительный и довольно вместительный шкафчик можно соорудить самостоятельно, всего лишь установив на ванну экран с выдвижными полками или разъезжающимися дверцами. Тогда пустоту под ней можно будет без зазрения совести заполнить бытовой химией, не опасаясь, что это будет выглядеть неряшливо. А освободившееся пространство в более удобных шкафчиках появится возможность использовать для хранения косметических средств, полотенец и прочих банных принадлежностей.