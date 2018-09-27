9 неожиданных советов по уборке на кухне, которые действительно помогают

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Уборка на кухне может занять больше времени, чем во всей остальной квартире: кафель, конфорки, духовой шкаф, микроволновка... Вся кухонная техника и все панели требуют немало внимания и времени. Но есть способы сделать процесс уборки легче и быстрее, хотя на первый взгляд и может показаться, что это настоящий бред: как можно мыть что-то майонезом и при чем тут носок? На самом деле от всего этого есть реальная польза.

AdMe.ru нашел немного странные, но полезные советы, которые сделают процесс уборки на кухне значительно проще.

Линейка для вытяжки

Пыль на решетках вентиляции можно убрать разными способами, самые действенные из которых — втянуть ее пылесосом или продуть вытяжку баллончиком сжатого воздуха. В любом случае после очистки от основных загрязнений стоит протереть вытяжку влажной тканью: удобнее всего сделать это, намотав тряпку на обычную линейку.

Алкоголь для бокалов

На хрустальных и стеклянных бокалах часто после мытья остаются некрасивые разводы. Избавиться от них поможет алкоголь: смешайте его с водой в соотношении 1:1 и протрите бокалы. После такого мытья не останется разводов, а стекло буквально засияет.

Бумажное полотенце в холодильнике

Мыть холодильник — то еще удовольствие, но с помощью бумажного полотенца можно делать это реже. Как правило, в отсеках холодильника скапливается конденсат (от запотевших емкостей или свежих овощей), который образует лужи и разводы. Кусок бумажного полотенца, положенный под овощи или бутылки, избавит от этой проблемы. Также для избавления от конденсата можно использовать, к примеру, пакетик силикагеля из коробки с обувью.

Кипяток для микроволновки

Пар в микроволновке буквально способен творить чудеса: достаточно поставить в микроволновку емкость с водой и дать воде хорошенько покипеть. Все, что вам останется, — это протереть стенки печи влажной тканью. Также этот лайфхак поможет легко отмыть мультиварку, в частности крышку и клапан для выхода пара. А вот с духовкой справляться придется своими силами.

Мука против жира

Жирные пятна, особенно застарелые, иногда проще оттереть металлической губкой, чем отмывать тканью. Если поверхность требует деликатного обращения, жирное пятно можно присыпать мукой, а затем аккуратно скатать и убрать без царапин. Например, на плите этот метод работает отлично.

Уголь против запахов

Еще один лайфхак для холодильника, который, впрочем, пригодится и для уборки в шкафу: если на кухне завелся сильный запах, который отказывается выветриваться, на помощь придет активированный уголь. Положите несколько таблеток угля в холодильник, и он впитает в себя лишние ароматы.

Майонез для растений

Если у вас на кухне стоят искусственные цветы, то «оживить» их вид можно с помощью майонеза. При уборке очистите листики от пыли, а затем протрите их водой с майонезом в пропорции 1:3, и растение будет сиять. Этот способ подходит для придания блеску любому тонкому глянцевому пластику.

Задача для второго носка

Если у вас завалялся одинокий носок, не спешите от него избавиться. Носок, особенно если он довольно плотный, станет прекрасной заменой для фирменной тряпки от плоской швабры. Просто натяните носок на швабру и мойте полы: пыль он собирает не хуже микрофибры.

Кофе вместо ароматизатора

После уборки помещения или после готовки сильно пахнущих блюд можно добавить на кухню приятный аромат кофе: достаточно поставить горящую свечку-таблетку в емкость с кофейными зернами, и комната наполнится чудесным запахом кофе.