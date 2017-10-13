9 неочевидных советов, которые ускорят метаболизм и помогут похудеть

Хороший метаболизм — мечта каждого, кто стремится обрести красивую фигуру.

К счастью, существуют способы ускорить его, и AdMe.ru спешит поделиться ими прямо сейчас.

1. Привыкайте к прохладе

Пожалуй, один из самых «ленивых» способов начать борьбу за красивую фигуру — это понизить температуру в помещении при помощи кондиционера или форточки примерно до 20 °С. Одно из исследований подтвердило, что прохладный воздух стимулирует выработку «хорошего» коричневого жира, который помогает согреться и сжигает «плохие» жировые запасы.

2. Не изнуряйте себя упражнениями

Забудьте про многочасовые изнуряющие тренировки: ученые выяснили, что люди, которые занимались короткими интенсивными тренировками (5 подходов по 30 секунд) сжигали на 200 калорий больше! Быстро и результативно — разве это не мечта? Так что вам понадобится буквально пара минут для стимуляции метаболизма, а результат не заставит себя ждать.

3. Ешьте морскую капусту

Может быть, это не самая любимая ваша еда, но однозначно чрезвычайно полезная. Благодаря фукоксантину, который содержится в морской капусте, улучшается липидный обмен и снижается риск ожирения. Достойный повод разнообразить свой рацион, не правда ли?

4. Убавьте свет перед сном и яркость экрана

Слишком яркий свет и яркие экраны современных смартфонов нарушают выработку мелатонина — гормона сна. Как следствие, может возникнуть бессонница, замедляется обмен веществ и вырабатывается гормон голода лептин — вот почему многие люди, страдающие от бессонницы, испытывают чувство голода. Приглушите свет вечером, убавьте яркость экрана до минимальной — и вы заснете крепким, сладким сном.

5. Включите в рацион оливковое масло Extra Virgin

Здоровые жиры, такие как оливковое масло, не только полезны в целом, но и помогают в работе организма и снижают чувство голода. Выбирайте только масло с пометкой Extra Virgin — именно в таком содержится максимальное количество полезных веществ.

6. Добавляйте в еду горчицу

Ученые из Оксфордского политехнического института обнаружили, что при употреблении 1 ч. л. горчицы в сутки скорость метаболизма повышается на 25 % в течение следующих нескольких часов после еды. Любители остренького, ликуйте!

7. Проводите ароматерапию

Эфирные масла не выступят в качестве волшебной палочки-выручалочки, но помогут ускорить метаболизм, уменьшая аппетит, а также улучшая настроение и пищеварение. Масло можно добавлять в крем для тела или вдыхать при помощи аромалампы: хорошо подойдут масла мяты, грейпфрута, бергамота, корицы, лимона и имбиря.

8. Попробуйте чай матча

Японский чай матча — это просто находка для всех, кто стремится улучшить обмен веществ и просто заботится о здоровье. Ценители этого напитка уверены, что матча приносит для организма столько пользы, сколько 10 чашек зеленого чая (который также ускоряет метаболизм), а еще в нем содержится высокая концентрация антиоксидантов.

9. Чаще улыбайтесь

Это забавно, но смех не только улучшает настроение, но и помогает сжигать калории. Не отказывайте себе в удовольствии как следует повеселиться или даже подурачиться и почаще улыбайтесь — организм скажет только спасибо, а красивая фигура, вот увидите, не заставит себя ждать.

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