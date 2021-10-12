9 на первый взгляд странных фишек от профессиональных спортсменов, которые пригодятся в повседневной жизни

Спортом так или иначе занимается каждый из нас. А знаете ли вы, что самым молодым в истории призером Олимпийских игр стал Димитриос Лундрас из Греции? В 1896 году в возрасте 10 лет он выиграл бронзовую медаль в командной гимнастике. С тех пор спорт, как и привычки спортсменов, сильно изменился. А информация о спортивных фишках стала более доступной.

Мы в редакции AdMe.ru тоже любим спорт. Поэтому сделали подборку различных лайфхаков от спортсменов, которые можно применять и в повседневной жизни.

Чтобы подошва не скользила

Танцоры часто выступают и соревнуются на различных площадках. Бывает, что напольное покрытие достаточно скользкое. Чтобы улучшить сцепление обуви с полом, можно распылить на подошву обычный лак для волос.

Чтобы не натирать ноги

Опытным путем появился еще один полезный совет. Во время занятий спортом или в повседневной жизни под обычные носки можно надеть еще и капроновые, чтобы предотвратить появление мозолей.

Чтобы одежда не липла к телу

Про антистатик для снятия статического электричества с поверхности ткани знают все. А бальные танцоры вместо него используют обычную воду. Достаточно смочить руки и протереть ткань. И так делают лишь единицы.

Чтобы не бежать к массажисту

Многие спортсмены, чтобы размять мышечную ткань, используют специальные пенные валики. А что мешает пользоваться ими дома? Их можно применять и в обычной жизни, сэкономив на посещении массажиста.

Чтобы вода оставалась прохладной

Чтобы вода оставалась холодной, можно воспользоваться следующей хитростью. Наполните бутылку водой наполовину, положите на бок и уберите в морозилку. Перед тренировкой или пробежкой долейте воды. Так лед будет постепенно таять, вода останется прохладной, но не ледяной.

Чтобы ноги не отекали во время перелета

Компрессионные легинсы или чулки часто носят профессиональные атлеты во время занятий спортом. Но их можно применять и при длительном перелете, чтобы ноги чувствовали себя более комфортно и не отекали во время рейса.

Чтобы быть в форме, можно есть и макароны

Вопреки всеобщему заблуждению, спортсмены тоже едят макароны. И это не влияет на фигуру. Макароны богаты углеводами, которые так важны для выносливости, особенно во время длительных физических нагрузок. А всемирно известная балерина Изабелла Бойлстон и вовсе съедает пасту и половину пиццы за несколько часов до выступления. Это дает заряд энергии без ощущения тяжести.

Чтобы выглядеть эффектно на фото

Фитнес-модели стараются делать короткую разминку непосредственно перед фотосессией. Это приводит мышцы в тонус, и тело выглядит более рельефным. Такую хитрость можно использовать перед тем, как вы соберетесь делать фото в купальнике.

Чтобы избавиться от дискомфорта в ногах

Упражнения гимнасток для укрепления стоп отлично подойдут любительницам туфель на высоких каблуках. Необходимо поставить ступни на пол и отрывать от пола сначала большой палец ноги. Сделайте 10 повторений. А после старайтесь отрывать от пола остальные пальцы, при этом большой должен оставаться на полу. Такая йога спасет от дискомфорта после долгого дня в туфлях.