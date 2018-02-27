9 мифов о старении груди и рекомендации, которые стоит выполнять еще в молодости

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Мастоптоз — термин, которым обозначают естественное отвисание женской груди. На начало этого неизбежного процесса влияет множество факторов, например курение, генетические особенности, быстрая потеря веса, возраст. В статье вы найдете самые распространенные мифы о предотвращении мастоптоза, которым не стоит верить, и полезные рекомендации для его профилактики.

AdMe.ru предлагает читательницам внимательно изучить популярные заблуждения о причинах старения груди и те советы, которые на самом деле не помогают. О мастоптозе нужно помнить с юных лет, а также соблюдать профилактические меры, которые помогут отсрочить этот признак старения и сохранить бюст в хорошей форме.

Миф № 1. Основная причина провисания — грудное вскармливание

Многие женщины напрасно так считают. Кормление грудью никак не влияет на появление мастоптоза. Количество беременностей может способствовать провисанию из-за деформации тела женщины, но кроме этой существуют и другие причины. Самая естественная из них — земное притяжение. Некоторые девушки сталкиваются с ранним провисанием груди, которое может произойти даже в возрасте до 20 лет.

Миф № 2. Отжимания и другие упражнения «накачают» грудь

Гуру фитнеса предлагают массу специальных упражнений, укрепляющих мышцы груди. Но от провисания они не спасут и ничего не подтянут. Женская грудь состоит в основном из жира и собственно молочной железы, ее форму нельзя изменить никакими упражнениями. С возрастом кожа становится менее эластичной, а сами молочные железы уменьшаются. Поэтому грудь кажется «опустошенной». Упражнения же помогают укрепить мышцы грудной клетки, которые находятся за грудью.

Миф № 3. Грудь маленького размера не провиснет

Провисание груди — это неизбежное возрастное изменение, и размер груди не влияет на его появление. Грудь большого размера более склонна именно к раннему провисанию. Но даже на маленькую грудь действует земное притяжение, и связкам, ослабленным с возрастом, становится трудно справляться с нагрузкой.

Миф № 4. Бюстгальтер спасет от провисания

Бюстгальтер поддерживает формы и для многих является необходимым элементом гардероба. Но постоянная носка бюстгальтера, наоборот, способствует провисанию. Лифчик поднимает грудь и облегчает работу связок, поэтому они быстрее ослабевают и теряют способность поддерживать грудь естественным образом. Не стоит полностью отказываться от лифчика, если вы чувствуете боль и дискомфорт, например, занимаясь спортом, но и не стоит носить его постоянно.

Миф № 5. Слишком большой бюстгальтер способствует провисанию

Это утверждение не подтверждено никакими исследованиями. Но подобранное не по размеру белье может вызвать ощущение дискомфорта и натирать кожу.

Миф № 6. Бег сделает грудь упругой

Пробежка и другие занятия спортом, безусловно, полезны для нашего организма. Но женщинам стоит помнить, что во время бега грудь тоже делает интенсивные движения. Такая нагрузка не укрепляет, а растягивает связки, приводя к провисанию.

Миф № 7. Водный массаж поднимает обвисший бюст

Массаж струйками душа — приятный процесс, поддерживающий кожу в тонусе. Но, к сожалению, это никак не влияет на работу связок и не поднимет опустившийся бюст.

Миф № 8. Кремы и масла поднимут уже провисшую грудь

К сожалению, такого чудодейственного средства не существует. Исследования показали, что никакое косметическое или «народное» средство не справляется с проблемой уже провисшей груди. Однако использовать средства для поддержки тонуса кожи рекомендуется, это может отсрочить отвисание.

Миф № 9. Невозможно предотвратить провисание груди

Возраст рано или поздно возьмет свое. И лучше поздно, чем рано. Уже отвисший бюст нельзя поднять косметическими средствами или упражнениями, однако существуют различные хирургические методы. Кроме того, избежать раннего старения помогут профилактические меры, о которых мы расскажем дальше.

Профилактика мастоптоза

Не находитесь долго на открытом солнце, используйте солнцезащитные кремы, так как из-за воздействия ультрафиолета кожа теряет свою эластичность. Не носите лифчик постоянно, например дома. Но во время занятий спортом, особенно бегом, стоит надевать специальный поддерживающий бюстгальтер. Эффективнее всего модели с отдельными чашечками для каждой груди. Помните, что курение провоцирует раннее старение кожи, в том числе кожи груди, так как уничтожает белок эластин. Курение названо одной из главных причин раннего провисания груди. Занимайтесь спортом, чтобы поддерживать в норме общее состояние организма. Следите за сбалансированным рационом, обратите внимание на вещества, улучшающие эластичность кожи: белки, витамины, антиоксиданты. Укрепляющие кремы и лосьоны не будут лишними, пока грудь еще не обвисла.