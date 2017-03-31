9 курсов, после которых намного проще найти престижную работу

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Тот, кто хоть единожды пытался найти достойную работу, наверняка знает о том, насколько порой бывают завышены требования работодателей. Особенно трудно убедить их в своей компетентности, если за плечами только университет. Однако можно впечатлить привередливого нанимателя, если запастись самыми востребованными на рынке труда навыками. Мы в AdMe.ru решили составить список бесплатных курсов, прохождение которых значительно повысит ваши шансы на трудоустройство.

HTML

«Продвинутый пользователь ПК» — этой строчкой в резюме уже никого не удивить. Чем прочнее виртуальные продукты вплетаются в нашу повседневную жизнь, тем более востребованным становится умение ими управлять. Интерактивные русскоязычные курсы по HTML предлагает платформа HTML Academy с 19-ю бесплатными разделами. А обучение на английском языке проводит Мичиганский университет.

Психология труда

Работа менеджера по персоналу заключается не только в подборе подходящих кадров, но и в поддержании корпоративного духа компании. Именно поэтому уважающий себя работодатель не возьмет на такую должность недостаточно компетентного человека. Но приобрести необходимые навыки несложно, если пройти курсы по психологии труда на русском языке. Англоязычный же аналог можно найти в профиле Университета Западной Австралии на платформе Coursera.

Академический английский

Требование о знании английского языка можно встретить в каждом втором объявлении о работе. Однако и людей, владеющих необходимыми лингвистическими навыками, немало. Переплюнуть конкурентов можно, пройдя курсы академического английского языка на платформе Coursera. Курс подойдет для тех, кто уже хоть немного изъясняется на английском, так как именно на этом языке ведется обучение.

Разработка приложений

Работник, который способен создать определенный виртуальный продукт, не прибегая к помощи сторонних специалистов, всегда ценится выше обычных сотрудников. Приобрести необходимые навыки можно, например, во время прохождения соответствующего русскоязычного курса от Microsoft Virtual Academy. Получить эти же знания на английском языке можно на курсах Гонконгского технологического университета.

Корпоративные финансы

Любой работодатель будет рад, если его сотрудник сможет не только поддерживать текущий имидж компании, но и будет способен увеличить фундаментальную стоимость предприятия. Для того чтобы овладеть этими навыками, можно бесплатно записаться на русскоязычные онлайн-курсы по основам корпоративных финансов от Высшей школы экономики. Обучение на английском языке ведет Университет Пенсильвании.

Adobe Photoshop

Программа Adobe Photoshop установлена на многих корпоративных компьютерах. И если деятельность компании хотя бы на толику связана с дизайном, почти от каждого сотрудника требуется умение работать в популярном графическом редакторе. Не упасть в грязь лицом вам поможет русскоязычный курс Adobe Photoshop на платформе «Учи новое». На английском языке уроки графического дизайна проводит Калифорнийский университет искусств.

SMM

SMM — это ваш удвоенный помощник в поиске работы. Эти знания помогают не только впечатлить работодателя, но и упрощают его поиск. Возможно, поэтому курсы SMM пользуются все большей популярностью. Получить необходимые навыки можно, бесплатно прослушав соответствующий русскоязычный курс от Национального исследовательского Томского госуниверситета. Похожее обучение ведет на английском языке Северо-Западный университет.

Теория игр

Теория игр — это стратегическое учение, помогающее вникнуть в суть межличностного и корпоративного взаимодействия. Человек, обладающий такими знаниями, может стать успешным переговорщиком и помочь компании добиться желаемых высот. Бесплатно записаться на этот курс можно на платтформе Coursera. Обучение проводится на русском языке, но есть и качественный англоязычный аналог от Стэнфордского университета и Университета Британской Колумбии.

Лидерство

Лидерами не рождаются, лидерами становятся. Работодатели знают об этом, поэтому положительно отреагируют на весть о вашем прохождении обучения достижению заданных результатов. Получить лидерские навыки можно во время изучения соответствующего русскоязычного курса от Института бизнеса и делового администрирования или его англоязычного аналога от Мичиганского университета.