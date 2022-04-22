9 кухонных приспособлений, которые должны нам помогать, а на деле только место зря занимают

В магазинах, где торгуют посудой и мелкой бытовой техникой, есть множество приборов, которые, казалось бы, должны облегчить процесс приготовления пищи. Жаль только, что многие такие «помощники» обречены годами ютиться в дальних углах тумбочек.

Мы в AdMe.ru разобрались, какие приспособления стоит отправить в утиль, чтобы они не занимали полезную площадь.

Хлебный нож из стандартного набора

Вообще хлебный нож нужен тем, кто сам печет булочки, багеты или часто покупает целые буханки. Но если на вашу кухню хлебобулочные изделия чаще всего попадают уже нарезанными, то именно этому ножу на роду написано грустно пылиться без дела. Стоит учитывать и то, что ножик из стандартного набора часто плохо режет. И если вам все же необходим специальный хлебный нож, то лучше купить его отдельно. Мне кажется, что основной критерий — это то, как много хрустящего хлеба вы едите. Ведь мягкие батоны можно нарезать и поварским ножом. © ***ooman / Reddit

Слайсеры для фруктов и овощей

Как часто вам нужны идеально нарезанные фрукты и овощи, если вы не работаете в ресторане или не являетесь фудблогером? Нужно ли забивать ящики отдельными слайсерами для бананов, киви, яблок и томатов, если достаточно уметь правильно пользоваться одним остро заточенным ножом? К примеру, если вам нужно нарезать ингредиенты для фруктового салата, быстрее будет сделать это без слайсера, взяв обычный нож. Думаю, вы тратите гораздо больше времени на мойку этих штуковин, чем экономите, используя их. Я даже не уверен, есть ли вообще экономия, ведь за то время, которое требуется, чтобы положить в слайсер помидор, вы бы уже нарезали его ножом. © lthomazini / Reddit

Конечно, в первый раз весело нарезать целый банан за одно нажатие. Но велика вероятность того, что через месяц этот прибамбас будет лежать в задней части кухонного ящика и вы никогда больше им не воспользуетесь. © nnonnewtonian / Reddit

Сепаратор для яиц

Не так уж трудно отделить белок от желтка, просто жонглируя скорлупками. А еще можно пропускать более жидкую часть через пальцы. Или использовать трюк с пустой пластиковой бутылкой, то есть желток из разбитого яйца втягивать в горлышко. За то время, которое требуется для того, чтобы достать и правильно разместить сепаратор, можно уже разделить парочку яиц и без него. У яиц есть встроенный сепаратор, он называется скорлупой. Туда-сюда, туда-сюда — разделили. Не благодарите. © Kelly Trittipo / Quora

Я работаю в пекарне. Пекари наполняют огромные контейнеры яичными белками и желтками, отделяя их при помощи скорлупок. © unknown author / Reddit

Ножницы для зелени

Многие недовольны тем, что эти ножницы не режут мягкие стебельки и листочки, а мнут. Нарезанное выглядит так, будто его уже кто-то пожевал. Чтобы гаджет работал безупречно, лезвия должны быть острыми, а одновременно нужно резать буквально пару веточек. В домашних условиях наточить такие ножницы невозможно. А люди, покупающие это приспособление, как раз таки рассчитывают быстро и без усилий кромсать большое количество зелени. Эти ножницы просто мнут зелень. Используем их для детских поделок, когда нужно нарезать из бумаги бахрому. © Марина Васильевна / Яндекс.Дзен

Они ужасны. Я свои выбросил. Зелень просто застревает между лезвиями и перетирается в кашу. Натуральный мусор. © SkepticJoker / Reddit

Стеклянные разделочные доски

Стеклянные доски кажутся идеальным решением: они прочные, гигиеничные, красивые. Почему же многие убирают их с глаз долой? Во-первых, они потенциально опасны: даже у опытных поваров продукты могут скользить по стеклянной поверхности, и вместо помидора или огурца можно попасть по пальцам. Во-вторых, они «громкие»: нож отчетливо стучит по стеклу. В-третьих, из-за частого соприкосновения с твердым стеклом ножи тупятся быстрее. Гораздо практичнее для овощей, фруктов, хлебобулочных изделий использовать разделочные доски из твердых сортов древесины вроде клена или дуба. Даже если на них появятся бороздки, достаточно зашлифовать поверхность наждачной бумагой, сполоснуть и пропитать специальным маслом. Для мяса и рыбы лучше взять пластиковые разделочные доски и менять их по мере износа. Когда-то нам подарили стеклянную разделочную доску. Я ненавидел ее. Каждый раз боялся нажать слишком сильно и расколоть ее. Выбросили ее быстро. © Paul M / Quora

Стеклянные разделочные доски следует объявить вне закона. © Steak_Knight / Reddit

Палочка-веретено для меда

Чтобы набрать лакомство, нужно окунуть веретено в банку и немного покрутить палочкой. Так мед попадет в спиральные бороздки. Затем, продолжая вращать палочку, нужно перенести ее в нужное место и перестать крутить только тогда, когда палочка окажется над едой. В этот момент мед начнет капать. Минусы приспособления состоят в том, что работает оно только с жидким медом. Если продукт начал густеть, стал более вязким, чуда не случится. Ну и чтобы вам не пришлось мыть палочку после каждого использования, она должна храниться в меду, так что лакомство нужно держать в банке со специальным «ушком». Согласитесь, обычная чайная ложка куда более удобная. Жена купила набор для меда с такой палочкой. Я использовал ее 1 раз и сразу возненавидел. Процесс занимает много времени, еще и куча меда тратится, потому что часть его остается на веретене. © MildlyInfuria8ing / Reddit

Оказалось, что мои мраморные столешницы слишком скучные, а чайные кружки — слишком гладкие. Палочка для меда помогла сделать все вокруг восхитительно липким. С ней у меня наконец-то появилась задача для бумажных полотенец, которые раньше стояли без дела. © letsget**** / Reddit

Ручной венчик

Наверняка такой венчик найдется на каждой кухне. Но даже те, кто редко печет или что-то взбивает, часто имеют миксер, блендер или кухонный комбайн, которые этот самый венчик прекрасно заменяют. А чтобы взбить яйца для омлета или перемешать сухие ингредиенты, будет вполне достаточно и обычной вилки. Лично у меня есть стационарный миксер, который мне очень нравится, несмотря на то, что вместе с тостером они занимают всю кухонную стойку. Я использую его для кучи операций. Взбить сливки, масляный крем, яичные белки? Элементарно. Мне нравится готовить печенье и все прочее без каких-либо дополнительных усилий с моей стороны, попутно занимаясь другими делами, а не простаивая часами у миски. © Baked_baker_ / Reddit

Набор мерных ложек и чашек

Мерные ложки и чашки создают иллюзию точности. Но в каждом доме есть столовые и чайные ложечки, стаканчики для мультиварок, которые ничем не хуже. Если же для того или иного рецепта количество отмеряемых ингредиентов действительно важно, то объем будет указан в граммах и миллилитрах. Так есть ли смысл держать целый набор ложек? Если я измеряю объем продуктов, я всегда делаю это на глазок, потому что это некритично. Если же это важно, например для выпечки, я использую весы. © vswr / Reddit

Молоток для мяса

Чтобы как следует отбить мясо молотком, нужно приложить немалую силу. А еще этот процесс громкий и грязный. Чтобы не испачкаться, придется оборачивать кусок мяса в пленку. Современный тендерайзер является куда более удобным приспособлением: бесшумным и компактным. При его использовании кусок мяса не теряет форму, а после тепловой обработки становится нежным и сочным. С тендерайзером вообще забыла, что мясо бывает жестким. Куски получаются сочными и пухлыми. А молотком я все время превращала их в тонкие ошметки, которые еще и пересыхали на сковороде.