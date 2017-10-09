9 крутых приемов, которые сделают вас искусным водителем
Водить автомобиль несложно. Но если вы приложите немного усилий для повышения своего мастерства, то удивитесь, насколько комфортнее станете себя чувствовать за рулем любимой «лошадки».
AdMe.ru собрал 9 пунктов, с которыми ваши поездки станут безопаснее и веселее.
9. Пройдите курсы контраварийного вождения
Сегодня каждый может пройти дополнительное обучение, чтобы повысить свое мастерство. На курсы контраварийного вождения идут не только начинающие, но и довольно опытные водители, ведь в желании обезопасить себя и других участников дорожного движения нет ничего зазорного. Век живи, век учись.
8. Тормозите левой ногой
Торможение левой ногой — это сложная техника, требующая регулярных практических занятий. В основном ей пользуются автогонщики, но такой навык может пригодиться в экстренной ситуации. Используя эту технику, вы очень быстро совершите поворот, так как двигатель поддерживает нужные обороты, а машина при этом сохраняет скорость и управляемость в заносе.
7. Двигайтесь со скоростью потока
Это правило все слышали на теоретических занятиях в автошколе. Однако не все участники дорожного движения его соблюдают. Движение с большей или меньшей скоростью относительно скорости потока опасно и может способствовать созданию аварийной ситуации. Решающим значением при выборе скорости в плотном потоке является интенсивность движения.
6. Держите руки на руле в правильном положении
В течение многих лет инструкторы по вождению советуют держать руки на руле в положении часовых отметок 10:00 и 14:00. Но в последние годы инструкторы советуют держать руки в положении на 9:00 и 15:00 или на 8:00 и 16:00. Это дает наибольший контроль при движении, а также в одном из этих положений ваши руки будут меньше уставать во время дальних поездок.
5. Контролируйте поворачиваемость
При сносе передние колеса теряют сцепление с дорогой при прохождении поворота из-за превышения скорости. При заносе происходит почти то же самое, но с задними колесами. Если вы едете по мокрой или обледенелой дороге, не стоит разгоняться. Движение на приемлемой скорости позволит избежать большинства случаев сноса или заноса.
Важно: ни в коем случае не бросайте резко педаль газа или тормоза во время сноса или заноса.
4. Паркуйтесь с точностью до сантиметров
Если освоить параллельную парковку в совершенстве, вам не будут страшны забитые под завязку стоянки. К тому же вы станете увереннее при передвижении задним ходом. Хорошим помощником вам послужат парковочные датчики (парктроники). Причем полезны они не только сзади, но и спереди.
3. Используйте ручной тормоз для разворота
Такая техника, как и техника торможения левой ногой, требует большой практики. Опять же, пригодится она только в экстренном случае или для маневренных и быстрых разворотов зимой. На сухом асфальте этого делать не стоит, чтобы не подвергать шины преждевременному износу.
2. Используйте прием «пятка-носок»
Смысл этого приема заключается в понижении передачи с одновременным торможением носком и перегазовкой с помощью пятки. Он сокращает время на переключение передач, предотвращает разгрузку задних колес и позволяет быстро и плавно понижать передачи перед входом в поворот.
1. Настройте зеркала, чтобы покрыть слепые зоны
Если в боковых зеркалах автомобиля отражение бортов занимает большое пространство, значит, вы не используете полезную площадь отражающих поверхностей на все 100 %. Чтобы настроить зеркала заднего вида оптимальным образом, нужно запомнить несколько простых положений:
- Водительское зеркало должно быть настроено так, чтобы в нем отражалась только задняя четвертинка (часть заднего крыла) автомобиля.
- В боковом зеркале с пассажирской стороны, как и в водительском, должна отражаться только задняя четвертинка.
- Центральное зеркало должно быть настроено так, чтобы в нем отражалось заднее стекло точно посередине.