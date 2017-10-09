9 крутых приемов, которые сделают вас искусным водителем

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Водить автомобиль несложно. Но если вы приложите немного усилий для повышения своего мастерства, то удивитесь, насколько комфортнее станете себя чувствовать за рулем любимой «лошадки». AdMe.ru собрал 9 пунктов, с которыми ваши поездки станут безопаснее и веселее.

9. Пройдите курсы контраварийного вождения

Сегодня каждый может пройти дополнительное обучение, чтобы повысить свое мастерство. На курсы контраварийного вождения идут не только начинающие, но и довольно опытные водители, ведь в желании обезопасить себя и других участников дорожного движения нет ничего зазорного. Век живи, век учись.

8. Тормозите левой ногой

Торможение левой ногой — это сложная техника, требующая регулярных практических занятий. В основном ей пользуются автогонщики, но такой навык может пригодиться в экстренной ситуации. Используя эту технику, вы очень быстро совершите поворот, так как двигатель поддерживает нужные обороты, а машина при этом сохраняет скорость и управляемость в заносе.

7. Двигайтесь со скоростью потока

Это правило все слышали на теоретических занятиях в автошколе. Однако не все участники дорожного движения его соблюдают. Движение с большей или меньшей скоростью относительно скорости потока опасно и может способствовать созданию аварийной ситуации. Решающим значением при выборе скорости в плотном потоке является интенсивность движения.

6. Держите руки на руле в правильном положении

В течение многих лет инструкторы по вождению советуют держать руки на руле в положении часовых отметок 10:00 и 14:00. Но в последние годы инструкторы советуют держать руки в положении на 9:00 и 15:00 или на 8:00 и 16:00. Это дает наибольший контроль при движении, а также в одном из этих положений ваши руки будут меньше уставать во время дальних поездок.

5. Контролируйте поворачиваемость

При сносе передние колеса теряют сцепление с дорогой при прохождении поворота из-за превышения скорости. При заносе происходит почти то же самое, но с задними колесами. Если вы едете по мокрой или обледенелой дороге, не стоит разгоняться. Движение на приемлемой скорости позволит избежать большинства случаев сноса или заноса. Важно: ни в коем случае не бросайте резко педаль газа или тормоза во время сноса или заноса.

4. Паркуйтесь с точностью до сантиметров

Если освоить параллельную парковку в совершенстве, вам не будут страшны забитые под завязку стоянки. К тому же вы станете увереннее при передвижении задним ходом. Хорошим помощником вам послужат парковочные датчики (парктроники). Причем полезны они не только сзади, но и спереди.

3. Используйте ручной тормоз для разворота

Такая техника, как и техника торможения левой ногой, требует большой практики. Опять же, пригодится она только в экстренном случае или для маневренных и быстрых разворотов зимой. На сухом асфальте этого делать не стоит, чтобы не подвергать шины преждевременному износу.

2. Используйте прием «пятка-носок»

Смысл этого приема заключается в понижении передачи с одновременным торможением носком и перегазовкой с помощью пятки. Он сокращает время на переключение передач, предотвращает разгрузку задних колес и позволяет быстро и плавно понижать передачи перед входом в поворот.

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