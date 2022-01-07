9 капризных вещей в интерьере, из-за которых уборка занимает целую вечность

Даже те, кто получает удовольствие от уборки, вряд ли готовы тратить все свободное время, чтобы добиться идеальной чистоты. Но можно здорово сэкономить время при наведении порядка, если грамотно оформить интерьер.

Мы в AdMe.ru проанализировали, из-за каких вещей в доме нам приходится тратить слишком много времени и сил на уборку.

Обычная кухонная мойка

От нее давно пора отказаться в пользу встроенной раковины, у которой нет стыков с остальной частью столешницы. Преимущество этого заключается в том, что крошки можно просто смахнуть в раковину, а в местах стыков не скапливается трудновыводимая грязь.

Мозаика на стенах

Внешний вид плитки зависит не только от качества и состояния керамики, но и от затирки, которая закрывает швы. Со временем затирка почти неизбежно темнеет, и единственный способ наверняка это исправить — обновить мастику. С мозаикой это придется делать чаще, ведь в ней, по сравнению с обычной плиткой, больше швов и, значит, лучше заметны загрязнения.

Обеденный стол из белого дерева

Белый цвет в интерьере кухни выглядит стильно, но усложняет уборку. Это особенно актуально для деревянных столешниц, которые буквально впитывают загрязнения. Конечно, на рынке бытовой химии существуют десятки средств, которые помогают бороться с въевшимися разводами, кругами от чашек и следами чернил. Но если вы не готовы посвящать себя регулярной борьбе за идеальный вид белой древесины, обратите внимание на кухонную мебель из декоративного пластика.

Черный ковер

Если комната проходная и в нее заходят маленькие дети или домашние животные, стоит подумать, как на том или ином покрытии будет заметна грязь. Конечно, нет ничего менее практичного, чем белый ковер. Однако ошибочно думать, что его противоположность, черный ковер, будет более грязестойким. На темном ворсе всегда заметна светлая пыль, шерсть животных, нитки и волосы. К тому же контрастное половое покрытие всегда притягивает взгляды, а значит, люди будут чаще смотреть вниз и замечать огрехи уборки.

Застекленная душевая кабина

Как только ни стараются владельцы застекленных душевых кабин, чтобы содержать их в чистоте, ведь после каждой гигиенической процедуры на стенках остаются следы капель. Причем стереть их специальным средством бывает недостаточно: на стекле остаются разводы, которые вновь приходится удалять. Чтобы избежать этих мук, еще на стадии ремонта в душевой лучше отдать предпочтение альтернативным перегородкам. Это могут быть шторки, дверцы из алюминия и стали или, наконец, открытый душ.

Стеклянная раковина

Несмотря на универсальность сантехнической керамики, для изготовления раковин в ванных комнатах все чаще предпочитают альтернативные материалы: нержавеющую сталь, камень, дерево, стекло. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Основной недостаток стеклянных раковин, пожалуй, заключается в том, что на них, как и на любых других изделиях из стекла, всегда заметны засохшие капли воды. И хотя обычно стереть их не составляет большого труда, делать это приходится буквально после каждого мытья рук.

Столешница из натурального камня

Многие люди считают, что камень — идеальное решение для кухни. Действительно, такие материалы, как гранит, кварц или мрамор, устойчивы к царапинам, сколам и перепадам температур и могут десятилетиями сохранять первозданный вид. Но лишь при одном условии — за ними правильно ухаживают. Столешницы из натурального камня, помимо обычных гигиенических процедур, требуют регулярной полировки (от 1 раза в 5–15 лет) и герметизации (от 2 раз в год и реже), а с этим непросто справиться своими силами.

Тканевый диван

Он уютный, но не слишком практичный. На него не присядешь с миской закусок под фильм и не возьмешь пушистого питомца, иначе с большой вероятностью не избежать трудновыводимых загрязнений. Благо мебельная индустрия не стоит на месте и уже создала решение этой проблемы — винил. У качественных дизайнерских брендов есть варианты, которые очень убедительно имитируют ткань и гораздо податливее в чистке.

Глянцевый или матовый гарнитур

На кухне не обойтись без брызг, из-за чего мыть приходится не только рабочие поверхности, но и весь кухонный гарнитур. Самые удобные для уборки — полуматовые гарнитуры. Матовые выглядят эффектно, но гораздо требовательнее в уходе, чем глянцевые. Глянцевые проще чистить, но из-за отражающих свойств на них будут заметны даже отпечатки пальцев.