9 изящных деталей в образе, которые превращают женщину в настоящую леди

Нельзя односложно ответить на вопрос, как быть элегантной. Кто-то скажет, что так могут выглядеть только леди на светских приемах, а кто-то — что нужно одеваться исключительно в дорогих бутиках.

Но мы в AdMe.ru насчитали как минимум 9 простых деталей, которые помогут выглядеть более изысканно и не оставлять при этом ползарплаты в магазинах.

Серьги с жемчугом

Если образ дополнен такими украшениями, всегда можно рассчитывать на то, что они подчеркнут глаза или макияж. Серьги с переливающимся на свету жемчугом осветлят лицо, сделают его визуально более ухоженным, а образ — элегантным.

Аккуратная прическа

Необязательно просидеть несколько часов в салоне красоты, чтобы сделать стильную укладку. Секрет элегантной прически кроется в ее аккуратности и незатейливости: волосы должны быть чистыми, без секущихся концов и перхоти. Самый простой и беспроигрышный вариант — это собрать волосы в пучок или хвост. При желании можно украсить его лентой.

Светлые оттенки в портретной зоне

К портретной зоне относится лицо и все, что его окружает. Если в портретной зоне носить одежду светлых оттенков, лицо будет отражать свет и выглядеть более свежим. Темная одежда такого эффекта не создает, поэтому ее лучше оставить для нижней части тела. А вот классическое сочетание светлого верха и темного низа выглядит контрастно и элегантно.

Структурированные вещи

Слишком мягкие элементы гардероба не держат образ. Исправить ситуацию поможет хорошо структурированная вещь — та, которая будет держать свою форму. Например, можно взять сумку, пальто или жакет из плотного материала, который не меняет форму и добавляет геометрии в образ. Разница будет колоссальная.

Лаконичные базовые вещи в тандеме с яркой деталью

Тем девушкам, которые предпочитают удобную одежду, можно не переживать — хорошо подобранный образ из базовых вещей, дополненный правильными аксессуарами, будет смотреться элегантно. Главное, чтобы аксессуар выгодно контрастировал с общей сдержанностью наряда. Например, аккуратная обувь с заклепками из простого образа сделает яркий и запоминающийся.

Монохромные образы

Выигрышный монохромный образ продолжают любить и носить звезды, а дизайнеры выпускают с ним коллекции. Монохромный стиль не значит, что нужно будет одеться целиком в один цвет, это может быть гамма разных оттенков одного цвета, который вам нравится.

Объемная одежда, которая не скрывает, а подчеркивает фигуру

Можно акцентировать внимание на достоинствах своей фигуры, используя объемную одежду. Более свободным стоит сделать верх или низ, чтобы образ был гармоничным. Например, чтобы подчеркнуть ноги, есть смысл добавить объем сверху, и наоборот. Стилисты советуют не делать объемным и верх, и низ, иначе фигура просто «утонет».

Туфли kitten heels

Можно дополнить свой образ туфлями kitten heels и быть на одном уровне элегантности с современными герцогинями. Такая обувь подойдет тем, кто предпочитает носить каблуки, но не любит слишком высокие шпильки. Поскольку у kitten heels небольшой каблук, их можно рассматривать как универсальную повседневную обувь. Но в то же время они уместны и на вечерних мероприятиях.

Платье с силуэтом new look

Беспроигрышный вариант — платье силуэта new look в форме песочных часов, которое создает или подчеркивает женственные пропорции — узкую талию и округлые бедра. Появившееся в середине прошлого века платье до сих пор популярно среди многих девушек, в том числе знаменитостей.