9 идей легкого заработка, для которого нужно лишь немного фантазии

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Сегодня вы можете быть кем угодно, но это вовсе не означает, что завтра вы не можете стать тем, кем захотите. Вот простая истина, которая подталкивает людей к осуществлению своей мечты. Мы в AdMe.ru нашли несколько примеров того, как можно реализовать свой талант и заработать на собственной фантазии.

Производитель печенья Oreo заплатит $ 500 тыс. за идею нового вкуса

Да-да, именно столько пообещала компания Nabisco за идею нового узнаваемого вкуса для своей торговой марки Oreo. Сумма кажется невероятной. Но учитывая, насколько Oreo популярно по всему свету, возможно, она вполне адекватна. Кроме того, поражают простые правила нового конкурса: заявку можно подать не только через специальный сайт, но и просто разместив свой концепт под хештегом в одной из социальных сетей.

Глава Tesla Motors воплотил в жизнь предложение 10-летней девочки

Компания Tesla провела видеоконкурс для любителей бренда, идею которого предложила 10-летняя школьница Бриа Лавдэй. Обычное школьное задание (написать письмо любому бизнесмену мира) благодаря поддержке родителей и вниманию пользователей воплотилось в полноценный проект крупнейшей компании. Именно поэтому не стоит бояться рискнуть и обратить на себя внимание. В худшем случае вам просто скажут «нет».

Компания каждую неделю платит пользователям $ 2 000 за дизайн футболок

Threadless — американская компания по производству футболок с очень необычным бизнес-подходом. Принты для их продукции создаются с помощью интернет-сообщества. Каждую неделю проекты, представленные на сайте, ставятся на публичное голосование. Затем сотрудники компании выбирают из тех, что больше всего понравились пользователям. Естественно, победитель получает не только денежное вознаграждение — его принт запускают в производство. Кстати, чтобы принять участие, вовсе не обязательно быть гуру дизайна — побеждают порой простые, но забавные рисунки.

Краудсорсинг помогает креативным людям

Часто для решения разного рода задач компании прибегают к помощи «свободных художников». На платформах для фрилансеров и краудсорсинговых порталах размещают задания по созданию имени и стиля компании. Резюме не потребуют, а вот заплатить могут от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Для более продвинутых пользователей есть целые сообщества. Так, в Quirky вы можете предложить эскиз своей идеи и, если она будет реализована, получите процент от продажи каждого изделия.

Делитесь впечатлениями — получайте деньги

Путешествия — неотъемлемая часть жизни миллионов людей по всему свету. И только малая часть из них — настоящие профессионалы. Став тревел-блогером, вы можете работать на себя или сотрудничать с представителями туристической индустрии. Но и в том, и в другом случае вам придется проявить фантазию, публикуя оригинальные фото- и видеоотчеты о путешествиях. Так, например, путешественник Мэтью Карстен известен своими оригинальными селфи.

Придумать и продать собственную настольную игру проще простого

Признайтесь, в детстве вы сами выдумывали себе настольные игры. Теперь это может не только развлечь вас и ваших друзей, но еще и принесет прибыль. Специальный сервис The Game Crafter не только поможет создать карточную или любую другую настольную игру, но и доведет ее до потенциальных покупателей или инвесторов.

Краудфандинговые платформы помогают собрать миллионы

Краудфандинг — явление, к которому уже пора привыкнуть. Поддержка неравнодушных помогает найти деньги для издания книг, песен, технологических проектов. Если вы не верите, что ваша идея может быть кому-то интересна, то просто взгляните, что презентуют на англоязычных и русскоязычных краудфандинговых платформах. Наиболее яркие проекты собирают миллионы. В 2016 году оригинальные наушники Revols собрали $ 2,5 млн, хотя создателям требовалось «всего» $ 100 тыс.

Перспективные фотографии

Несмотря на тотальное присутствие мобильных камер в нашей жизни, блогеры и журналисты испытывают недостаток простых повседневных фотографий. В последнее время фотостоки охотнее размещают снимки обычных людей. Depositphotos открыто объявил непрофессиональные фотографии одним из трендов 2017 года. Возможно, со временем появятся специальные мобильные фотобанки (привет, инстаграм!). Если же вы любите снимать на «зеркалку», то можете попробовать продать свои фотографии уже сейчас.

Интернет-аукционы

Естественно, в продаже чего-либо через интернет нет ничего необычного. Но к избавлению от ненужных вещей можно подойти оригинально. Периодически социальные сети взрываются от креативных объявлений, которые ярко предлагают товары и услуги. В 2014 году одному австралийцу удалось продать даже... клочок бумаги со словом The. Цена лота составила более $ 40 тыс. Если же говорить серьезно, то по-настоящему уникальные вещи могут стоить тысячи и десятки тысяч долларов.