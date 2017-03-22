9 хитростей, с которыми не придется мыть волосы каждый день

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Слишком частое мытье головы может принести больше вреда, чем пользы, утверждает директор клиники волос Бостонского медицинского центра Линн Голдберг (Lynne Goldberg). У людей, которые стараются мыть голову каждый день, сальные железы начинают вырабатывать больше жира. В результате они попадают в самый настоящий замкнутый круг. Мы в AdMe.ru заинтересовались этим вопросом и решили собрать для вас советы, которые позволят реже мыть голову, но при этом выглядеть великолепно.

Следите за рационом

Чтобы ваши волосы дольше оставались чистыми, нужно исключить из рациона любые жирные и жареные блюда, сахар и белый хлеб, консервы. Их лучше заменить на овощи и фрукты, молочные продукты, диетическое мясо и орехи. Это поможет уменьшить активность сальных желез.

Используйте сухой шампунь

Чтобы скрыть жирный блеск, разделите волосы на пряди и нанесите сухой шампунь на корни, как лак для волос, на расстоянии 20–25 см. Если средство в форме талька — нанесите на корни. Подождите 10 минут, расчешите волосы. Сухой шампунь создает оболочку вокруг жирного волоса, в результате какое-то время волосы будут казаться чистыми.

Не пренебрегайте аксессуарами

Если у вас есть челка, то оригинально будут смотреться прически с платком. Для этого достаточно будет помыть челку либо заколоть ее или как-то замаскировать. Прически с платком хорошо смотрятся на собранных или распущенных волосах. Также они станут настоящим спасением для обладательниц коротких волос. Замаскировать грязные волосы помогут различные заколки или ободки с цветами.

Обратите внимание на температуру воды

Следите за температурой воды, которой вы моете голову. Она должна быть теплой или даже чуть прохладной, а не горячей. Горячая вода увеличивает количество кожного жира, выделяемого кожей головы. Сушить волосы лучше естественным путем.

Заплетайте косы

Жирные корни волос маскируются, если заплести волосы любым способом. Чем толще плетение, тем лучше оно скрадывает несвежесть волос. Хорошо сделать небольшой начес на макушке, чтобы скрыть более заметную часть невымытых волос. Нужно, чтобы коса не выглядела гладкой, небольшое количество торчащих из нее волос поможет тщательнее замаскировать несвежесть.

Расчешите волосы перед сном

Перед тем как вечером лечь спать, расчешите волосы и приподнимите их так, чтобы они расположились по верхнему краю подушки. Если длина позволяет, можно сделать нетугой хвост или заплести свободную косу.

Измените пробор

Сделайте пробор с противоположной стороны, прямой замените косым. Секрет прост: волосы привыкают к определенному положению, теряют объем у корней и пачкаются сильнее всего именно на месте обычного пробора. Сместив его, вы получите объем, чистый вид и новый образ.

Не делайте гладкие прически

При выборе прически не стоит отдавать предпочтение гладким и прилизанным, так волосы будут выглядеть неаккуратными и жирными.

Самый удачный вариант — слегка начесать волосы у корней, чтобы получился дополнительный объем, а затем закрутить их в ракушку или пучок на затылке.

Мойте расчески

Позаботьтесь о чистоте ваших инструментов для укладки. Остатки кожного сала, кондиционера или средств для укладки могут склеивать волосы. Щетки и расчески для волос необходимо мыть раз в неделю в теплой воде с шампунем или мылом.