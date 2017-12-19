9 хитростей, которые пригодятся каждому путешественнику

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Если вы хоть раз собирались в дальнюю поездку, то наверняка знаете, что упаковать чемодан так, чтобы вещи не занимали много места и ничего не сломалось по дороге, не так-то просто. Мы в AdMe.ru любим путешествовать и решили поделиться с вами самыми полезными хитростями, которые спасали нас не один раз.

1. Скручивайте одежду в рулоны

Так одежда занимает гораздо меньше места и практически не мнется.

2. Используйте контейнер для линз в качестве емкости для лосьона или тонального крема

Такой контейнер не займет много места. Кроме того, он прочный, а крышка плотно закручивается, так что содержимое контейнера не просочится наружу.

3. Чтобы лезвие бритвы не затупилось, поместите на него канцелярский зажим

Кроме того, в таком виде бритва не сможет случайно порезать сумку или руку, когда вы будете доставать ее.

4. Если вы боитесь, что замок на сумке или чемодане расстегнется, скрепите его стяжкой

Стяжки также можно использовать и на рюкзаках, чтобы защитить себя от воров.

5. Положите кисти для макияжа или провода в футляр для очков

Чтобы кисти не растрепались, а провода не запутались, стоит хранить их в жестком кейсе. Футляр для очков — отличное место для подобных предметов.

6. Пакуйте готовые комплекты одежды в пластиковые пакеты

Это поможет сэкономить время, когда вы будете решать, что надеть. Данный лайфхак особенно пригодится во время поездки с маленькими детьми. Таким же образом можно упаковать комплекты одежды для разной погоды.

7. При транспортировке вина наденьте на бутылку детский нарукавник

Воздух в нарукавнике защитит бутылку, и она не разобьется в дороге, даже если чемодан будут бросать.

8. Положите заколки в коробочку от tic tac, а кольца проденьте через карабин

Так украшения точно не потеряются.

9. Джинсы займут намного меньше места, если сложить их особым образом