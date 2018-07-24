9 хитростей, которые превратят ваш смартфон в супергаджет

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В 2016 году мобильные телефоны были уже у 62 % населения планеты, а в следующем году число владельцев увеличится до 5 млрд человек. Мы не представляем свои будни без мобильных и смартфонов, а приложения превращают последние в универсальные гаджеты. Но готовы поспорить, что при всех удобствах смартфона вы наверняка не используете все его функции, а о некоторых, возможно, и не в курсе. Например, вы знали, что можете делать фото с помощью наушников?

Кроме необычных трюков наши гаджеты скрывают в себе хитрости, которые облегчают жизнь в самых разных ситуациях: от набора сообщения до записи видео. AdMe.ru собрал для вас несколько способов использовать свой смартфон максимально эффективно. Самое время опробовать парочку из них.

1. Авиарежим для лучшего сигнала

Если вы видите, что уровень сигнала низкий, просто переведите телефон в авиарежим на 2−3 секунды. Это должно решить проблему, так как при отключении авиарежима смартфон автоматически соединится с ближайшей вышкой сотовой связи, что обеспечит лучший сигнал.

2. Хороший звук на видео

Чтобы записать видео с хорошим звуком, прикройте рукой динамик с одной стороны по направлению к источнику звука. Так вы избавитесь от посторонних шумов, которые могут испортить видео.

3. Комбинации клавиш

Чтобы быстрее набирать сообщения, задайте в настройках клавиатуры комбинации клавиш для определенных фраз, например подписей в письмах или e-mail-адресов. Если вы тоже терпеть не можете каждый раз вводить длинный e-mail для входа на сайты, этот совет для вас.

4. Фото с помощью наушников

Как сделать селфи, чтобы в кадр не попала вытянутая рука? Если у вас iPhone, вы можете использовать наушники: подключите их как обычно, откройте фотокамеру и делайте снимки, нажимая на клавиши громкости на кабеле наушников. Так вы сможете поставить телефон на какой-нибудь предмет и немного отойти, экспериментируя с кадрами.

5. Отключение рекламы

Если вы используете бесплатные приложения, то вас наверняка раздражает то и дело появляющаяся реклама. Переведите смартфон в авиарежим, и больше ничто не помешает вам играть на телефоне.

6. Смартфон вместо очков

Если вы плохо видите и забыли дома свои очки, вас выручит смартфон. Откройте камеру и наведите ее на нужный объект — так вы сможете разглядеть его на экране. Например, ценники в магазине или номер подъезжающего автобуса.

7. Самодельный стилус

Вам не нужно покупать специальный стилус, чтобы рисовать в приложениях на смартфоне. Можно использовать и севшую батарейку — используйте ту сторону, которая обозначена минусом.Теперь у вас есть стилус для игр или рисования!

8. Экономия заряда

Вы наверняка уже настроили уведомления и яркость экрана, отключили вибрацию, а также перестали пользоваться виджетами, чтобы экономить заряд батареи. Есть еще одна маленькая хитрость: поставьте на заставку черные обои (для AMOLED-дисплеев). Экран подсвечивает только цветные пиксели, поэтому чем больше черных пикселей, тем меньше заряда вы тратите.

9. Как быстро найти телефон

«Позвони мне, не могу телефон найти», — так мы часто просим кого-то помочь найти телефон, который невесть куда исчез. Но что делать, если вы одни дома или включен беззвучный режим? Используйте Google Device Manager с другого устройства, например с ноутбука, чтобы послать со смартфона звуковой сигнал. Телефон будет звонить, пока вы его не найдете, даже если был в беззвучном режиме. Владельцы iPhone могут аналогичным образом использовать функцию «Найти iPhone».