9 хитростей, которые помогут придать объем вашим волосам

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Каждая девушка мечтает о густых и объемных волосах. Но, если природа вас этим не наградила — не расстраивайтесь: желаемого результата вы можете достигнуть с помощью обычных подручных предметов и парочки хитрых приемов. AdMe.ru расскажет о 9 таких уловках.

1. Приступайте к расчесыванию только после того, как волосы полностью высохли.

Чтобы волосы не травмировались в процессе сушки — используйте свои пальцы вместо обычной расчески. Сушку прядей нужно осуществлять поочередно, приподнимая их от корней — так вы создадите объем. Когда ваши волосы уже достаточно подсохнут, можете воспользоваться большой круглой расческой, чтобы завершить укладку.

2. Чтобы сделать хвост объемнее, используйте обычную заколку.

Для начала соберите волосы в обычный хвост. Затем отделите от хвоста верхнюю прядь (примерно четверть от массы волос) и закрепите ее заколкой. Опустите прядь таким образом, чтобы она скрыла заколку, — и ваш хвост станет в два раза объемнее.

3. Объемный конский хвост — легко!

Как создать иллюзию более объемного конского хвоста? Легко! Вместо того чтобы как обычно закрепить резинкой для волос все пряди, разделите конский хвост на две пряди и закрепите каждую из них обтянутой резинкой.

4. Быстро придать объем волосам можно, если сделать два пучка.

Если у вас нет времени для создания объемной укладки — воспользуйтесь этим приемом. После ванны соберите влажные волосы в два пучка, предварительно сбрызнув их лаком для волос. Подсушите их феном и, дав остыть, распустите.

5. Сухой шампунь также поможет придать волосам объем.

Наносите шампунь у корней волос: отделите небольшую прядь и смочите ее у корней, затем откиньте и возьмите следующую прядь. После того как шампунь хорошо впитается, для фиксации объема начешите пряди у корней. Для более долгого результата закрепите все лаком для волос.

6. Вытянув прядки из косы, вы сможете добиться эффекта объемного плетения.

После того как вы заплели косичку, попробуйте начать вытягивать из нее пряди, делая это снизу вверх, от кончика косички к началу плетения. Объемные косы менее крепкие, чем туго заплетенные, поэтому зафиксируйте результат лаком для волос.

7. Для создания эффекта густых волос высушите волосы после укладки еще раз.

После того как вы уложили волосы — не бойтесь высушить их феном еще раз. Опустите голову вниз и, перебирая прядки, подсушите их пару минут. Так вы закрепите результат и достигнете дополнительного объема.

8. Не бойтесь меняться и экспериментировать с волосами.

Пробор в волосах может казаться малозначимой деталью, но в действительности он имеет большое значение. Менять пробор всегда легче, когда волосы влажные. После мытья пальцами распределите волосы на новый пробор и высушите феном. Если вы привыкли ходить с прямым пробором — попробуйте уложить волосы набок.

9. Если нет времени на укладку — поможет спрей для объема волос.

Когда у вас нет времени заново мыть, сушить и укладывать волосы, просто сбрызните сухие корни спреем или пенкой для укладки, взъерошьте волосы пальцами и сделайте начес. Вы максимально быстро достигнете желаемого результата!