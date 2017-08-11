9 хитростей, которые помогут мыть волосы реже

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Когда волосы слишком быстро пачкаются, мы чувствуем себя некомфортно. Поэтому стараемся мыть их чаще. Но обычно это приводит к обратному результату: сальные железы начинают активнее работать, и уже на следующий день волосы могут быть грязными. Мы в AdMe.ru собрали советы, которые позволят периодически просыпаться с чистой и пышной шевелюрой.

Мойте голову кипяченой или фильтрованной водой

Проточная вода может быть слишком жесткой, что плохо сказывается на внешнем виде волос. Чтобы они не пачкались уже на следующий день, ополаскивайте волосы в кипяченой или фильтрованной воде. Температура воды, в который вы планируете мыть голову, должна быть около 38 °С.

Облегчите уход

Все средства для ухода, которые призваны питать сухие и ломкие волосы, могут их утяжелять и загрязнять, если неправильно ими пользоваться. Чтобы этого избежать, нужно знать меру: масла — для ухода пару раз в неделю, спреи и сыворотки — для укладки по мере необходимости в небольших количествах.

Реже причесывайтесь и используйте гребень

Когда мы слишком часто причесываемся или постоянно трогаем волосы руками, сальные железы начинают работать активнее. Это и приводит к тому, что волосы быстрее пачкаются. Поэтому постарайтесь реже причесываться, используйте гребень вместо массажной щетки для волос и не трогайте кожу головы руками слишком часто.

Дозируйте стайлинг

Все средства для укладки — муссы, лаки и гели — ускоряют процесс загрязнения волос. Если вы решили собрать волосы в хвост или пучок, позвольте себе чуть больше естественности. Не пытайтесь зачесать волосинку к волосинке и залить это все лаком. Тогда на следующий день волосы сохранят свежесть.

Используйте шампуни без SLS

Доказано, что шампуни, содержащие SLS, безопасны для человека. Но если вы чувствуете, что они все же слишком сушат вашу кожу и волосы быстро загрязняются, используйте шампуни без SLS. Они меньше пенятся, но смывают загрязнения, маски и масла не хуже. Просто их нужно правильно использовать.

Снизьте температуру

Фен, плойка и выпрямитель тоже могут стать причиной постоянно грязных волос. Высокие температуры вынуждают сальные железы вырабатывать больше секрета, чтобы защитить кожу головы. Идеальная температура для выпрямления и укладки волос — 150–180 °С.

Сделайте пилинг головы

Пилинг поможет избавиться от слоя омертвевших клеток, а также деликатно убрать стойкие загрязнения. Также пилинг укрепляет волосяные фолликулы, что положительно влияет на рост волос. Можно делать и домашние скрабы, подобрав нужный состав.

Чаще меняйте наволочки

Наволочки быстро впитывают масла, которые вы наносите на волосы или лицо, а также секрет, выделяемый кожей. В результате они становятся идеальной почвой для размножения вредных бактерий. Это приводит к тому, что волосы слишком быстро теряют свежесть. Следует менять наволочки хотя бы раз в неделю.

Защищайте волосы от сильного мороза и палящего солнца

Не стоит пренебрегать головным убором и летом, и зимой. На морозе или от сильного солнца кожа головы начинает защищаться и вырабатывать себум. В результате у корней волосы будут слишком жирными, а на кончиках совершенно сухими и ломкими. Поэтому заботьтесь о коже головы в любое время года.