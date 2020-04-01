9 хитростей для выбора сумки, от которой у вас не будет болеть спина

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Сумка — это не просто красивый или удобный аксессуар. Это еще и фактор, напрямую влияющий на нашу осанку, выносливость и даже форму нашего тела. Поэтому очень важно знать, как выбрать сумку, которая не навредит здоровью. Следуйте нескольким простым советам, чтобы ваши сумки стали хорошими инвестициями во всех отношениях.

AdMe.ru составил ряд рекомендаций, чтобы вам было проще совершить «ту самую» идеальную покупку.

1. Выбирайте сумку, которая плотно прилегает к телу

В таком случае вес сумки будет распределяться правильно и эргономично. Для равномерной нагрузки носите сумку через плечо и время от времени меняйте сторону.

2. Избегайте сумочек, которые нужно носить в руках

Вес сумки лучше переносить на спину, плечи или другие более сильные части тела. Если вы носите сумку только в руке, это может вызвать проблемы с локтями, плечами, запястьями и шеей.

3. Обращайте внимание на вес сумки

Поскольку вы собираетесь заполнять аксессуар вещами, учитывайте, что его вес будет только увеличиваться. Вес сумки не должен превышать 10 % от вашего собственного веса.

4. Избегайте цепочек

Хотя цепи и придают сумке некий шик, это не лучший выбор, когда речь идет о вашем здоровье. Они утяжеляют аксессуар и часто впиваются в кожу. Отдайте предпочтение сумкам с короткими и мягкими ручками.

5. Опробуйте ее

Иногда вещи оказываются не такими уж замечательными, какими кажутся на первый взгляд. Важно опробовать сумку перед покупкой. Вы можете примерить ее, оценить вес, посмотреть расположение относительно тела и определить, удобны ли для вас ручки.

6. Отдайте предпочтение небольшим моделям

Выбирайте модели поменьше, чтобы не перегружать тело. Во-первых, они легче, потому что на их изготовление ушло меньше материала. Во-вторых, вы не будете запихивать в сумку кучу ненужных вещей, зная, что они все равно не поместятся.

7. Выбирайте продуманные модели

Если сумка имеет четкую форму, прочное основание и внутренние отсеки, то ее вес равномерно распределяется и баланс вашего тела ничто не нарушит. Выбирайте модели с такими характеристиками, чтобы не навредить своему здоровью. Размер при этом не имеет значения.

8. Выбирайте сумки, которые носятся на наиболее сильных частях вашего тела

Рюкзаки и поясные сумки — отличные варианты, чтобы переносить вещи, не издеваясь над телом. Ваша спина и нижние поясничные позвонки могут выдерживать больший вес, чем шея, верхняя часть спины и предплечья.

9. Выбирайте сумки с широкими ремнями

Ремень играет большую роль при выборе сумки. Если он слишком тонкий, он повреждает вашу кожу. Кроме того, он может не выдержать общий вес сумки. Широкие ремни являются более предпочтительным вариантом и для содержимого аксессуара, и для вашего здоровья.