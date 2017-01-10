9 хитростей для ошеломительного маникюра и красивых ногтей

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Красивый маникюр — основа удачного образа. Поэтому и уход за ним занимает немало сил, времени, а иногда даже нервов. AdMe.ru подготовил советы, которые помогут вашим ногтям оставаться крепкими, здоровыми и красивыми в любое время.

Точки своими руками

Точечную кисть для маникюра очень легко сделать с помощью обычного карандаша с ластиком и английской булавки. Результат будет не хуже, чем у профессионала!

Фольга против «упрямого» лака

Этот способ обычно используют для удаления гель-лаков. Но он прекрасно подходит и для обычного лака, если тот не хочет сниматься. Смочите ватный диск средством для снятия лака, положите на ноготь и оберните фольгой. 10 минут — и никакого лака. Даже тереть не надо!

Зубная паста против темных лаков

Замечали, наверное, что от темных лаков на ногтях остаются пятна? Неэстетично и некрасиво. Но выход есть! Нанесите отбеливающую зубную пасту на ногти, слегка потрите щеткой — и через 1 минуту ногти снова прекрасны.

В холодной воде лак высохнет быстрее

Подержите накрашенные ногти на воздухе 2 минуты, а потом опустите в холодную воду на 3 минуты. Можно ненадолго вынимать, если пальцы мерзнут. После такой процедуры ничто не посмеет отпечататься на свежем лаке.

Как сделать обычный цвет неоновым

Этого эффекта можно достичь, если сначала нанести на ногти белое базовое покрытие или белый лак.

Вазелин против лака

Вы сможете легко очистить измазавшийся палец от лака, если нанесете вазелин на кутикулу и кожу вокруг ногтя, как показано на фото, а потом уберете излишки лака деревянной палочкой. Кстати, вместо вазелина подойдет и жирный крем.

Как «вылечить» надломленный ноготь

Если надломленный ноготь вынуждает подкоротить и другие, поможет трюк с заплаткой. Используйте чайный пакетик, скотч или кусочек влажной салфетки, и все получится!

Фэнтези-маникюр с пером

Когда из подушки вылезает перо, это не повод его выкидывать. Сделайте с ним креативный маникюр. Такого точно ни у кого не будет!

Омбре-эффект в маникюре

Актуальный маникюр в стиле омбре возможен без миллиона лаков разных оттенков и текстур. Понадобятся только 2 цвета. Удобно, правда?