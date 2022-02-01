9 хитростей, благодаря которым вы забудете о том, что когда-то драили квартиру до посинения

Для многих людей уборка — сплошная головная боль. Особенно когда отмываешь квартиру в поте лица не первый час. Именно поэтому смекалистые люди придумывают разнообразные способы, как облегчить этот процесс и получить отменный результат за меньшее время.

Мы в AdMe.ru любим упрощать выматывающие бытовые задачи и спешим рассказать, как пользователи сети быстро разделываются с надоевшей грязью. А в бонусе вы узнаете, как реанимировать любимый халат.

Без труда очистить сковородку от толстого слоя жира

Кажется, нет ничего хуже, чем до посинения оттирать пригоревший жир со сковороды. Но если бросить в сковородку таблетку для посудомоечной машины, залить ее кипятком и оставить на 30 минут, то можно сэкономить силы и нервы. По истечении этого времени вылейте грязную жидкость в раковину и протрите сковородку губкой под проточной водой. Остатки грязи сойдут на раз-два, и не останется ни намека на толстый слой жира.

Сделать так, чтобы стаканы засияли

Если вода в доме жесткая, то даже чистые стаканы могут выглядеть неопрятно. Убрать мутный налет можно, оставив посуду на несколько минут замачиваться в белом уксусе. Для этого нужно заткнуть слив раковины, включить горячую воду и налить уксус. Если стаканы не погрузились в раствор полностью, можно поочередно переворачивать их. Затем ополоснуть посуду теплой водой и сразу же протереть салфеткой из микрофибры.



Вернуть блеск хромированной раковине

На стенках кухонных металлических раковин быстро появляются маленькие царапины и образуется неприятный налет. Чтобы без усилий реанимировать раковину и вернуть ей первоначальный блеск, достаточно взять мягкую тряпку из микрофибры и тонким слоем нанести детское масло для тела на чистую поверхность. Такую процедуру можно проводить раз в 2 недели.

Отмыть дверцу духовки от въевшегося жира

Если жироудалителя или чистящего средства не оказалось под рукой, справиться с загрязнениями поможет таблетка для посудомоечной машины. Налейте в миску теплую воду и опустите в нее таблетку на пару секунд. Мягкими круговыми движениями пройдитесь по загрязненным участкам, не забывая смачивать таблетку, чтобы она легче скользила. Затем протрите поверхность тряпкой или салфетками, чтобы собрать всю грязь. Некоторые люди, испытавшие этот совет, говорят, что очистить дверь духовки можно чуть больше, чем за 2 минуты.

Вычистить грязь из труднодоступных мест

Труднодоступные места — настоящая головная боль для любителей идеальной чистоты. Но даже в самые узкие щели можно пролезть, если обернуть тупую сторону ножа бумажной или тканевой салфеткой. Можно еще распылить немного моющего средства или антижира, чтобы не осталось ни пятнышка.



Использовать липкий ролик для экспресс-уборки

Липким роликом можно не только чистить одежду, но и использовать его для быстрой борьбы с пылью. Особенно удобно пройтись роликом по технике: игровым приставкам, колонкам, ребрам телевизора. Так вы без труда очистите поверхность от пыли и не оставите никаких разводов. Еще ролик поможет навести порядок в труднодоступных местах, например убрать соринки из ящиков в столах или комодах.

Освежить ванную комнату

Если хотите, чтобы в ванной или туалете был приятный аромат, можно положить на дно мусорного ведра ватные шарики, пропитанные эфирным маслом, а уже потом натянуть сверху новый пакет. Так и само ведро не пропитается зловонным и затхлым запахом.

Избавиться от хаоса на полках

Нагромождение вещей на открытых полках создает ощущение бардака, даже если в квартире чисто. Чтобы избежать этого, можно расфасовать предметы по корзинам. К тому же так гораздо удобнее доставать нужные вещи: не придется перебирать весь шкаф.

Привести в порядок унитаз

Пена для бритья выручит, если специальное средство для унитаза закончилось в неподходящий момент. Достаточно выдавить среднее количество пены в унитаз — и можно сразу же начинать орудовать ершиком. Приятный бонус от использования пены: освежающий аромат в вашем туалете гарантирован.

Бонус: как вернуть белому халату мягкость и белизну

Пользовательница Pikabu поделилась советом, как она стирает свой любимый белый халат: «Есть у меня белый махровый халат, которому уже почти 20 лет, и он до сих пор пушист, тяжел и белоснежен, хотя используется после каждого приема ванны и душа». Секрет в том, что она натирает на терке хозяйственное мыло, смешивает его с жирным кремом и выбирает режим стирки при 90 °С: «Я заметила, что халат стал не только благоухающим, но еще и белоснежным и очень пушистым».