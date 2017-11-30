9 главных правил английского этикета, чтобы быть таким же стильным, как агент из «Кингсман»

По определению Оксфордского словаря, этикет — это кодекс вежливого поведения. Однако на самом деле это не только манеры, это также знания и навыки, которые помогут держаться достойно в любой ситуации, быть вежливым и выглядеть безупречно.

AdMe.ru расскажет вам про главные правила этикета, которые помогут вам выглядеть стильно и очаровывать всех вокруг.

1. Приветствие

Правильное приветствие очень важно. Ведь именно по нему о вас будут составлять первое впечатление. Поэтому стоит знать несколько правил:

  • Обмениваться рукопожатием стоит быстро, не задерживая и не притягивая к себе чужую руку. Уважайте личное пространство собеседника, похлопывание по плечу даже хорошего знакомого считается бестактностью.
  • Здороваясь с дамой, мужчина может сделать легкий поклон.

2. Манера общения

  • Пунктуальность очень важна. Приходить на встречи следует вовремя или чуть раньше. Если опоздание неизбежно, то стоит обязательно позвонить и извиниться.

  • Делайте комплименты чаще. Это и собеседнику приятно, и проявляет ваши лучшие качества. Такие как наблюдательность, умение подмечать детали и неподдельный интерес к персоне.

3. Знакомство мужчин и женщин

Правила хорошего тона требуют, чтобы при знакомстве был посредник. Например, общий друг, к которому может обратиться мужчина или девушка с просьбой представить их друг другу.

  • Мужчина никогда не носит женскую сумку. Даже если захотел просто помочь. А женское пальто мужчина может взять только для того, чтобы донести до гардероба.

4. Одежда

Правильная одежда может придавать уверенности и располагает окружающих. При этом необязательно покупать дорогие костюмы. Например, в мужском стиле самое важное — это следить за обувью, она должна быть в идеальном состоянии, и правильно выбирать пиджак:

  • Не покупайте одежду, где ширина плеч не соответствует вашим. Все комплектующие костюма должны быть подобраны в одном стиле и только вашего размера.

  • Рукав пиджака или верхней одежды должен полностью прикрывать запястье. Но следите, чтобы рукав не доходил до основания большого пальца.

По правилам этикета мужского стиля, у пиджака стоит расстегивать нижнюю пуговицу. Также важно подбирать пиджак под свои потребности и телосложение:

  • Если хотите подчеркнуть фигуру — приталенный пиджак.
  • Для придания внушительного вида — двубортный пиджак.

В женском стиле также придерживаются правила «чтобы костюмчик сидел». Традиционно женщинам рекомендуют выбирать темный низ (длинную юбку) и светлый верх (пиджак, блузка). Такая комбинация подчеркивает фигуру, выглядит элегантно и скромно.

  • Скромность также важна в украшениях. Большое количество украшений из разных наборов — признак безвкусицы.

5. За столом в гостях

Если вас пригласили в гости и за столом есть незнакомые люди, то не стоит к ним обращаться, пока вас не представят друг другу, это невежливо.

  • Следите также за руками. Ни в коем случае не кладите их на стол, а держите на коленях. То же самое касается телефона. Кладя телефон на стол, вы показываете, насколько сильно вам неинтересна беседа.

6. В ресторане

Если вы перед походом в ресторан произносите фразу «Я вас приглашаю», значит, вы платите. А фраза «Давайте сходим в ресторан» означает, что каждый платит сам за себя.

Принадлежностей для трапезы — огромное количество, и необязательно знать их все, но есть несколько основных, которые стоит запомнить, ведь они вам точно пригодятся:

1 — Салфетка (стелется на колени). 2 — Вилка для салата. 3 — Вилка. 4 — Тарелка. 5 — Тарелка для салата. 6 — Нож. 7 — чайная ложка. 8 — Ложка для супа. 9 — Чашка и блюдце (десерт). 10 — Бокал для белого вина. 11 — Бокал для красного вина. 12 — Бокал для воды. 13 — Десертная ложка. 14 — Десертная вилка. 15 — Десертный нож. 16 — Тарелка для хлеба.

Также важно знать, как правильно закончить трапезу и дать сигнал официанту.

7. Как наливать и пить

  • Для женщин важно убедиться, что помада не оставит следов на бокале. Перед употреблением спиртного промокните губы салфеткой.

  • Садясь за стол, каждый наливает себе сам. Мужчина же, чтобы показать хороший тон, должен сначала предложить налить даме.

  • Не наполняйте бокалы до краев, особенно вином. Чтобы, поднося ко рту, случайно не пролить напиток на себя.

9. И самое важное. Как правильно пить чай

По правилам этикета и хорошего тона, чтобы узнать человека лучше и получить хорошую беседу, приглашают выпить чаю. Не стоит отказываться, ведь хозяева могут воспринять отказ как оскорбление. Главное — знать несколько правил.

  • Сахар в чае нужно размешивать плавно, не стуча по стенкам ложкой.

  • Ложку в чашке не оставляют, а кладут справа от блюдца. Нельзя класть ложку в само блюдце.

  • Чашку с чаем держат за ручку одной рукой, а второй держат блюдце. Считается неприличным держать чашку двумя руками и оставлять блюдце на столе.

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