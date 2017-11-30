9 главных правил английского этикета, чтобы быть таким же стильным, как агент из «Кингсман»

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По определению Оксфордского словаря, этикет — это кодекс вежливого поведения. Однако на самом деле это не только манеры, это также знания и навыки, которые помогут держаться достойно в любой ситуации, быть вежливым и выглядеть безупречно. AdMe.ru расскажет вам про главные правила этикета, которые помогут вам выглядеть стильно и очаровывать всех вокруг.

1. Приветствие

Правильное приветствие очень важно. Ведь именно по нему о вас будут составлять первое впечатление. Поэтому стоит знать несколько правил: Обмениваться рукопожатием стоит быстро , не задерживая и не притягивая к себе чужую руку. Уважайте личное пространство собеседника, похлопывание по плечу даже хорошего знакомого считается бестактностью.

, не задерживая и не притягивая к себе чужую руку. Уважайте личное пространство собеседника, Здороваясь с дамой, мужчина может сделать легкий поклон.

2. Манера общения

Пунктуальность очень важна. Приходить на встречи следует вовремя или чуть раньше. Если опоздание неизбежно, то стоит обязательно позвонить и извиниться.

Делайте комплименты чаще. Это и собеседнику приятно, и проявляет ваши лучшие качества. Такие как наблюдательность, умение подмечать детали и неподдельный интерес к персоне.

3. Знакомство мужчин и женщин

Правила хорошего тона требуют, чтобы при знакомстве был посредник. Например, общий друг, к которому может обратиться мужчина или девушка с просьбой представить их друг другу. Мужчина никогда не носит женскую сумку. Даже если захотел просто помочь. А женское пальто мужчина может взять только для того, чтобы донести до гардероба.

4. Одежда

Правильная одежда может придавать уверенности и располагает окружающих. При этом необязательно покупать дорогие костюмы. Например, в мужском стиле самое важное — это следить за обувью, она должна быть в идеальном состоянии, и правильно выбирать пиджак:

Не покупайте одежду, где ширина плеч не соответствует вашим. Все комплектующие костюма должны быть подобраны в одном стиле и только вашего размера.

Рукав пиджака или верхней одежды должен полностью прикрывать запястье. Но следите, чтобы рукав не доходил до основания большого пальца.

По правилам этикета мужского стиля, у пиджака стоит расстегивать нижнюю пуговицу. Также важно подбирать пиджак под свои потребности и телосложение: Если хотите подчеркнуть фигуру — приталенный пиджак.

— приталенный пиджак. Для придания внушительного вида — двубортный пиджак.

В женском стиле также придерживаются правила «чтобы костюмчик сидел». Традиционно женщинам рекомендуют выбирать темный низ (длинную юбку) и светлый верх (пиджак, блузка). Такая комбинация подчеркивает фигуру, выглядит элегантно и скромно. Скромность также важна в украшениях. Большое количество украшений из разных наборов — признак безвкусицы.

5. За столом в гостях

Если вас пригласили в гости и за столом есть незнакомые люди, то не стоит к ним обращаться, пока вас не представят друг другу, это невежливо. Следите также за руками. Ни в коем случае не кладите их на стол, а держите на коленях. То же самое касается телефона. Кладя телефон на стол, вы показываете, насколько сильно вам неинтересна беседа.

6. В ресторане

Если вы перед походом в ресторан произносите фразу «Я вас приглашаю», значит, вы платите. А фраза «Давайте сходим в ресторан» означает, что каждый платит сам за себя.

Принадлежностей для трапезы — огромное количество, и необязательно знать их все, но есть несколько основных, которые стоит запомнить, ведь они вам точно пригодятся: 1 — Салфетка (стелется на колени). 2 — Вилка для салата. 3 — Вилка. 4 — Тарелка. 5 — Тарелка для салата. 6 — Нож. 7 — чайная ложка. 8 — Ложка для супа. 9 — Чашка и блюдце (десерт). 10 — Бокал для белого вина. 11 — Бокал для красного вина. 12 — Бокал для воды. 13 — Десертная ложка. 14 — Десертная вилка. 15 — Десертный нож. 16 — Тарелка для хлеба.

Также важно знать, как правильно закончить трапезу и дать сигнал официанту.

7. Как наливать и пить

Для женщин важно убедиться, что помада не оставит следов на бокале. Перед употреблением спиртного промокните губы салфеткой.

Садясь за стол, каждый наливает себе сам. Мужчина же, чтобы показать хороший тон, должен сначала предложить налить даме.

Не наполняйте бокалы до краев, особенно вином. Чтобы, поднося ко рту, случайно не пролить напиток на себя.

9. И самое важное. Как правильно пить чай

По правилам этикета и хорошего тона, чтобы узнать человека лучше и получить хорошую беседу, приглашают выпить чаю. Не стоит отказываться, ведь хозяева могут воспринять отказ как оскорбление. Главное — знать несколько правил.

Сахар в чае нужно размешивать плавно, не стуча по стенкам ложкой.

Ложку в чашке не оставляют, а кладут справа от блюдца. Нельзя класть ложку в само блюдце.