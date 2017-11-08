9 хитростей, которые продлят жизнь батареи телефона

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Ничто так не раздражает, как низкий заряд телефона в середине рабочего дня. Независимо от используемого устройства, каждый из нас испытывал подобные трудности. AdMe.ru собрал для вас 9 хитростей, которые помогут увеличить время жизни батареи.

Отключите уведомления

Практически все приложения присылают нам Push-уведомления, что, с одной стороны, удобно, а с другой — расходует заряд. Предлагаем отключить эти уведомления от редко используемых приложений, чтобы продлить жизнь батареи.

Отключите вибрацию

Вибрацию и виброотклик лучше отключить, если наша цель — максимально продлить время работы телефона.

Время активности дисплея

В настройках по умолчанию установлено время работы дисплея 1–2 минуты в неактивном режиме. Вы можете сократить время отключения до 30 или даже 10 секунд.

Отключите Bluetooth и GPS

Эти функции в активном режиме очень прожорливы.

Яркость экрана

Высокая яркость экрана — это убийца батареи, поэтому рекомендуем установить автоматический режим или минимальную яркость.

Отключите автообновление приложений

Телефоны сегодня умеют автоматически обновлять приложения, не спрашивая разрешения у вас. Такой процесс сильно «сажает» батарею, так как обновления могут быть очень емкими.

Отключите Wi-Fi и 3G/LTE

В целях «экстренной экономии» можно отключить не только вышеперечисленное, но и доступ в интернет, что значительно увеличит время работы телефона.

Активируйте авиарежим

Если ситуация совсем критическая и у вас несколько процентов заряда, то активируйте авиарежим. Вы можете использовать эту хитрость и при зарядке батареи, что позволит значительно сократить время на подзарядку телефона.

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