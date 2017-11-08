9 хитростей, которые продлят жизнь батареи телефона
Ничто так не раздражает, как низкий заряд телефона в середине рабочего дня. Независимо от используемого устройства, каждый из нас испытывал подобные трудности.
AdMe.ru собрал для вас 9 хитростей, которые помогут увеличить время жизни батареи.
Отключите уведомления
Практически все приложения присылают нам Push-уведомления, что, с одной стороны, удобно, а с другой — расходует заряд. Предлагаем отключить эти уведомления от редко используемых приложений, чтобы продлить жизнь батареи.
Отключите вибрацию
Вибрацию и виброотклик лучше отключить, если наша цель — максимально продлить время работы телефона.
Время активности дисплея
В настройках по умолчанию установлено время работы дисплея 1–2 минуты в неактивном режиме. Вы можете сократить время отключения до 30 или даже 10 секунд.
Отключите Bluetooth и GPS
Эти функции в активном режиме очень прожорливы.
Яркость экрана
Высокая яркость экрана — это убийца батареи, поэтому рекомендуем установить автоматический режим или минимальную яркость.
Отключите автообновление приложений
Телефоны сегодня умеют автоматически обновлять приложения, не спрашивая разрешения у вас. Такой процесс сильно «сажает» батарею, так как обновления могут быть очень емкими.
Отключите Wi-Fi и 3G/LTE
В целях «экстренной экономии» можно отключить не только вышеперечисленное, но и доступ в интернет, что значительно увеличит время работы телефона.
Активируйте авиарежим
Если ситуация совсем критическая и у вас несколько процентов заряда, то активируйте авиарежим. Вы можете использовать эту хитрость и при зарядке батареи, что позволит значительно сократить время на подзарядку телефона.
Дополнительные рекомендации, которые помогут продлить жизнь батареи
- Используйте оригинальные батареи. Батареи сторонних производителей потенциально могут нанести вред вашему устройству, поскольку они оптимизированы заведомо хуже, чем оригинальные. Лучше переплатить, чем после разориться на ремонте телефона.
- Не забывайте обновляться. Тут все просто. Следите за свежими обновлениями приложений и ПО. Разработчики трудятся постоянно, и каждая новая версия программы, как правило, оптимизирована лучше предыдущей, а значит, срок службы аккумулятора увеличивается.
- Помните, что при снижении температуры окружающего воздуха ниже 0 °C происходит снижение мощности литийионного аккумулятора до 40–50 %.