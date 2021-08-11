9 фактов, знание которых поможет сохранить здоровье и жизнь в часто встречающихся ситуациях

Иногда опасность подстерегает нас буквально за углом, и, растерявшись, мы можем потратить время зря и упустить шанс помочь себе или своим близким. Чтобы этого не произошло, мы выбрали несколько часто встречающихся ситуаций, которые могут обернуться неприятностями, и хотим вооружить вас инструкцией о том, как их избежать.

Мы в AdMe.ru желаем вам, чтобы никакие неприятности не испортили ваше настроение и отдых. Вот несколько полезных советов о безопасности, которые легко запоминаются и не требуют специальной подготовки.

1. Не лейте жидкость для розжига в открытое пламя

Лить жидкость для розжига прямо в открытый огонь опасно: можно получить серьезные ожоги из-за резко вспыхнувшего пламени и воспламенения бутылки. Соблюдайте правила безопасности: Выбирайте качественную жидкость для розжига — смесь парафинов, глицеринов или жирных спиртов, без цвета и сильного запаха .

. Наденьте противоожоговые перчатки или хотя бы обычные кухонные прихватки.

Полейте холодные дрова или угли жидкостью для розжига и подождите 2–3 минуты , пока она впитается.

жидкостью для розжига и , пока она впитается. Поднесите огонь с помощью щепки или свернутого листа бумаги не менее 30 см в длину, не наклоняясь над костровищем или мангалом.

Разжигайте пламя не выше 10–15 см.

2. Если вы поранились или вас укусило животное, сделайте прививку от столбняка

Столбнячная палочка, возбудитель столбняка, вырабатывает крайне ядовитый для человека токсин, который поражает нервную систему и вызывает спазмы, конвульсии и паралич. Столбнячная палочка очень живуча и обитает в почве, кишечнике и фекалиях людей и животных, на поверхности ржавых инструментов и так далее. Столбняк, благодаря прививкам, встречается редко, но при этом смертельно опасен. Поэтому, если вы серьезно поранились, обратитесь в ближайший травмпункт. Это особенно важно, если с момента вашей последней прививки от столбняка прошло более 10 лет (в случае особо тяжких травм — более 5 лет).

3. Не ныряйте и не входите резко в воду после длительного пребывания на солнце

Если вы разгорячены, входите в воду аккуратно и постепенно. При резком перепаде температур можно потерять сознание, что в воде особенно опасно.

4. Защитите себя и близких от теплового удара в жаркую погоду

В жару легко перегреться. Тепловой удар можно получить не только на солнце, но и в помещении, если там высокая температура. Признаки перегрева: головокружение, слабость, возбуждение, спутанность сознания, невнятная речь, тошнота и рвота. При их появлении вызывайте врача.

Не оставляйте пожилых людей, детей и животных одних в закрытой машине. В автомобиле, стоящем на солнце, температура может доходить до +49 °C, даже если на улице при этом +21 °C. Этого достаточно для того, чтобы получить опасный для жизни тепловой удар за несколько минут, даже если окно приоткрыто.

Если жарко в квартире, пользователи сети советуют следующее: нужно заморозить воду в 1,5-литровых бутылках и поставить перед вентилятором, распылить воду на шторы и набрать полную ванну холодной воды (она будет нагреваться, забирая тепло из воздуха).

5. Избегайте снежных колодцев под деревьями

После обильных снегопадов под елями возникает «колодец» из рыхлого снега. Нижние ветви не дают снегу утрамбовываться, и у ствола образуется пустота, заметенная сверху и абсолютно незаметная глазу. Если человек провалится в такую ловушку, то ему будет очень трудно выбраться самостоятельно: при любых движениях снег обрушивается, мешая двигаться и дышать. Обычно в такие колодцы попадают лыжники — любители прокатиться по свежему снежку. Чтобы избежать опасности, объезжайте деревья с запасом.

6. Учитывайте слепую зону водителя

Если система зеркал в автомобиле настроена неточно, водитель может не заметить других участников движения из-за слепой зоны (участков дороги, которые не видны водителю) и задеть их при перестроении или повороте. Если вы мотоциклист или велосипедист, не прижимайтесь близко к едущим авто: это чревато аварией. Если вы водите машину, отрегулируйте боковые зеркала правильно.

7. Не давайте аспирин детям до 16 лет

Детям до 16 лет нельзя принимать аспирин из-за риска развития синдрома Рея — крайне опасного состояния. Проконсультируйтесь с врачом и замените аспирин другими препаратами.

8. Запивайте лекарства только водой

Не запивайте таблетки ничем, кроме воды. Неизвестно, как подействует лекарство, если смешать его с другими жидкостями. Например, фруктовые соки способны ослабить или усилить воздействие лекарственных компонентов.

9. Если вы подавились, никогда не убегайте в туалет или другое место, где нет людей

Если вы подавились, никогда не убегайте в туалет, чтобы «никого не смущать». В туалетной кабинке вы можете потерять сознание и задохнуться. Не стесняйтесь показать, что вам срочно нужна помощь.