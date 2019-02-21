9 экспресс-диет от знаменитостей для тех, кто хочет успеть похудеть к 8 марта

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Когда до праздников остается пару недель, в голове многих женщин появляется мысль: «А не сбросить ли пару килограммов?» И в таких случаях на помощь срочно худеющим приходят всезнающие обитатели бьюти-форумов, а страницы поисковиков пестрят странными заголовками о чудодейственных свойствах соды. Но не нужно бросаться из крайности в крайность, ведь похудеть в короткий срок, не навредив здоровью, вполне реально.

AdMe.ru собрал популярные экспресс-диеты, которыми пользуются знаменитости, чтобы вернуть себя в форму к важному мероприятию.

Дженнифер Лопес — 10-дневная белковая диета

В 2019 году певица Дженнифер Лопес отпразднует свое 50-летие. Но мы-то знаем, что эта женщина не из тех, кто смотрит на цифры в паспорте. Чтобы привести себя в форму к приближающейся весне, Дженнифер Лопес решила на 10 дней отказаться от углеводов. И результат не заставил себя ждать: по окончании марафона в своем инстаграме Лопес поделилась фотографией в спортивном топе и лосинах. Подтянутая фигура певицы привела в восторг не только поклонников, но и ее бывшего возлюбленного Паффа Дэдди. Известный американский рэпер оставил комментарий: «Боже мой!» — и сопроводил его сердечками.

Почему диета работает? Углеводы являются топливом для организма — это наша энергия. Чтобы организм избавлялся от накопленного жира, нужно создать дефицит энергии, которая поступает с пищей. И тогда для поддержания жизнеспособности организм будет брать энергию из своих запасов, которыми являются жировые отложения. Белковая пища в такой диете играет защитную роль: белок строит новые клетки и ткани, защищая внутренние органы и мышцы от истощения.

Жизель Бюндхен — творожная диета

Супермодель Жизель Бюндхен предпочитает творожную диету. За 3 дня до важного показа или фотосессии бывший «ангел» Victoria’s Secret отказывается от всех продуктов, кроме яиц и творога. На завтрак Жизель съедает яйцо всмятку, а на обед и ужин — не более 200 г творога, запивая его несладким чаем. Результат — минус 3 кг. Творог и яйца — это белковые продукты, поэтому принципы диет Жизель Бюндхен и Дженнифер Лопес совпадают. Но модель создает еще больший дефицит калорий, уменьшая свои порции. В суточном рационе экспресс-диеты Жизель Бюндхен не более 800 ккал.

Ким Кардашьян — питьевая диета

Еще одна любительница быстрых диет — светская львица Ким Кардашьян. Чтобы сбросить лишний вес к важному мероприятию, модель убирает из своего рациона всю твердую пищу, а на протяжении всей диеты употребляет только чистую воду, чай, супы и смузи. Таким образом Ким Кардашьян за 4 дня сбросила 4 кг к светскому мероприятию Met Gala. При правильном подходе питьевая диета очищает организм от шлаков и токсинов, убирает отечность и объемы, приводит в порядок кожу. Все — из-за большого количества клетчатки.

Детокс-диета Гвинет Пэлтроу

Свою экспресс-диету Гвинет Пэлтроу придумала сама. Диета рассчитана на 5 дней, а время приготовления блюд не должно занимать больше 20 минут. Во время диеты актриса отказывается от кофеина, алкоголя, сахара, соевых продуктов и глютена. Каждое утро Гвинет выпивает стакан теплой воды с лимоном. При этом она ест 4 раза в день любую пищу, отказываясь от жирного и жареного. Также в рационе актрисы нет мяса, так как Пэлтроу является вегетарианкой. По ее заявлению, эта диета в большей степени является правильным питанием, принципы которого способствуют не только похудению, но и очистке организма.

Хайди Клум — разгрузка на квашеной капусте

Уже много лет подряд модель Хайди Клум прибегает к диете на квашеной капусте. Капусту модель использует либо в качестве основного ингредиента, либо в качестве универсального блюда для перекусов. Уникальность и полезность квашеной капусты в том, что по количеству минеральных веществ и витаминов она превосходит свежую белокочанную капусту. Повышенное содержание пищевых волокон, клетчатки и витамина С делает квашенную капусту идеальным продуктом для нормализации пищеварения.

Ева Лонгория — правильное питание в течение 14 дней

Всегда подтянутая Ева Лонгория неоднократно признавалась в любви к еде, но при этом на экране актриса всегда предстает в идеальной форме. Звезда «Отчаянных домохозяек» не сторонница радикальных мер, поэтому ее диета больше напоминает правильное питание. На 10–14 дней Лонгория полностью исключает из рациона все вредные продукты, а в ее меню появляется большое количество овощей, каши на воде, нежирные сорта мяса и рыбы. Таким образом ей удается избавиться от лишних 3–4 кг.

Ума Турман — сладкая диета

От быстрой диеты Умы Турман будут в восторге сладкоежки. В течение 5–6 дней рацион актрисы составляют лишь фрукты, обезжиренный йогурт и мороженое. При этом сахар в чистом виде употреблять нельзя. На ужин Ума Турман съедает половину плитки черного горького шоколада. Такую диету можно назвать полезной лишь в том случае, если придерживаться всех ее основ: есть необходимое количество фруктов, употреблять кисломолочные продукты, а покупное мороженое заменять домашним.

Кендалл Дженнер — яблочная диета

А вот Кендалл Дженнер подходит к своей фигуре более жестко. Перед показом шоу Victoria’s Secret в 2016 году модель целую неделю ела только яблоки некислых сортов, кашу на воде и пила очищающие травяные чаи. Внимание: эта монодиета достаточно сложная, а при неправильном подходе может навредить здоровью.

Бонус: 9-дневная диета Маргариты Королевой, благодаря которой Полина Гагарина похудела на 40 кг

Конечно же, чтобы похудеть на 40 кг, известной российской певице понадобилось намного больше времени. Но во многих интервью Полина Гагарина признавалась, что привести себя в форму после рождения ребенка она смогла благодаря именно этой нехитрой диете. Классическая диета заключается в том, чтобы в течение 9 дней есть только отварной рис, отварную курицу и овощи. На каждую группу продуктов приходится 3 дня подряд. При этом можно пить неограниченное количество жидкости, но без сахара и соли. Таким образом бывшая выпускница питалась почти полгода, что помогло ей похудеть с 88 кг до 48 кг.