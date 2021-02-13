9 досадных ошибок, из-за которых мы выходим от парикмахера в слезах

Волосы человека растут со скоростью 0,35 мм в день. Если неудачно срезать 5 см длины, отращивать шевелюру придется почти 5 месяцев. О том, как это неприятно, знают все, кого «обкорнали» в салоне красоты. Но не все понимают, что часто в неудачной стрижке виноваты не люди с ножницами, а мы сами.

Мы в AdMe.ru с интересом прочитали откровения парикмахеров и поняли, как их клиенты сами ставят крест на красивой прическе. В бонусе вас ждет лайфхак, который поможет реже мыть голову и не ходить при этом с грязными волосами.

1. Неправильно подбирают прическу

Некоторые стрижки подходят только определенному типу волос. Например, ровный срез одинаковой длины хорошо смотрится на густых волосах, а тонкие лучше стричь слоями. Парикмахеры знают все эти нюансы, поэтому стоит прислушаться к их советам, а не настаивать на стрижке как у модели в интернете или любимой актрисы. В реальной жизни она все равно так выглядеть не будет. На многих фотографиях используются шиньоны, или у модели просто очень густые волосы. Если у вас тонкие или мягкие волосы, добиться такого же эффекта не получится. © iliketostilst / Reddit

Сложные окрашивания потрясающе выглядят на фото в инстаграме, но большинству людей они просто не подойдут. Это дорого и очень долго. У вас не получится сделать «радугу» под черными волосами за 1 сеанс, а обесцвечивание не создаст идеальный блонд. Более того, часто парикмахеры сами не знают, как волосы отреагируют на ту или иную процедуру. © ItzLog / Reddit

Если вам приглянулась стрижка на картинке, закройте пальцем лицо модели, чтобы убедиться, что вам понравились именно волосы, а не внешность человека. © Theemperortodspengo / Reddit

У меня была клиентка по имени Фрида. Ей было 90 лет. Каждую неделю она приходила с фотографией Джессики Бил и говорила: «Сделай меня похожей на нее». Черт возьми, я старалась, но Фрида всегда уходила немного разочарованной. © pugthug_ / Reddit

2. Надевают неподходящую одежду

Парикмахеры советуют приходить к ним в той одежде, которую вы носите чаще всего, ведь прическа должна вписываться в ежедневный образ. Если большую часть времени вы носите пестрые вещи в стиле casual, на стрижку нужно надеть именно их, а не нежное платье, которое достаете из шкафа раз в год. Некоторые вещи специалисты просят вообще оставить дома. Не приходите в салон в кофте с капюшоном или высоким воротником, если не сможете ее снять. Такая одежда очень мешает стричь и красить волосы. © Leidylike / Reddit

Мужчины, все эти наглухо застегнутые рубашки и галстуки выглядят круто, но их трудно не залить водой. Если можно, надевайте что-то другое. © chocolatebunbun_arts / Reddit

3. Не могут усидеть на месте

Когда человек ерзает в кресле, болтает ногами или постоянно оглядывается по сторонам, парикмахеру сложно работать. Если сидеть, скрестив руки или ноги, стрижка с одной стороны может получиться короче. А когда мастер работает с машинкой, лучше не отклоняться от лезвия и не двигать шеей. Моя боль — клиенты, которые постоянно дергают головой. Я прошу человека сесть прямо, немного наклониться и смотреть вниз, а потом вижу, что он наблюдает за мной в зеркале и приподнимает голову. Возвращаю его на место, и все повторяется по кругу. Еще есть люди, которые поднимают голову во время мытья волос, чтобы «помочь» парикмахеру. Но они не помогают, а только заливают свою одежду водой. © chocolatebunbun_arts / Reddit

Научитесь разговаривать, не мотая головой во все стороны. Если получится, предупреждайте, когда собираетесь чихнуть. © SnailMassacre / Reddit

4. Поддаются сиюминутным эмоциям

Женщины часто идут в парикмахерскую из-за неудач в личной жизни. Кардинально меняя образ, они пытаются отпустить прошлое и почувствовать себя увереннее. Но болезненные эмоции после расставания — плохие советчики, когда речь идет о смене имиджа. Не приходите в салон, потому что вас обидел парень и вы решили сделать пикси, чтобы доказать ему, что контролируете свою жизнь. Как бы круто это ни выглядело, потом вы будете плакать, ненавидеть себя и нас — за то, что позволили вам это сделать. Вот почему парикмахеры стараются отговорить вас от радикальной смены длины или вообще отказываются делать стрижку. © megferno / Reddit

Я называю это «правилом челки».

— Хочу челку.

— У вас уже была красивая челка?

— Нет.

— Долго думали, чтобы ее сделать?

— Сегодня решила.

— Случилось что-то серьезное?

— Да вот с парнем рассталась. © bphairartist / Reddit

У меня были клиенты, которые говорили, что хотят изменений и дают мне полную свободу действий. В 99 % случаев они оставались недовольны. Но многие девушки приходили через месяц и извинялись — им нужно было время, чтобы привыкнуть к новому образу. Так что мой совет: не меняйте имидж сразу после разрыва, выждите месяцок. © kazphantom / Reddit

5. Приходят с «тяжелой» укладкой

Если клиент несколько дней не мыл голову, парикмахеру сложно оценить реальное состояние волос и подобрать стрижку, а краска будет ложиться хуже. Жир утяжеляет волосы, и мастер просто не видит, как они лягут в чистом виде. Средства для укладки обладают тем же эффектом, но многие об этом не задумываются и нередко отказываются от мытья головы в салоне. Ничем не мажьте голову, даже если это натуральные продукты вроде кокосового масла. Часто вреда от них больше, чем пользы, а мастеру приходится кучу раз промывать волосы, чтобы они наконец-то перестали быть жирными. © Konst93 / Reddit

Один клиент попросил сделать стрижку с переходом длины на боках. К счастью, макушку он сказал не трогать. Уж не знаю, чем этот парень делал укладку, но это точно не предназначалось для волос. Когда я закончил с боками, он вдруг спросил, нельзя ли снять длину еще и сверху. Я ответил, что с такой укладкой вообще ничего не смогу сделать, но он настаивал. Чтобы доказать свою правоту, я слегка намочил его волосы, и от этого в них образовался колтун. © TenebriRS / Reddit

Приходите с чистыми волосами, без средств для укладки и без головного убора. Вы сократите время визита вдвое, если парикмахеру не придется разглаживать заломы, оставшиеся от шапки. © Cynthia_NotCyndi / Reddit

6. Не понимают, какую длину срезают

Для многих парикмахеров состояние шевелюры важнее, чем длина, поэтому они обрезают все поврежденные волосы. Если клиент не предупредил, что хочет оставить длину, его может ждать неприятный сюрприз. Проблемы начинаются и в том случае, когда человек дает абстрактные определения вроде «сверху подлиннее, по бокам короче» или просит «убрать сантиметров 5». Кстати, если захотите обновить прическу и помните, когда стриглись в последний раз, так и скажите парикмахеру — зная скорость роста волос, он высчитает нужную длину. Пожалуйста, смотрите, как выглядят сантиметры, которые вы просите убрать, на линейке. Часто люди просто не понимают, какую длину собираются срезать. © ambersavampire / Reddit

Меня учили вообще не использовать единицы измерения, потому что все по-разному их себе представляют. Когда вас спрашивают о желаемой длине, можно просто подвернуть волосы до нужного уровня и заодно оценить, как это будет выглядеть. © FeralMuse / Reddit

7. Не готовы ухаживать за окрашенными волосами

После краски волосы становятся более хрупкими и им нужен особый уход. Как минимум шампунь для защиты цвета без спирта и сульфатов в составе. Но многие женщины считают, что и обычный шампунь подойдет, а потом сетуют, что дорогое окрашивание быстро смылось. Не понимаю людей, которые готовы потратить 6 часов и $ 400 на фантазийный цвет, но не хотят покупать профессиональные средства для ухода. Шампуни и кондиционеры, которые продаются в салонах, рассчитаны на определенные типы волос и содержат специфические ингредиенты. А если вы будете мыть голову шампунем из супермаркета, цвет сразу смоется. У таких средств слишком высокий уровень pH, и они портят волосы. © hopecreech / Reddit

Профессиональные средства настолько концентрированные, что в итоге вы как раз экономите деньги. Но приобретайте их только в салонах. В обычных магазинах можно попасть на просрочку или фальсификат. © thatweirdvintagegirl / Reddit

8. Не рассказывают об экспериментах с волосами

Некоторые женщины боятся, что парикмахер осудит их за использование хны или дешевой краски из супермаркета. Но если вы не хотите получить неожиданный цвет или вообще лишиться волос, лучше никого не обманывать. Правда все равно выйдет на поверхность. Например, когда ваши «нетронутые» волосы при обесцвечивании станут не желтыми, а оранжевыми. Мы должны знать, чем вы пользовались раньше, чтобы выбрать порядок действий при окрашивании. Работать с испорченными волосами намного дороже, чем сделать все правильно с первого раза. © iliketostilst / Reddit

Моя мама работала с новой клиенткой и спросила ее, что она делала с волосами. Та рассказала, что несколько лет назад красилась в шатенку, пару месяцев назад делала обесцвечивание, а потом закрашивала корни коричневым. И вот в процессе окрашивания мама увидела, что волосы под фольгой стали зелеными. Оказалось, после обесцвечивания клиентка еще красилась в синий. Маме пришлось нейтрализовать зеленый цвет и взять более дорогую краску, чтобы сделать нужное окрашивание. Женщина была брюнеткой и хотела поскорее перейти в блонд. © faknugget / Reddit

Одна дама хотела сменить цвет волос и божилась, что никогда не пользовалась бытовыми красками. А во время процедуры получила химический ожог, потому что профессиональный окислитель вступил в реакцию с предыдущей краской. В итоге женщина вообще лишилась волос. © hakunaa-matataa / Reddit

9. Спорят с парикмахером и доказывают свою правоту

Парикмахеры долго учатся, чтобы знать все о типах волос, химии цвета и особенностях стрижек. Поэтому указывать им, как делать срез или сколько держать краску, бессмысленно. Но и молчать, когда видите, что с одной стороны волосы получились короче, не нужно. Не пытайтесь говорить парикмахерскими терминами, это только сбивает с толку. Просто опишите то, что хотите получить, и хороший мастер вас поймет. © ridgewood38666 / Reddit

Если вам что-то не нравится, говорите сразу, а не пишите через 2 дня негативный отзыв. Все можно исправить, пока вы еще сидите в кресле. © WeefBistle / Reddit

Самое плохое — взять с собой маму или девушку. Однажды я стриг мальчика по фотографии: короткие бока и затылок, выбритые полоски сбоку, волосы волной на одну сторону. Его мама незаметно подкралась сзади и сказала мне, что нужно стричь короче. Я объяснил, что так волосы нормально не лягут, но она начала рассказывать, что училась на парикмахера и все такое. Тогда я дал ей ножницы и предложил показать мне, как надо. Дамочка даже не знала, как держать инструмент, поэтому оставила все как есть, нервно расплатилась и ушла. Через неделю пришел ее сын и поблагодарил, что я не подстриг его короче. © TheOnlyRealWarrior / Reddit

Бонус: профессиональный совет по мытью волос

Не мойте голову каждый день! Рекомендуемый максимум — 2 раза в неделю. Наш естественный кожный жир не грязный и не плохой, он выполняет защитную функцию. И если вы часто используете агрессивную химию (любой шампунь), чтобы удалить этот жир, его будет вырабатываться еще больше. Это естественная защита от пересушивания.

На следующий день после мытья волос нанесите на кожу головы скраб на водной основе, а на кончики — немного кондиционера. Шампунь не используйте. Повторите процедуру на следующий день, и со временем кожа привыкнет к новому уходу. © notyourbae420 / Reddit

А у вас бывало такое, что после посещения парикмахерской вы не могли смотреть в зеркало? Сейчас довольны своей стрижкой?