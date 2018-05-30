9 добавок, которые работают лучше и стоят дешевле любого крема от морщин
Возьмите упаковку любого крема против морщин. Наверняка вы найдете в составе витамины, антиоксиданты и жирные кислоты, и с вероятностью 99 % — коллаген и гиалуроновую кислоту. Эти добавки можно купить в аптеке: отдельно они стоят дешевле, чем крем от морщин. Вот информация о том, что именно нужно коже, чтобы оставаться упругой и подтянутой.
AdMe.ru собрал добавки, которые позаботятся о коже: защитят от ультрафиолета, мороза и ветра, помогут восстановиться, улучшат синтез коллагена и гиалуроновой кислоты или восполнят их нехватку.
Что делать, чтобы не было морщин
Чтобы кожа оставалась молодой как можно дольше, нужно:
- Усилить защитный барьер: чем он слабее, тем больше кожа теряет влагу, становится сухой, тонкой и тусклой, легче обгорает на солнце и хуже восстанавливается.
- Стимулировать обновление: компенсировать коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту. С возрастом кожа вырабатывает меньше этих веществ, и нужно добавить их извне либо стимулировать выработку.
- Добавить антиоксиданты: они защищают от свободных радикалов, из-за которых кожа стареет, и от разрушения коллагена — ее главного «строительного материала».
Нужны все 3 компонента. Если делать упор только на коллаген, без защиты кожа будет накапливать вредные вещества и стареть. Если добавить только антиоксиданты, усилить защиту — кожа будет ограждена от микробов и солнца, но морщины не станут меньше.
Кремы, сыворотки, инъекции и флюиды — не залог молодой и красивой кожи. Косметические бренды производят маски на основе гиалуроновой кислоты, добавляют в крем коллаген, предлагают инъекции с витаминами. Кроме действующего вещества, в каждом продукте есть длинный список других компонентов.
Купив крем за 1 000–2 000 рублей, в итоге получаем слишком мало веществ, которые действительно приводят кожу в тонус. Витамины и добавки в капсулах — альтернатива, которая обойдется минимум в 5–10 раз дешевле.
Усиливаем защиту
- Витамин Е (капсулы). Витамин Е — мощнейший антиоксидант. Действует синергетически с витамином С: предотвращает солнечные ожоги, активно противостоит свободным радикалам, защищает кожу от окислительного стресса и старения. Применение: 1 капсула витамина Е в день. Рекомендуемая норма — 15 мг действующего вещества.
- Гель с феруловой кислотой. Если к витаминам Е и С добавить феруловую кислоту, защита кожи от солнца увеличится в 4–8 раз. Феруловая кислота увлажняет и разглаживает кожу, стимулирует микроциркуляцию, синтез коллагена и эластина, противостоит фотостарению. Ученые выяснили, что лучшее применение феруловой кислоты — гель: в этой форме она легко проникает в кожу и усиливает защитный барьер. Применение: наносить 2–3 раза в неделю, избегая кожи вокруг глаз. Перед тем как нанести на лицо, нужно обязательно проверить гель на руке.
- Витамин А (капсулы). Витамин А усиливает выработку коллагена, повышает иммунитет кожи. По мнению ученых, ретинол защищает от ультрафиолета не хуже солнцезащитного крема. Применение: 1 капсула с 700 мкг витамина А в день (не больше 3 000 мкг).
Стимулируем обновление
- Коллаген. Соединительный белок, без которого кожа не может обойтись. С возрастом количество коллагена, который вырабатывает тело, падает и нужно восполнять его недостаток. Ученые выяснили, что прием коллагена в качестве добавки улучшает состояние кожи у женщин всего за 8 недель: меньше шероховатость и потеря воды, больше — увлажненность и эластичность. Применение: капсулы с 2,5 г коллагена в день.
- Гиалуроновая кислота. Когда уменьшается количество гиалуроновой кислоты, кожа становится сухой, обезвоженной и неэластичной. Японские ученые провели исследование: разделили людей на 2 группы, одна из которых принимала плацебо, а другая — 120 мг гиалуроновой кислоты в 1 капсуле в день. Через 12 недель у тех, кто принимал гиалурон, стали заметно меньше морщины. Применение: капсула со 120 мг действующего вещества 1 раз в день.
- Масло купуасу (родственник какао из тропиков). Быстро проникает в кожу и удерживает влагу лучше любого другого масла. В купуасу есть мощные антиоксиданты и жирные кислоты, которые помогают коже обновляться и надолго сохранять молодость. Масло удерживает на 30 % больше влаги, чем ланолин, который используют как компонент в корейской и японской косметике. Применение: вместо ночного крема или как маску: нанести на 20 минут, промокнуть излишки бумажной салфеткой.
Добавляем антиоксиданты
- Витамин С. Мощный антиоксидант, который защищает от свободных радикалов и окислительного стресса. Это значит, кожа легче восстанавливается после того, как обгорела на солнце, обветрилась или замерзла. Чем мы старше, тем сложнее коже восстанавливаться и обновляться, и витамин С решает эту проблему. Применение: капсулы с 75 мг витамина С в день для женщин и 90 мг — для мужчин.
- Витамин N (липоевая кислота). Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов. Работает вместе с другими антиоксидантами — витаминами С и Е, усиливает их антивозрастной эффект. Снимает воспаление, помогает реконструировать коллаген. Применение: 1 капсула в день с 20–50 мг липоевой кислоты.
- Коэнзим Q 10. Ученые выяснили, что коэнзим значительно уменьшает морщины и линии микрорельефа, предотвращает потерю упругости, улучшает гладкость кожи. Не защищает кожу от солнца и не влияет на гидратацию, но отлично подходит для межсезонья. Применение: 1 капсула с 30 мг коэнзима в день.
Бонус: 4 лучших масла для снятия макияжа и вместо ночного крема от морщин
- Аргановое масло. Ученые проверили, как масло влияет на кожу у женщин после менопаузы. Его ежедневное применение улучшает эластичность кожи всего за 60 дней. Масло усиливает способность кожи удерживать влагу, делает ее мягкой.
- Миндальное масло. Благодаря витаминам Е и К помогает коже быстро восстанавливаться и быть эластичной. Естественный барьер от ультрафиолета, степень защиты — 4,6 SPF.
- Масло виноградных косточек. Одно из самых востребованных у косметических компаний: используется как база для кремов, лосьонов и масок. В нем много витаминов, жирных кислот: пальмитиновая — помогает вырабатывать коллаген и эластин, стеариновая — защищает от солнца, линолевая — мощный антиоксидант.
- Кунжутное масло. Обладает отличной гидрофобностью — хорошо удерживает влагу в коже. В нем есть 3 мощных антиоксиданта, которые защищают кожу от воздействия солнца и замедляют старение.
Уверены, у вас есть свои секреты, как сохранить кожу свежей и сияющей. Поделитесь?
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