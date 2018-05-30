9 добавок, которые работают лучше и стоят дешевле любого крема от морщин

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Возьмите упаковку любого крема против морщин. Наверняка вы найдете в составе витамины, антиоксиданты и жирные кислоты, и с вероятностью 99 % — коллаген и гиалуроновую кислоту. Эти добавки можно купить в аптеке: отдельно они стоят дешевле, чем крем от морщин. Вот информация о том, что именно нужно коже, чтобы оставаться упругой и подтянутой.

AdMe.ru собрал добавки, которые позаботятся о коже: защитят от ультрафиолета, мороза и ветра, помогут восстановиться, улучшат синтез коллагена и гиалуроновой кислоты или восполнят их нехватку.

Что делать, чтобы не было морщин

Чтобы кожа оставалась молодой как можно дольше, нужно:

Нужны все 3 компонента. Если делать упор только на коллаген, без защиты кожа будет накапливать вредные вещества и стареть. Если добавить только антиоксиданты, усилить защиту — кожа будет ограждена от микробов и солнца, но морщины не станут меньше.

Кремы, сыворотки, инъекции и флюиды — не залог молодой и красивой кожи. Косметические бренды производят маски на основе гиалуроновой кислоты, добавляют в крем коллаген, предлагают инъекции с витаминами. Кроме действующего вещества, в каждом продукте есть длинный список других компонентов.

Купив крем за 1 000–2 000 рублей, в итоге получаем слишком мало веществ, которые действительно приводят кожу в тонус. Витамины и добавки в капсулах — альтернатива, которая обойдется минимум в 5–10 раз дешевле.