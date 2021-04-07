9 дико популярных трендов дизайна, от которых больше мороки, чем пользы

Прежде чем начать ремонт, мы изучаем примеры интерьеров в сети. Всем нравятся идеальные картинки: светлые стены, необычные дизайнерские решения, смелые модификации. К сожалению, многие забывают, что обычно в квартире живут, а не только фотографируют. И черные фасады на кухне выглядят эффектно, но пачкаются сильнее других.

Мы в AdMe.ru изучили примеры современного дизайна и отобрали несколько решений, которые красиво смотрятся только на картинке, а в быту доставляют массу хлопот.

Гладкая и глянцевая фурнитура на кухне

Элементы кухонной мебели, сделанные из глянцевой нержавейки, отлично смотрятся на фото. Взгляд так и притягивает аккуратный блеск ручек холодильника, микроволновки или других предметов. В быту все прозаичнее: на металлических поверхностях с удивительной скоростью оседает грязь. Стоит только один раз открыть дверцу холодильника мокрой рукой, как на ручке появляются характерные пятна. Следы жира на ручках и боковых стенках микроволновки приходится оттирать с завидной регулярностью. А столешница из стали быстро покроется царапинами. Чтобы облегчить уборку, выбирайте матовую фурнитуру и технику.

Кровать из поддонов

С одной стороны, кровать из поддонов — это стильно, экологично и дешево. При этом вещь можно сделать своими руками, она смотрится необычно и притягивает взгляд — так и хочется сфотографировать. Однако у такой кровати есть и минусы. Во-первых, необработанные деревянные поддоны имеют пористую структуру и просто-таки притягивают пыль. Во-вторых, имеет значение, где поддоны использовались раньше, — есть вероятность, что доски побывали на «грязных» работах, следовательно, могут быть «заражены» токсичными или вредными веществами. Вместо поддонов можно купить обычную деревянную кровать.

Вешалка для одежды вместо шкафа

Социальные сети пестрят фотографиями, где хозяева используют вместо шкафа напольную вешалку. Выглядит это красиво и эстетично, особенно когда одежда соответствует интерьеру комнаты. Но на практике такая вешалка быстро захламляется: в спешке мы вешаем одежду неровно или просто набрасываем сверху. Поэтому, если вы не уверены, что сможете поддерживать порядок, лучше купить классический шкаф.

Проектор вместо телевизора

В моду то и дело возвращаются предметы из прошлого: виниловые проигрыватели, фотоаппараты мгновенной печати. Популярность набирают и проекторы. Их покупают вместо телевизора: якобы при просмотре кино на проекторе вы испытываете совсем другие ощущения — комната сразу становится более уютной. Но у проектора также есть куча существенных минусов. Во-первых, для его использования нужен специальный экран или, на худой конец, светлая стена. Во-вторых, в светлое время суток его смотреть сложно, мешает свет, поэтому нужны плотные шторы. Также к проектору необходимы динамки, да и в целом его содержание и обслуживание обойдется дороже, чем телевизор.

Черные фасады мебели

Полностью черная кухня или просто отдельные ее элементы смотрятся эффектно и дорого. Однако в быту черный цвет доставляет много проблем и требует тщательного ухода. Например, жесткая вода может оставлять на мебели разводы, которые хозяевам придется нудно и долго оттирать тряпкой. Также черные фасады (неважно, матовые или глянцевые) могут визуально «утяжелить» помещение, особенно маленькое. Поэтому, если сомневаетесь, стоит ли приобретать черную кухню, лучше отдать предпочтение более светлым тонам.

Камин

Несомненно, камин — главный атрибут уюта из рождественских фильмов. Но, к сожалению, реальность несколько отличается от картинки. Камин имеет множество недостатков. В первую очередь, открытый огонь пожароопасен. Кроме того, печь требует ухода: необходимо чистить золу, заготавливать дрова, следить за пламенем. В доме должна быть продумана система вентиляции, иначе при розжиге запах гари распространится по дому. К тому же камин — удовольствие недешевое. На замену классическому варианту можно выбрать более доступную и безопасную его вариацию — биокамин.

Высокий кран на кухне

Часто дизайнеры интерьеров стараются расположить мебель в комнате наиболее органично. Иногда, особенно в небольших квартирах, маленькую чашу раковины пытаются компенсировать высоким изливом крана. С одной стороны, это удобно: всегда можно помыть большую кастрюлю или трехлитровую банку. Однако некоторые хозяева столкнулись с тем, что вода попадает на все близлежащие поверхности. Вода из крана с высоким изливом может забрызгивать все вокруг. От избытка влаги столешница, особенно недорогая, портится. Поэтому при обустройстве кухни старайтесь соблюдать золотую середину и выбирайте чашу умеренной глубины, а кран оптимальной высоты.

Кирпичные стены

С ростом популярности стиля лофт многие дизайнеры стали использовать в интерьерах кирпичную кладку. На первый взгляд, это идеальное решение, ведь кирпич — прочный, долговечный и экологичный материал. Но кирпич в интерьере также не лишен недостатков. В первую очередь, он имеет пористую структуру, на которой может образовываться плесень. Также из-за своей структуры такая стена становится «магнитом» для пыли и грязи. Поэтому, чтобы избежать лишней мороки, выбирайте более классические варианты отделки.

Открытые полки рядом с плитой, вытяжкой, мойкой

Тренд последних лет — открытое хранение, когда предметы находятся не в шкафчиках, а на полках. Но открытое хранение на кухне не лучшая идея. В первую очередь, на поверхностях собирается пыль. Так что, прежде чем налить в чашку чай, ее придется ополаскивать. Во-вторых, точно не стоит размещать открытые полки рядом с плитой, вытяжкой и мойкой — самыми «грязными» местами на кухне. На посуду и сами полки будет постоянно попадать жир. Вместо открытых полок можно установить обычные прозрачные шкафы.