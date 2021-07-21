9 простейших советов, с которыми в любой обуви будет удобно, как в домашних тапочках

Когда новенькая пара обуви в первый же выход стирает ноги или неровная дорога оставляет царапину на каблуке, становится обидно до слез. Эти и другие обувные неприятности можно легко предотвратить. Часто для этого лишь нужно вооружиться подручными средствами.

Мы в AdMe.ru уверены: обувь, хоть и красивая, не должна требовать жертв. Поэтому вооружились простыми трюками, которые позволят избежать появления мозолей и других неприятностей.

1. Лейкопластырь на обуви предотвратит мозоли

Лейкопластырь незаменим, не только если вы уже накатали мозоль. Эту неприятность можно легко предотвратить. Просто возьмите лейкопластырь (подойдет и не бактерицидный) или молескин и приклейте его. Но не на стопу, а на обувь. Можно расположить его на жестком месте или же на том, которое натирает. Пластырь, особенно с тканевой поверхностью, уменьшит трение между нежной кожей ног и обувью.

2. Прокладки избавят от пота и запаха

У обычных прокладок гораздо больше функций, чем принято думать. Например, они в два счета избавят обувь от пота и ненужного запаха. Есть несколько вариантов использования. Можно приклеить ежедневную прокладку прямо на стельку — она будет впитывать влагу. Чем меньше пота, тем меньше шансов, что появится неприятный аромат. Кроме того, прокладки можно вложить в пару после носки — запах и пот исчезнут без следа.

3. Лейкопластырь снимет усталость

Ходить в обуви на каблуках целый день отважится далеко не каждая девушка. После такого испытания хочется как можно скорее добраться до дома и влезть в мягкие тапочки. Дело в том, что обувь на высоком каблуке оказывает давление на нервы, которые расположены между указательным, средним и безымянным пальцами. Именно это провоцирует неприятные ощущения. Чтобы свести их к минимуму, обмотайте лейкопластырем указательный и средний или средний и безымянный пальцы. Это снизит давление и дискомфорт, и вы сможете дольше наслаждаться любимой парой туфель. Будьте аккуратны и не обматывайте пальцы слишком сильно.

4. Тканевые вьетнамки спасут от волдырей

Вьетнамки — незаменимая обувь летом: в них нежарко и удобно. Однако у них есть серьезный недостаток: резиновые ремешки могут натирать кожу возле пальцев. Если это ваш случай, не спешите откладывать шлепанцы в шкаф до лучших времен. О волдырях и болезненных ощущениях при носке можно забыть, если обтянуть ремешки полосками ткани. Понадобится мягкая ткань, клеевой пистолет, клей и ножницы. Если не хочется заморачиваться с хендмейдом, выбирайте обувь с тканевыми ремешками либо следуйте простым рекомендациям: не надевайте вьетнамки, когда они мокрые — так мозоли появятся быстрее. Также не стоит носить их ежедневно, лучше делать перерыв хотя бы на день.

5. Протекторы защитят каблуки и добавят комфорта

Застрявший в земле, на гравийной дорожке, а то и вовсе в решетке каблук — весьма досадное положение. К счастью, сегодня есть способы обезопасить свое здоровье, а заодно и каблуки. Пару туфель защитят специальные протекторы из поливинилхлорида, они бывают разных цветов — подобрать подходящие не составит труда. Протекторы распределяют вес и позволяют комфортно ходить по траве, брусчатке и другим поверхностям.

6. Крючки сэкономят место

У тех, у кого не очень много обуви, вряд ли возникнут трудности с хранением. А вот если у вас несколько пар на каждый сезон, уместить их в шкаф или обувницу может быть проблематично. Сэкономить место в прихожей помогут обычные крючки: разместите их невысоко от пола и вешайте кроссовки, кеды, туфли и другую обувь, у которой отсутствует голенище.

7. Средство для мытья посуды очистит флисовую обувь

Мягкий флис — отличная подкладка, на нем ноги чувствуют себя максимально комфортно. Вот только ткань теряет вид, когда пачкается и скатывается. Вернуть ее к жизни способно средство для мытья посуды. Если вода не справляется с пятном, нанесите на него каплю средства для посуды, потрите круговыми движениями. После этого уберите остатки средства влажной тканью, промокните сухим полотенцем и дайте высохнуть вдали от прямых солнечных лучей и других источников тепла.

8. Лак для волос убережет от скольжения

В некоторой обуви ноги имеют обыкновение скользить. Такая неловкость случается, когда мы покупаем обувь на размер больше. А еще у многих из нас одна нога чуть-чуть больше другой, поэтому меньшая не столь устойчиво держится в обуви. Чтобы во время ответственного выхода не случился конфуз, нанесите на ноги немного лака для волос: ступни станут липкими, и нога будет прочно зафиксирована.

9. Рулон газеты расширит голенища

Новые сапожки могут жать не только в области носка или пятки, но и в голенище. Его можно растянуть при помощи обычной газеты. Для этого понадобится несколько газет, которые можно свернуть в толстый рулон. Он должен совпадать по толщине с голенищем, чтобы кожа растянулась. Вставьте газетный рулон в сапоги и храните таким образом. Рулон можно оставить в обуви до первой носки. Также предварительно можно нанести спрей для растяжки обуви.