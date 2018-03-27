9 бесплатных приложений для смартфона, которые профессионально обработают ваши фото

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Если еще пару лет назад для обработки фото пользователям Instagram хватало стандартных фильтров, то сегодня популярность набирают полноценные фоторедакторы, которые можно установить прямо на смартфон. Специально для своих читателей мы в AdMe.ru составили топ лучших, по нашему мнению, бесплатных фоторедакторов. И хоть некоторые из них включают в себя платный контент, мы обещаем, что их базовых функций будет достаточно для «профессиональной» обработки любых снимков. Смотрите, скачивайте и пробуйте сами!

1. Adobe Photoshop Fix

Приложение от Adobe Systems включает в себя не только стандартные настройки, но и позволяет перекрасить любой предмет на фотографии. Такая функция понадобится в случае, если вы стремитесь выдерживать свой аккаунт в единой цветовой гамме, но одеваться однообразно в реальной жизни не хотите. Android

iOS

2. Snapseed

Этот фоторедактор особенно популярен из-за возможности точечно отбеливать изображение, а также смешивать слои и удалять любые объекты, например случайно попавшие в кадр ветви деревьев, не вписавшиеся в картину детали интерьера и даже людей. Android

iOS

3. Adobe Photoshop Lightroom CC

Приложение, которое было создано специально для тщательной настройки света. Если снимок получился затемненным или, напротив, засвеченным, то Lightroom поправит дело всего в пару кликов. Android

iOS

4. PicsArt

Если вы хотите «состарить» фотографию на пару десятков лет или украсить интерьер гирляндой из фонариков, то выбирайте PicsArt: среди нескольких десятков инструментов и масок обязательно найдется что-то подходящее именно вам. Android

iOS

5. YouCam Perfect

При помощи этого приложения вы сможете корректировать внешность не хуже, чем в фотошопе. Мало того, отбелить зубы или «сбросить» пару килограммов в YouCam Perfect будет гораздо проще, чем в профессиональной программе. Android

iOS

6. YouCam Makeup

Когда нужно хорошо выглядеть на фото, а ты после бессонной ночи и с синяками под глазами — это беда. Именно для такого случая и был создан редактор, который уже на фото «нанесет» вам макияж, да так, будто это сделал визажист. Android

iOS

7. VSCO

В этом приложении много платного контента, однако его базовых настроек яркости, температуры и прочего более чем достаточно для качественной обработки любого фото. Android

iOS

8. Lens Distortions

А вот редактор, который позволяет добавить на фото эффекты, связанные с погодой. Так что если вам не хватает снега в зимний день или солнца на пляже, вы знаете, как это исправить на снимке.

9. Adobe Photoshop Mix

Adobe Systems продолжает радовать своих пользователей: приложение, при помощи которого можно заменить фон на более подходящий или просто красивый, сегодня пользуется особой популярностью. Android

iOS

Какое приложение показалось вам действительно полезным?