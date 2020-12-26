9 асан йоги, выполнение которых поможет сохранить красоту и молодость без походов к косметологу
Когда мы замечаем на лице признаки старения: кожа становится менее упругой и тусклой, проблемной, меняется овал лица, — сразу начинаем искать новые средства для ухода. Но часто наш облик зависит от внутренних процессов. И стоит их наладить, как внешний вид кожи тоже изменится. Поможет в этом йога, которая, как отмечают многие врачи, положительно влияет на наше здоровье.
Мы в AdMe.ru выбрали среди всех асан те, которые мягко регулируют важные процессы организма и выравнивают позвоночник. А по мнению некоторых специалистов по йоге, именно правильная работа позвоночника может способствовать снятию отечности лица и разглаживанию морщин.
1. Подбородочный замок
Техника:
- Примите удобную позу, сидя со скрещенными ногами или стоя.
- Положите ладони на колени.
- Расслабьтесь и закройте глаза.
- Глубоко вдохните, задержите дыхание на вдохе, наклоните голову и твердо прижмите подбородок к грудине.
- Поднимите плечи вперед и вверх.
- Удерживайте тело в этом положении столько времени, сколько сможете задержать дыхание без ощущения дискомфорта. Затем расслабьте плечи и руки. Поднимите голову, вдохните и выдохните несколько раз.
Выполнять 5–10 раз.
Действие: массаж щитовидной и паращитовидной желез, а значит, расслабление, регулирование обмена веществ, нормализация давления, плавное растягивание задней поверхности шеи.
Эффект: снятие зажимов шеи, правильная циркуляция крови, улучшение цвета лица, подтягивание овала лица, избавление от второго подбородка.
Противопоказания: повышенное внутричерепное давление и заболевания сердца, новообразования в тканях щитовидной железы (дополнительные массажные действия могут спровоцировать их рост).
2. Скручивания
Техника:
- Сядьте на пол, вытянув ноги, выпрямив спину.
- Согните правую ногу и поставьте правую ступню на пол с наружной стороны левого бедра. Левая ступня при этом должна находиться под правой ягодицей.
- На вдохе потянитесь макушкой вверх.
- Разверните корпус вправо, направьте правую руку к полу за спиной.
- Сделайте глубокий вдох и вытяните спину, затем направьте левую руку к внешней стороне правого бедра. Выполните скручивание на выдохе за счет давления руки на бедро и бедра на руку.
- Выйдите из асаны и повторите в другую сторону.
Выполнять 3 раза в каждую сторону.
Действие: глубокий массаж внутренних органов, стимулирование пищеварения.
Эффект: исчезновение отеков, улучшение цвета лица.
Противопоказания: недавно перенесенные травмы позвоночника, грыжи, язвенная болезнь, заболевания щитовидной железы.
3. Поза рыбы
Техника:
- Лежа на спине, упритесь локтями в пол и прогните грудную клетку так, чтобы плечи оторвались от пола, а макушка касалась его.
- Отведите плечи от ушей и соедините лопатки.
- Почувствуйте, что шея свободна и продолжает линию позвоночника.
Выполнять до 1 минуты, следить за ощущениями.
Действие: растягивание и расслабление мышц лица и шеи.
Эффект: повышение тургора кожи, улучшение цвета лица, подтягивание контуров лица, уменьшение второго подбородка.
Противопоказания: проблемы с вестибулярным аппаратом, гиперфункция щитовидной железы, межпозвоночная грыжа в грудном или шейном отделе.
4. Поза собаки мордой вниз
Техника:
- Встаньте на четвереньки.
- Поставьте ладони на пол параллельно друг другу (пальцы расставлены) на уровне плеч. Ноги должны стоять на ширине бедер, на линии рук.
- Медленно поднимайте таз вверх, выпрямляя руки и ноги.
- Следите за выпрямлением позвоночника и правильностью позы: тело должно стоять треугольником, верхушка которого — таз.
- Ставить пятки на пол нужно постепенно, новичкам можно выполнять упражнение на носках.
Выполнять на начальных этапах не более 30 секунд.
Действие: способствует дополнительному притоку крови к голове, что ускоряет доставку питательных веществ к коже головы и лица и более быстрому выводу продуктов распада.
Эффект: повышение тургора кожи, уменьшение акне и пигментации.
Противопоказания: повышенное давление, нарушение работы запястных суставов, поздние сроки беременности, головные боли.
5. Наклон
Техника:
- Встаньте ровно, опустив руки вниз, стопы поставьте вместе.
- С выдохом наклонитесь вперед и опустите пальцы рук на пол. Затем переместите руки и прижмите ладони к коврику по обеим сторонам от стоп. Не сгибайте ноги в коленях.
- Дышите ровно и глубоко.
- На очередном вдохе оторвите руки от пола и вернитесь в исходное положение.
Выполнять до 1 минуты.
Действие: массажный эффект внутренних органов, улучшение венозного и лимфатического оттока и поступление свежей крови, богатой кислородом и питательными веществами.
Эффект: увеличение поступления кислорода и полезных веществ в клетки кожи, которые борются со свободными радикалами и ускоряют регенерацию.
Противопоказания: травмы поясницы и коленей, высокое и низкое давление, нарушения мозгового кровоснабжения, беременность.
6. Поза кошки
Техника:
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Встаньте на четвереньки, ладони расположите ровно под плечевыми суставами и широко расставьте пальцы.
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На вдохе медленно поднимите голову, запрокиньте ее наверх и прогнитесь в спине, раскрывая грудную клетку.
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На выдохе выгните спину, движение начинайте от таза: копчик вниз, округление спины, лопатки вверх, живот втянуть, голову опустить вниз.
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Можно выполнять базовую асану или усложнить ее.
Выполнять 10 раз.
Действие: повышение гибкости и подвижности позвоночника, массаж внутренних органов.
Эффект: снятие боли и зажимов в грудном и шейном отделе, растяжка и стимуляция спинных нервов, а значит, улучшение прилива крови и лимфы к голове и активизация нужных процессов в коже.
Противопоказания: нет.
7. Поза верблюда
Техника:
- Встаньте на колени, расположив их на ширине таза, руки свободно опустите вдоль бедер.
- На вдохе потянитесь макушкой вверх, как бы вытягивая бока вверх, отклонитесь назад и положите ладони на пятки, или стопы, или поясницу (для начинающих).
- На выдохе прогнитесь в грудном отделе, отведите голову назад.
- Держите корпус за счет максимального напряжения ягодиц и бедер, не переносите опору на руки.
- Задержитесь в асане на 5–7 вдохов, на выдохе отпустите руки и медленно вернитесь в первоначальное положение.
Выполнять не меньше 5 раз.
Действие: раскрытие грудной клетки и увеличение объема легких для вдыхания большего количества кислорода, устранение сутулости и зажатости в плечах, снижение стресса и нормализация гормонального фона.
Эффект: значительное улучшение состояния кожи, в том числе склонной к акне.
Противопоказания: гипертония, проблемы с позвоночником и шеей, грыжи, протрузии, недавно перенесенные травмы.
8. Поза плуга
Техника:
- Лягте на спину, вытяните руки за головой.
- На выдохе подтяните колени к груди и заведите стопы за голову.
- Перекатите ноги назад, но не перебрасывайте рывком.
- Вес должен располагаться на лопатках, ни в коем случае не на шее.
- Опустите стопы в ладони или положите ладони на поясницу, поддерживая ее (для начинающих). Старайтесь округлить спину, направляя копчик к полу.
- Дышите ровно, спокойно. Расслабьте низ живота.
- Выходите из позы осторожно. Согните ноги в коленях и аккуратно опустите их на пол (не рывком).
Действие: вытягивание позвоночника, особенно в шейном отделе, расслабление плеч, раскрытие грудного отдела, приток крови к голове.
Эффект: улучшение цвета лица.
Противопоказания: гипертония, травмы шейных позвонков и протрузии, боли в шее, астма.
9. Расслабление
Техника:
- Лягте на спину, расположите ноги на ширине плеч, закройте глаза.
- Руки положите вдоль тела, поверните ладонями вверх, слегка согните в пальцах.
- Сделайте 3 вдоха и выдоха, отпустите мысли. Соблюдайте брюшной тип дыхания.
- Максимально расслабьте тело, мышцы, сухожилия, связки. Проследите, как постепенно расслабляются кончики пальцев левой и правой ног, голеностопы, икры, подколенные связки. Мысленно следуйте выше, пока не доберетесь до головы. Очень важно ощутить, как расслабляются лицо, мимические мышцы, язык, кожа головы.
- Дышите свободно. При выходе из позиции перевернитесь на бок и встаньте.
Выполнять 5 минут.
Действие: качественный глубокий отдых, нормализация давления, улучшение работы эндокринной и дыхательной систем.
Эффект: разглаживание морщин, улучшение цвета лица.
Противопоказания: нет.
А вы занимаетесь йогой? Замечаете, что упражнения улучшают состояние кожи?