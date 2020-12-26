9 асан йоги, выполнение которых поможет сохранить красоту и молодость без походов к косметологу

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Когда мы замечаем на лице признаки старения: кожа становится менее упругой и тусклой, проблемной, меняется овал лица, — сразу начинаем искать новые средства для ухода. Но часто наш облик зависит от внутренних процессов. И стоит их наладить, как внешний вид кожи тоже изменится. Поможет в этом йога, которая, как отмечают многие врачи, положительно влияет на наше здоровье.

Мы в AdMe.ru выбрали среди всех асан те, которые мягко регулируют важные процессы организма и выравнивают позвоночник. А по мнению некоторых специалистов по йоге, именно правильная работа позвоночника может способствовать снятию отечности лица и разглаживанию морщин.

1. Подбородочный замок

Техника: Примите удобную позу, сидя со скрещенными ногами или стоя.

Положите ладони на колени.

Расслабьтесь и закройте глаза.

Глубоко вдохните, задержите дыхание на вдохе, наклоните голову и твердо прижмите подбородок к грудине.

Поднимите плечи вперед и вверх.

Удерживайте тело в этом положении столько времени, сколько сможете задержать дыхание без ощущения дискомфорта. Затем расслабьте плечи и руки. Поднимите голову, вдохните и выдохните несколько раз. Выполнять 5–10 раз. Действие: массаж щитовидной и паращитовидной желез, а значит, расслабление, регулирование обмена веществ, нормализация давления, плавное растягивание задней поверхности шеи. Эффект: снятие зажимов шеи, правильная циркуляция крови, улучшение цвета лица, подтягивание овала лица, избавление от второго подбородка. Противопоказания: повышенное внутричерепное давление и заболевания сердца, новообразования в тканях щитовидной железы (дополнительные массажные действия могут спровоцировать их рост).

2. Скручивания

Техника: Сядьте на пол, вытянув ноги, выпрямив спину.

Согните правую ногу и поставьте правую ступню на пол с наружной стороны левого бедра. Левая ступня при этом должна находиться под правой ягодицей.

На вдохе потянитесь макушкой вверх.

Разверните корпус вправо, направьте правую руку к полу за спиной.

Сделайте глубокий вдох и вытяните спину, затем направьте левую руку к внешней стороне правого бедра. Выполните скручивание на выдохе за счет давления руки на бедро и бедра на руку.

Выйдите из асаны и повторите в другую сторону. Выполнять 3 раза в каждую сторону. Действие: глубокий массаж внутренних органов, стимулирование пищеварения. Эффект: исчезновение отеков, улучшение цвета лица. Противопоказания: недавно перенесенные травмы позвоночника, грыжи, язвенная болезнь, заболевания щитовидной железы.

3. Поза рыбы

Техника: Лежа на спине, упритесь локтями в пол и прогните грудную клетку так, чтобы плечи оторвались от пола, а макушка касалась его.

Отведите плечи от ушей и соедините лопатки.

Почувствуйте, что шея свободна и продолжает линию позвоночника.

Выполнять до 1 минуты, следить за ощущениями. Действие: растягивание и расслабление мышц лица и шеи. Эффект: повышение тургора кожи, улучшение цвета лица, подтягивание контуров лица, уменьшение второго подбородка. Противопоказания: проблемы с вестибулярным аппаратом, гиперфункция щитовидной железы, межпозвоночная грыжа в грудном или шейном отделе.

4. Поза собаки мордой вниз

Техника: Встаньте на четвереньки.

Поставьте ладони на пол параллельно друг другу (пальцы расставлены) на уровне плеч. Ноги должны стоять на ширине бедер, на линии рук.

Медленно поднимайте таз вверх, выпрямляя руки и ноги.

Следите за выпрямлением позвоночника и правильностью позы: тело должно стоять треугольником, верхушка которого — таз.

Ставить пятки на пол нужно постепенно, новичкам можно выполнять упражнение на носках. Выполнять на начальных этапах не более 30 секунд. Действие: способствует дополнительному притоку крови к голове, что ускоряет доставку питательных веществ к коже головы и лица и более быстрому выводу продуктов распада. Эффект: повышение тургора кожи, уменьшение акне и пигментации. Противопоказания: повышенное давление, нарушение работы запястных суставов, поздние сроки беременности, головные боли.

5. Наклон

Техника: Встаньте ровно, опустив руки вниз, стопы поставьте вместе.

С выдохом наклонитесь вперед и опустите пальцы рук на пол. Затем переместите руки и прижмите ладони к коврику по обеим сторонам от стоп. Не сгибайте ноги в коленях.

Дышите ровно и глубоко.

На очередном вдохе оторвите руки от пола и вернитесь в исходное положение. Выполнять до 1 минуты. Действие: массажный эффект внутренних органов, улучшение венозного и лимфатического оттока и поступление свежей крови, богатой кислородом и питательными веществами. Эффект: увеличение поступления кислорода и полезных веществ в клетки кожи, которые борются со свободными радикалами и ускоряют регенерацию. Противопоказания: травмы поясницы и коленей, высокое и низкое давление, нарушения мозгового кровоснабжения, беременность.

6. Поза кошки

Техника: Встаньте на четвереньки, ладони расположите ровно под плечевыми суставами и широко расставьте пальцы.

На вдохе медленно поднимите голову, запрокиньте ее наверх и прогнитесь в спине, раскрывая грудную клетку.

На выдохе выгните спину, движение начинайте от таза: копчик вниз, округление спины, лопатки вверх, живот втянуть, голову опустить вниз.

Можно выполнять базовую асану или усложнить ее. Выполнять 10 раз. Действие: повышение гибкости и подвижности позвоночника, массаж внутренних органов. Эффект: снятие боли и зажимов в грудном и шейном отделе, растяжка и стимуляция спинных нервов, а значит, улучшение прилива крови и лимфы к голове и активизация нужных процессов в коже. Противопоказания: нет.

7. Поза верблюда

Техника: Встаньте на колени, расположив их на ширине таза, руки свободно опустите вдоль бедер.

На вдохе потянитесь макушкой вверх, как бы вытягивая бока вверх, отклонитесь назад и положите ладони на пятки, или стопы, или поясницу (для начинающих).

На выдохе прогнитесь в грудном отделе, отведите голову назад.

Держите корпус за счет максимального напряжения ягодиц и бедер, не переносите опору на руки.

Задержитесь в асане на 5–7 вдохов, на выдохе отпустите руки и медленно вернитесь в первоначальное положение. Выполнять не меньше 5 раз. Действие: раскрытие грудной клетки и увеличение объема легких для вдыхания большего количества кислорода, устранение сутулости и зажатости в плечах, снижение стресса и нормализация гормонального фона. Эффект: значительное улучшение состояния кожи, в том числе склонной к акне. Противопоказания: гипертония, проблемы с позвоночником и шеей, грыжи, протрузии, недавно перенесенные травмы.

8. Поза плуга

Техника: Лягте на спину, вытяните руки за головой.

На выдохе подтяните колени к груди и заведите стопы за голову.

Перекатите ноги назад, но не перебрасывайте рывком.

Вес должен располагаться на лопатках, ни в коем случае не на шее.

Опустите стопы в ладони или положите ладони на поясницу, поддерживая ее (для начинающих). Старайтесь округлить спину, направляя копчик к полу.

Дышите ровно, спокойно. Расслабьте низ живота.

Выходите из позы осторожно. Согните ноги в коленях и аккуратно опустите их на пол (не рывком). Действие: вытягивание позвоночника, особенно в шейном отделе, расслабление плеч, раскрытие грудного отдела, приток крови к голове. Эффект: улучшение цвета лица. Противопоказания: гипертония, травмы шейных позвонков и протрузии, боли в шее, астма.

9. Расслабление

Техника: Лягте на спину, расположите ноги на ширине плеч, закройте глаза.

Руки положите вдоль тела, поверните ладонями вверх, слегка согните в пальцах.

Сделайте 3 вдоха и выдоха, отпустите мысли. Соблюдайте брюшной тип дыхания.

Максимально расслабьте тело, мышцы, сухожилия, связки. Проследите, как постепенно расслабляются кончики пальцев левой и правой ног, голеностопы, икры, подколенные связки. Мысленно следуйте выше, пока не доберетесь до головы. Очень важно ощутить, как расслабляются лицо, мимические мышцы, язык, кожа головы.

Дышите свободно. При выходе из позиции перевернитесь на бок и встаньте. Выполнять 5 минут. Действие: качественный глубокий отдых, нормализация давления, улучшение работы эндокринной и дыхательной систем. Эффект: разглаживание морщин, улучшение цвета лица. Противопоказания: нет.