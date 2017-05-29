8 зрелищных фокусов, для которых у вас уже все есть

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Фокусы всегда привлекают внимание. А если их секрет еще не раскрыт, они наполнены особой магией. К слову, иногда для хорошего фокуса совершенно не нужно искать особое оборудование. Команда AdMe.ru предлагает вам стать настоящими волшебниками, используя самые обычные предметы.

Кока-кола в шарике

Для этого простого фокуса вам нужны лишь шарик и бутылка кока-колы. Наденьте шарик на горлышко бутылки и предложите кому-то наклонить бутылку и перелить колу в шарик. Обычно эти попытки терпят фиаско, так как шарик плотно сжат. Секрет в том, что нужно слегка потрясти бутылку, чтобы газ начал переходить в шарик.

Телефон — в шарик

Хороший фокус для праздников, когда повсюду в помещении летают шарики. Берем один из них и держим его лежащим на столе, прижимая телефоном. Затем резко сдуваем шарик, надавливая на телефон. Вот и все — гаджет в «ловушке»!

Зажигаем две свечи без спичек

Этот простой фокус весьма эффектен. Вам понадобятся две свечи, глицерин и порошок марганцовки. Смажьте заранее у одной свечи фитиль глицерином, у другой — марганцовкой. Подносим свечи друг к другу фитилями... И, вот чудо, они загораются! При проведении фокуса держите свечи на вытянутых руках, подальше от себя.

Скрепка на воде

Этот фокус позволит вам отвлечься от работы или учебы. Предложите окружающим положить скрепку в стакан с водой так, чтобы она не утонула. И когда неудачные попытки завершатся, проделайте то же самое, но с помощью другой скрепки, предварительно разогнутой для удобства процесса. А у вас получилось!

Превращаем апельсин в яблоко

Замечательный фокус для детей. Покажите апельсин, накройте его платком, произнесите «волшебные слова» и сорвите платок. Ух, ты, а там — яблоко! Для этого «чуда» нужно заранее снять с апельсина кожуру и поместить в нее яблоко. При показе сжимайте яблоко в апельсиновой кожуре, а затем ловко ухватите ткань вместе с кожурой.

Шарик, поднимающий стакан

Этот фокус подойдет для дружеского пари. Скажите, что можете без труда поднять воздушным шариком стакан. Как такое возможно? Вся «магия» — в обычных спичках. Бросаем горящую спичку на дно стакана и сразу прикладываем к верхнему краю шарик, слегка нажимая. Как только спичка догорит, поднимайте!

Разноцветные напитки

Для этого яркого фокуса нужны лишь прозрачные бокалы, кубики льда, пищевые красители, прозрачная газировка или березовый сок. Расставляем бокалы на подносе и кладем в них крупинки красителей разного цвета, а сверху маскируем их кубиками льда. Эффектно разливаем газировку и удивляем всех радугой цвета!

Фокус «Рукописи не горят»

На листке бумаге пишем слово и показываем зрителям. Сжигаем бумагу и растираем пепел между ладонями, произнося «волшебные слова». Затем стряхиваем руки от пепла и показываем — все видят на ладони то самое слово. Для этого фокуса напишите заранее слово яичным белком, смешанным с водой (1:1), дайте высохнуть.