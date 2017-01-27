8 жизненно важных вещей, которые всегда должны быть в вашей машине

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Нет никаких гарантий, что в дороге с нами не случатся неприятности. Одни на этот случай возят в машине кучу разных вещей, которые могут пригодиться, другие довольствуются лишь необходимым минимумом. Мы в AdMe.ru составили для вас список предметов, которые должны быть в каждом автомобиле в любое время года.

Источники света и огня

Необходимо, чтобы у вас всегда под рукой были свечи, спички или зажигалка. Это нужно на тот случай, если машина сломается в темное время суток. Только будьте осторожны при их использовании внутри автомобиля и снаружи. Также не помешает запастись фонариком. Если он питается от батареек, убедитесь, что есть необходимый запас.

GPS или карты

Лучше, чтобы у вас было и то, и то. Всегда есть вероятность пропустить поворот, так что карта должна быть в вашем бардачке всегда. Будет хорошо, если там окажется план не только города, в котором вы живете, но и всех автомобильных дорог страны. GPS-навигатор и телефон могут сесть, а вот бумажная карта будет доступна всегда.

Еда и вода

Может случиться, что вам придется долго ждать, пока вас заберут, если машина сломалась неизвестно где. Для этого случая хорошо иметь с собой сухой паек и воду. Нескоропортящиеся закуски, такие как батончики, орехи и сушеные фрукты в герметичных контейнерах, различные снеки, отлично подойдут на этот случай.

Рюкзак

Если ваш автомобиль сломается, не исключено, что вам придется дойти до ближайшего населенного пункта или АЗС. На этот случай важно, чтобы в машине всегда был рюкзак либо спортивная сумка. Главное, чтобы их объем был достаточно большой и позволял собрать все необходимые вещи.

Автомобильные материалы и инструменты

На случай если вам когда-нибудь придется подкапывать колеса автомобиля, необходимо иметь лопату в багажнике. Скорее всего, в вашем автомобиле уже есть запасное колесо и домкрат. Но, поверьте, такие инструменты, как молоток, отвертка, гаечный ключ, не будут лишними. Соединительные кабели, ленты и дополнительное моторное масло — тоже. Специальные аварийные инструменты под рукой могут спасти вам жизнь, если окажутся повреждены окна или необходимо перерезать ремень безопасности.

Теплые вещи

Вне зависимости от времени года стоит позаботиться о том, чтобы в машине всегда были теплые вещи: плед, головной убор, шарф, перчатки, свитер. Важно, чтобы одежда не сковывала движения и позволяла вам свободно двигаться. Если у вас семья, необходимо собрать комплект для каждого. Специальное майларовое одеяло и ручные подогреватели защитят от теплопотерь в случае чрезвычайной ситуации.

Средства видимости и связи

Чтобы не остаться без помощи с пробитым колесом и севшим телефоном, всегда возите с собой зарядку для телефона. В то время как вы ждете прибытия помощи, вас должно быть хорошо видно на дороге. Для этого отлично подойдут дорожные сигнальные огни и светодиодный фонарь. Светоотражающий жилет пригодится в случае, если вам нужно будет оставить машину. Так встречные автомобили вас лучше увидят. Но все же предпочтительнее оставаться в машине, пока не прибудет помощь.

Средства первой помощи

Убедитесь, что в вашей аптечке есть дезинфицирующие салфетки, мазь с антибиотиком, бинты, марля и обезболивающие. На всякий случай можно добавить в аптечку средства личной гигиены. Но все-таки не забывайте: если вы получили серьезную травму, при первой же возможности нужно вызвать скорую помощь.