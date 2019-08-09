7 «здоровых» привычек, от которых лучше отказаться, если вы не хотите навредить своим детям

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Повседневные действия, наши привычки — многие из них родом из детства. Наши родители научили нас, а мы хотим привить их уже своим детям, будучи убежденными, что это полезно для здоровья и правильного развития. Но у некоторых, казалось бы, вполне однозначных действий, оказывается, есть 2 стороны.

Мы в AdMe.ru отметили те полезные привычки, которые только кажутся такими, но на самом деле могут причинить ребенку вред.

1. Сидеть с прямой спиной

Сколько раз мамы повторяют детям: «Сядь прямо!» Но, оказывается, сидеть за столом прямо — это не самая лучшая идея. Исследования показали, что та удобная поза, которую мы инстинктивно принимаем, откидываясь на спинку стула и немного съезжая вниз, и есть самая полезная. Когда мы сидим под углом 135°, на диски позвоночника, а также на связанные с ними мышцы и связки оказывается наименьшая нагрузка. И когда человек находится в положении сидя с прямой спиной долгое время, наблюдаются выраженные смещения позвоночных дисков. Поэтому ортопеды рекомендуют детям сидеть в расслабленной позе, но иметь опору под поясницей.

2. Носить рюкзак, пренебрегая сумками

Известный факт, что рюкзак, в котором нагрузка равномерно распределяется на спину и плечи, лучше сумки, где нагрузка приходится на одно плечо, не столь однозначен. Чтобы рюкзак действительно не вредил спине, он должен иметь ортопедическую спинку и располагаться хотя бы на 5 см выше пояса. Иначе его ношение становится вредным, а нагрузка на позвоночник возрастает в несколько раз. Неправильное ношение рюкзака может стать причиной болей в спине и развития сколиоза и кифоза у школьников. Поэтому ортопеды рекомендуют следить за правильным положением рюкзака на спине и не класть туда лишнего.

3. Часто пользоваться антибактериальным гелем для рук

Использование антибактериальных гелей и салфеток ослабляет защитную функцию кожи и может быть причиной снижения иммунитета у детей. Триклозан, содержащийся в дезинфицирующих средствах для рук, усиливает сопротивляемость бактерий к антибиотикам и способствует появлению так называемых супербактерий, то есть новых устойчивых форм. К тому же гель убивает не только вредные бактерии, но и всю флору на руках, поэтому уровень защиты организма снижается. Зафиксированы случаи, когда такие средства негативно влияли на детей сразу: возникали раздражения кожи, признаки отравления. Если есть доступ к воде и мылу, выбирайте их.

4. Чистить зубы после каждого приема пищи и пользоваться ополаскивателем

Чистить зубы после каждого приема пищи не считается полезным, потому что при частом использовании зубная паста нарушает кислотный баланс в полости рта и разрушает зубную эмаль. Слюна должна выполнять свою естественную роль очищения и поддержания баланса. То же касается использования едких ополаскивателей для рта, которые негативно влияют на слизистую, особенно на детскую. Но стоит научить ребенка пользоваться зубной нитью, которая действительно помогает очищать ротовую полость, а не только освежает дыхание.

5. Пить молоко

Молоко прочно ассоциируется с детством и считается здоровым продуктом, который восполняет недостаток кальция в организме. Однако исследования говорят о совершенно обратном. Казеин — белок, содержащийся в молоке, — повышает кислотность в желудке, и организм для ее нейтрализации вынужден использовать минералы, в том числе и кальций, дефицит которого приводит к остеопорозу. В некоторых исследованиях говорится о канцерогенности казеина. К 10–11 годам у ребенка перестает вырабатываться фермент, расщепляющий казеин, поэтому подросткам и взрослым молоко не приносит никакой пользы. Диетологи рекомендуют есть кисломолочные продукты, избегая цельного молока.

6. Загружать себя "правильными" занятиями и не бездельничать

Ребенок должен быть занят и развиваться, и мы загружаем детей по полной, стремясь дать им максимум и в том числе повысить выносливость. Но плотный график учебы и дополнительных занятий может привести к хроническому стрессу. В свою очередь, стресс вызывает гормональные изменения, которые проводят к снижению иммунитета, нарушению обмена веществ и другим проблемам. Не стоит бояться ничегонеделания: скука — это то состояние, которое необходимо для правильного развития психики ребенка, она позволяет «перезагрузиться».

7. Коротко стричь ногти

Считается, что коротко стричь детям ногти — это вопрос гигиены. Однако дерматологи говорят, что в этом случае существует риск занести под ноготь инфекцию. К тому же слишком короткая форма может поспособствовать тому, что кончики пальцев через некоторое время начнут расширяться, форма станет грубее, ногти могут врастать. Поэтому нужно обязательно оставлять небольшой белый ободок, а ногти стричь по прямой линии и аккуратно подпиливать, чтобы не допустить врастания.

В рекомендациях специалистов нас особенно удивил подход к правильному положению позвоночника во время сидения. А вы замечали, что какие-либо, на первый взгляд полезные, действия влияют на вас плохо?