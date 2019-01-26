8 загадок, которые обеспечат вашему мозгу хорошую тренировку

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Если вы чувствуете, что пришла пора устроить мозгу небольшую встряску, то головоломки и загадки станут отличным средством для того, чтобы поддержать его работоспособность на высшем уровне. Недостаточное задействование мозга приводит к его ослаблению, а вы явно не хотите, чтобы это произошло. Поначалу слишком активное шевеление мозгами может показаться сложным, но последующие результаты оправдают все усилия.

Редакция AdMe.ru подготовила для вас 8 загадок и историй, которые потребуют от вас скорости мысли и предельной точности.

1.

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7 машин встретились на перекрестке, возникла пробка. Если убрать одну машину с картинки, все остальные могли бы свободно проехать.

2.

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Человек взял в путешествие 2 овцы и волка. Волк с удовольствием напал бы на овец, если бы человек хоть раз оставил их одних. Вот человек доходит до реки, которую необходимо пересечь. Поблизости он находит лодку, но может забрать только одного из своих животных зараз. Помните, что волк съест овец, если они останутся без присмотра.

3.

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© Depositphotos.com   © Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

Мужчина зарезал свою жену и, поскольку свидетелей не было, оставил ее тело на земле, бросив окровавленный нож в лесу. Затем он сел в машину и поехал в офис. Через час полиция позвонила ему, чтобы сообщить об убийстве. Они попросили его немедленно приехать на место преступления. Когда он туда добрался, его тут же арестовали.

4.

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© Tankpic / Freepik   © Depositphotos.com  

Джейн не любит своего зятя. Однако она готовит ему еду каждый день. Однажды она приготовила кусок мяса для них двоих. Джейн разрезала мясо пополам, и они оба съели свой кусок. После этого зять начал синеть и внезапно скончался.

5.

Есть всего 3 двери, через которые вы можете продолжить свой путь. За первой скрывается убийца; за второй — лев, который не ел 3 года; за третьей дверью — огромное пламя.

6.

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© Shutterstock.com   © Shutterstock.com   © Shutterstock.com   © Shutterstock.com  

4 заключенных посещают художественные занятия в тюрьме каждый понедельник. До учебной комнаты их сопровождают охранники и в конце каждого урока обыскивают. Художественные принадлежности заключенные оставляют себе и хранят в своих камерах.

7.

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© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

Кран наполняет 12 емкостей. У некоторых из них одна труба, у других — по 2.

8.

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© Depositphotos.com   © Depositphotos.com   © Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

На этой картинке есть тарелка, полная воды, а рядом — пустой стакан, коробка спичек и винная пробка.

Вам показались сложными эти загадки? Сколько из них вы смогли решить? Похвастайтесь результатами в комментариях.

Illustrated by Sergey Raskovalov специально для AdMe.ru

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